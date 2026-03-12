Το Ιράν πλήττει ιταλική βάση στο Ιράκ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Μια ιταλική στρατιωτική βάση στο Ερμπίλ του Ιράκ δέχτηκε πυραυλική επίθεση από το Ιράν την Τετάρτη, σύμφωνα με αξιωματούχους της ιταλικής κυβέρνησης.

«Ένας πύραυλος μόλις χτύπησε τη βάση μας στο Ερμπίλ, δεν γνωρίζω τα αποτελέσματα», αναφέρει ένα μήνυμα κειμένου του Ιταλού υπουργού Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά σε πολιτική εκπομπή από τον Ιταλό βουλευτή Άντζελο Μπονέλι, μέλος του αριστερού κόμματος Πράσινη Συμμαχία.

Μιλώντας στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Adnkronos, ο Κροσέτο είπε ότι είχε μιλήσει «προσωπικά» με τον συνταγματάρχη Στέφανο Πιτσότι, διοικητή της βάσης, και επιβεβαίωσε ότι «είναι όλοι καλά».

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα λίγο μετά την ανακοίνωση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι θα εξαπέλυαν «καταιγίδα» πυραύλων εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν και το Ισραήλ, καθώς και στην κουρδική περιοχή του Ιράκ, η οποία περιλαμβάνει το Ερμπίλ.

Υπάρχουν δύο ιταλικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ερμπίλ. Η μεγαλύτερη βάση, το Camp Singara, ιδρύθηκε το 2014, με 300 Ιταλούς στρατιωτικούς να εργάζονται αποκλειστικά στην εκπαίδευση των Κούρδων στρατιωτών κατόπιν αιτήματος της κουρδικής κυβέρνησης. Η άλλη είναι μια αεροπορική βάση που ονομάζεται Camp Paterna, η οποία έχει περίπου 60 στρατιωτικούς και έναν αριθμό ελικοπτέρων, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσωπικού και προμηθειών σε βάσεις σε όλο το βόρειο Ιράκ.

Από τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης δεν είναι άμεσα σαφές ποια από τις εγκαταστάσεις χτυπήθηκε στις επιθέσεις της Τετάρτης. Το Camp Paterna χτυπήθηκε στις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, με τους Ιταλούς στρατιωτικούς της βάσης να τεθούν σε καραντίνα στο Camp Singara και χωρίς να αναφερθούν τραυματίες.