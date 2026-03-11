ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως στρατηγική επιλογή τα υπερκέρδη των καρτέλ
Σχολιάζοντας τα στοιχεία του πληθωρισμού, ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζει πως «η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να κινηθεί άμεσα για την προστασία των καταναλωτών, εν όψει και των δυσμενών διεθνών εξελίξεων»
Πυρά κατά της κυβέρνησης, με αφορμή τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας πως «είναι υποχρεωμένη να κινηθεί άμεσα για την προστασία των καταναλωτών».
Όπως υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «οι ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με τον πληθωρισμό προκαλούν έντονη ανησυχία. Σύμφωνα με την Αρχή, για τον Φεβρουάριο του 2026 ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2.7%, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Κι αν ληφθεί υπόψη πως στις τιμές του Φεβρουαρίου δεν έχουν συμπεριληφθεί οι αυξήσεις που προέκυψαν με το ξέσπασμα του πολέμου, τότε καταλαβαίνουμε τι περιμένει τα ελληνικά νοικοκυριά τους προσεχείς μήνες».
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως στρατηγική επιλογή τα υπερκέρδη των καρτέλ»
Προσθέτει πως «ενδεικτικά, οι αυξήσεις στην κατηγορία της διατροφής και των μη αλκοολούχων ποτών ανήλθαν στο 5,2%. Σε ό,τι αφορά την ένδυση, έφτασαν το 10,1%. Το κόστος της στέγασης αυξήθηκε κατά 2,6%, ενώ το κόστος της εστίασης αυξήθηκε κατά 6,5%».
Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «είναι προφανές ότι όλο αυτό το εφιαλτικό σκηνικό για το εισόδημα και τη διαβίωση των πολιτών δεν έχει να κάνει με κάποιου είδους κυβερνητική ανικανότητα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ως στρατηγική επιλογή τα υπερκέρδη των καρτέλ».
Τέλος, επισημαίνει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει προτείνει εδώ και καιρό συγκεκριμένη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Έστω και την ύστατη στιγμή, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να κινηθεί άμεσα για την προστασία των καταναλωτών, εν όψει και των δυσμενών διεθνών εξελίξεων».
