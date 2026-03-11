newspaper
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως στρατηγική επιλογή τα υπερκέρδη των καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 11 Μαρτίου 2026, 16:53

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως στρατηγική επιλογή τα υπερκέρδη των καρτέλ

Σχολιάζοντας τα στοιχεία του πληθωρισμού, ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζει πως «η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να κινηθεί άμεσα για την προστασία των καταναλωτών, εν όψει και των δυσμενών διεθνών εξελίξεων»

Σύνταξη
Πυρά κατά της κυβέρνησης, με αφορμή τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας πως «είναι υποχρεωμένη να κινηθεί άμεσα για την προστασία των καταναλωτών».

Όπως υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «οι ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με τον πληθωρισμό προκαλούν έντονη ανησυχία. Σύμφωνα με την Αρχή, για τον Φεβρουάριο του 2026 ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2.7%, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Κι αν ληφθεί υπόψη πως στις τιμές του Φεβρουαρίου δεν έχουν συμπεριληφθεί οι αυξήσεις που προέκυψαν με το ξέσπασμα του πολέμου, τότε καταλαβαίνουμε τι περιμένει τα ελληνικά νοικοκυριά τους προσεχείς μήνες».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως στρατηγική επιλογή τα υπερκέρδη των καρτέλ»

Προσθέτει πως «ενδεικτικά, οι αυξήσεις στην κατηγορία της διατροφής και των μη αλκοολούχων ποτών ανήλθαν στο 5,2%. Σε ό,τι αφορά την ένδυση, έφτασαν το 10,1%. Το κόστος της στέγασης αυξήθηκε κατά 2,6%, ενώ το κόστος της εστίασης αυξήθηκε κατά 6,5%».

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «είναι προφανές ότι όλο αυτό το εφιαλτικό σκηνικό για το εισόδημα και τη διαβίωση των πολιτών δεν έχει να κάνει με κάποιου είδους κυβερνητική ανικανότητα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως στρατηγική επιλογή τα υπερκέρδη των καρτέλ».

Τέλος, επισημαίνει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει προτείνει εδώ και καιρό συγκεκριμένη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Έστω και την ύστατη στιγμή, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να κινηθεί άμεσα για την προστασία των καταναλωτών, εν όψει και των δυσμενών διεθνών εξελίξεων».

Economy
Πλαφόν: Αναποτελεσματικό μέτρο για τις αυξήσεις σε καύσιμα και τρόφιμα

Πλαφόν: Αναποτελεσματικό μέτρο για τις αυξήσεις σε καύσιμα και τρόφιμα

Κόσμος
Οι όροι του Ιράν για το τέλος του πολέμου

Οι όροι του Ιράν για το τέλος του πολέμου

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Πελεγρίνης, ο «νόμος Διαμαντοπούλου» και η «φύρδην μίγδην» διεύρυνση του Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Πελεγρίνης, ο «νόμος Διαμαντοπούλου» και η «φύρδην μίγδην» διεύρυνση του Δούκα

Νέο γύρο εσωκομματικών τριγμών προκαλεί η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συμμετοχή του Θεοδώση Πελεγρίνη στην επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης. Η ηγεσία επιμένει ότι η «αμφίπλευρη διεύρυνση» αποτελεί στρατηγική επιλογή, την ώρα που Άννα Διαμαντοπούλου και Χάρης Δούκας εκφράζουν ενστάσεις για τα πρόσωπα και τα όρια της διαδικασίας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Στο ευρωκοινοβούλιο το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα – «Κανείς εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν λογοδότησε για τις υποκλοπές»
Στην ολομέλεια 11.03.26

Στο ευρωκοινοβούλιο το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα – «Κανείς εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν λογοδότησε για τις υποκλοπές»

Η πλειονότητα των ευρωβουλευτών που έλαβαν τον λόγο, αναγνώρισε τη σημαντικότητα της απόφασης του δικαστηρίου για το Predator, θέτοντας όμως προβληματισμούς για τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου στη χώρα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
The Expla-in Project: Πώς σχετίζεται ο πόλεμος στο Ιράν με τα σενάρια πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα;
The Expla-in Project 11.03.26

Γιατί αναθερμαίνεται η συζήτηση στο «γαλάζιο» παρασκήνιο για πρόωρες εκλογές; Ο ρόλος του πολέμου

Πόλεμος στο Ιράν, οι πρόωρες εκλογές και οι πολιτικοί υπολογισμοί. Ποια είναι τα επιχειρήματα εκείνων που τις θέλουν και όσων τάσσονται υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok από το Στρασβούργο – «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις των υποκλοπών δεν αξίζουν στον λαό»
ΠΑΣΟΚ 11.03.26

Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok από το Στρασβούργο – «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις των υποκλοπών δεν αξίζουν στον λαό»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει αναφορά στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και επισημαίνει τη διάσταση ότι η εθνική ασφάλεια, όπως τονίζει, «έγινε έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας με ευθύνη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της αυλής του στο Μέγαρο Μαξίμου»

Σύνταξη
Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk
Επικαιρότητα 11.03.26

Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος για την επαγγελματικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στη μάχη κατά των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία
Πολιτική 11.03.26

Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία

Στη Σόφια μεταβαίνει την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας, μετά την απόφαση μεταφοράς μίας συστοιχίας Patriot και ενός ζεύγους F-16 για την προστασία και της Βουλγαρίας στη βόρεια Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χαρίτσης: Η ακρίβεια δεν είναι λογιστική άσκηση, το «πλαφόν» δεν περιορίζει τις αυξήσεις στις τιμές
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Χαρίτσης: Η ακρίβεια δεν είναι λογιστική άσκηση, το «πλαφόν» δεν περιορίζει τις αυξήσεις στις τιμές

«Το 'πλαφόν' ακούγεται αυστηρό. Στην πραγματικότητα αφήνει την τιμή να συνεχίσει την ανοδική πορεία της», υπογραμμίζει για τα νέα μέτρα ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, λέγοντας πως «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κρίση ως ευκαιρία»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό

«Αλίμονο μας» αν η κυβέρνηση αντιμετωπίσει την ακρίβεια το ίδιο «αποτελεσματικά» όπως μέχρι σήμερα, λέει χαρακτηριστικά ο Κ. Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι είναι αναγκαία εμπροσθοβαρή μέτρα, για να μην έχουμε περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής

«Ολοένα και περισσότεροι αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν την παραγωγή, οδηγούμενοι στο πικρό συμπέρασμα ότι η πολιτεία δεν στηρίζει πλέον την αγροτική δραστηριότητα», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Η πρόταση για κατάργηση της ανωνυμίας στις πλατφόρμες και η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Η πρόταση για κατάργηση της ανωνυμίας στις πλατφόρμες και η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών

Ζήτημα ταυτοποίησης των χρηστών των κοινωνικών δικτύων και άλλων ψηφιακών πλατφορμών από τις ίδιες τις πλατφόρμες έθεσε ευθέως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ένα μέτρο που στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, όχι απλώς αποφεύγεται, αλλά συνήθως καταδικάζεται. Και οι λόγοι για αυτό είναι σοβαροί

Τζίνα Μοσχολιού
Τζίνα Μοσχολιού
Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου
Στρασβούργο 11.03.26

Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου

Συνάντηση με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεδομένης και της αποψινής συζήτησης του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας
Ακρίβεια 11.03.26

Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Η παύση των εχθροπραξιών είναι η καλύτερη λύση για να λυθεί το πρόβλημα της αισχροκέρδειας, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν

Σύνταξη
Βουλή: Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού – «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού - «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»

Άναψαν τα «αίματα» στη Βουλή, μετά τις αναφορές Κωνσταντοπούλου στην κόρη του Κ. Μητσοτάκη, ενώ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου, αλλά και του εισηγητή της ΝΔ και «επιστήθιου» πολιτικού φίλου της προέδρου της Πλεύσης, Δημήτρη Μαρκόπουλου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες – Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες - Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

«Στην ενέργεια υπάρχουν πολλά να γίνουν με όσα ήδη έχουμε» δήλωσε από το ΠΑΣΟΚ η Βάσια Αναστασίου - Για ακριβά, επικίνδυνα πυρηνικά και για ομερτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο Κώστας Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μέτρα – ασπιρίνες για το τσουνάμι ακρίβειας σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ – Πλαφόν για ένα τρίμηνο στο περιθώριο κέρδους η «λύση» Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Μέτρα – ασπιρίνες για το τσουνάμι ακρίβειας σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ – Πλαφόν για ένα τρίμηνο στο περιθώριο κέρδους η «λύση» Μητσοτάκη

Στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα αλλά τα προτεινόμενα μέτρα δεν θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας
Βίντεο 11.03.26

Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας

Ένα απρόοπτο αλλά χαριτωμένο στιγμιότυπο σημειώθηκε στη λειτουργία της Ημέρας της Κοινοπολιτείας στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, όταν η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα απέφυγαν το καθιερωμένο φιλί

Σύνταξη
Κροατία – Ελλάδα 98-73: Δεύτερη ήττα για την Εθνική γυναικών στα προκριματικά του Eurobasket 2027
Μπάσκετ 11.03.26

Κροατία – Ελλάδα 98-73: Δεύτερη ήττα για την Εθνική γυναικών στα προκριματικά του Eurobasket 2027

Τη δεύτερη ήττα στον όμιλό της, αυτή τη φορά από την Κροατία, γνώρισε η Εθνική ομάδα μπάσκετ γυναικών, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών του Eurobasket 2027.

Σύνταξη
Το James Webb αποκάλυψε έναν «γιγάντιο εγκέφαλο» στα βάθη του γαλαξία μας
Φωτογραφίες 11.03.26

Το James Webb αποκάλυψε έναν «γιγάντιο εγκέφαλο» στα βάθη του γαλαξία μας

Το James Webb κατέγραψε μια συγκλονιστική εικόνα: ένα ετοιμοθάνατο άστρο που δημιουργεί την απόκοσμη οπτική ψευδαίσθηση ενός τεράστιου ανθρώπινου εγκεφάλου αποβάλλοντας τα αέρια του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο πίνακας που δείχνει τη… μεγάλη εικόνα
On Field 11.03.26

Ο πίνακας που δείχνει τη… μεγάλη εικόνα

Μια εικόνα και -εν προκειμένω- ένας πίνακας, αποτελεί και μια ακόμη απόδειξη για τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης με την σύγκριση απλά να μην… υπάρχει – Ο Ολυμπιακός 24 και οι υπόλοιποι «μάχη» στο… 4.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Oι Kneecap σαλπάρουν για Κούβα, όσο ο Τραμπ «στραγγαλίζει το νησί»
Αλληλεγγύη 11.03.26

Oι Kneecap σαλπάρουν για Κούβα, όσο ο Τραμπ «στραγγαλίζει το νησί»

«Την επόμενη εβδομάδα, θα συμμετάσχουμε στο Nuestra América Convoy προς την Κούβα, παραδίδοντας κρίσιμη βοήθεια στον κουβανικό λαό» υποστήριξαν σε πρόσφατη ανάρτησή τους οι Kneecap.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ: Ο Πελεγρίνης, ο «νόμος Διαμαντοπούλου» και η «φύρδην μίγδην» διεύρυνση του Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Πελεγρίνης, ο «νόμος Διαμαντοπούλου» και η «φύρδην μίγδην» διεύρυνση του Δούκα

Νέο γύρο εσωκομματικών τριγμών προκαλεί η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συμμετοχή του Θεοδώση Πελεγρίνη στην επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης. Η ηγεσία επιμένει ότι η «αμφίπλευρη διεύρυνση» αποτελεί στρατηγική επιλογή, την ώρα που Άννα Διαμαντοπούλου και Χάρης Δούκας εκφράζουν ενστάσεις για τα πρόσωπα και τα όρια της διαδικασίας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Λάρισα: Στη φυλακή τέσσερα άτομα για την απάτη με τις χρυσές λίρες – Το ελικοδρόμιο και η «εξαγορά ψήφων»
Ελλάδα 11.03.26

Λάρισα: Στη φυλακή τέσσερα άτομα για την απάτη με τις χρυσές λίρες – Το ελικοδρόμιο και η «εξαγορά ψήφων»

Τέσσερις Ρομά προφυλακίστηκαν για την απάτη με τις χρυσές λίρες, με την ΕΛ.ΑΣ. να ψάχνει και άλλα θύματα – Στο μικροσκόπιο και υπόθεση με συγγενή βουλευτή

Σύνταξη
Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ’ αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ
Fizz 11.03.26

Κάιλι Τζένερ: Προκλητική στο φακό του Vanity Fair, ανταποδίδει γυμνά «σ’ αγαπώ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Στο αποκορύφωμα της θηλυκότητάς της και με τη χαρακτηριστικά αναπολογητική αυτοπεποίθηση της, η Κάιλι Τζένερ πρωταγωνιστεί στο ανοιξιάτικο τεύχος του Vanity Fair στην πιο τολμηρή φωτογράφιση της καριέρας της από τον Mert Alas

Σύνταξη
Πλαφόν: «Ρουκέτες» από τους πρατηριούχους για το πλαφόν στις τιμές κέρδους
Αντιδράσεις 11.03.26

«Ρουκέτες» από τους πρατηριούχους για το πλαφόν στις τιμές κέρδους

«Προκλητική και ανήθικη» χαρακτηρίζουν οι πρατηριούχοι την απόφαση επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και αντιπροτείνουν μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ για συγκεκριμένο διάστημα. «Οι πολίτες στενάζουν, οι πρατηριούχοι συκοφαντούνται και το κράτος συνεχίζει ακάθεκτο να εισπράττει τεράστιους φόρους».

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι
Ελλάδα 11.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι

Οι επιβάτες που επέστρεψαν περιέγραψαν την έντονη κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, με συνεχείς σειρήνες και συναγερμούς - Συγκινητικές στιγμές στις αφίξεις του «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
Στο ευρωκοινοβούλιο το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα – «Κανείς εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν λογοδότησε για τις υποκλοπές»
Στην ολομέλεια 11.03.26

Στο ευρωκοινοβούλιο το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα – «Κανείς εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν λογοδότησε για τις υποκλοπές»

Η πλειονότητα των ευρωβουλευτών που έλαβαν τον λόγο, αναγνώρισε τη σημαντικότητα της απόφασης του δικαστηρίου για το Predator, θέτοντας όμως προβληματισμούς για τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου στη χώρα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ακρίβεια: Πριν και μετά τον πόλεμο – Οι «πύραυλοι» ακρίβειας και τα διστακτικά μέτρα της κυβέρνησης
Ζητείται ελπίς 11.03.26

Οι «πύραυλοι» ακρίβειας στην αγορά και τα διστακτικά μέτρα της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ, με ορίζοντα τριμήνου, για να προλάβει τυχόν φαινόμενα κερδοσκοπίας, όμως η ακρίβεια επιμένει και οι πρωτογενείς ανατιμήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, δεσμώτης
Έγκλημα και Τιμωρία 11.03.26

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, δεσμώτης

Η φυλακή θα έπρεπε να μπορεί να μας κάνει να λυπηθούμε ακόμα κι ένα τέρας σαν τον Γουάινσταϊν.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson 101-77: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα ημιτελικά ο δικέφαλος
FIBA Europe Cup 11.03.26

ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson 101-77: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα ημιτελικά ο δικέφαλος

Ο ΠΑΟΚ με την επιβλητική νίκη του επί του Περιστερίου έκανε «άλμα» πρόκρισης, αφού του αρκεί να μην ηττηθεί με 25 ή περισσότερους πόντους στο «Α. Παπανδρέου» (18/3, 18:30) για να βρεθεί στα ημιτελικά.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Πώς σχετίζεται ο πόλεμος στο Ιράν με τα σενάρια πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα;
The Expla-in Project 11.03.26

Γιατί αναθερμαίνεται η συζήτηση στο «γαλάζιο» παρασκήνιο για πρόωρες εκλογές; Ο ρόλος του πολέμου

Πόλεμος στο Ιράν, οι πρόωρες εκλογές και οι πολιτικοί υπολογισμοί. Ποια είναι τα επιχειρήματα εκείνων που τις θέλουν και όσων τάσσονται υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
