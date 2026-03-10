newspaper
Το πληθωριστικό ντόμινο και τα μαθήματα από τις ενεργειακές κρίσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 10 Μαρτίου 2026, 23:22

Το πληθωριστικό ντόμινο και τα μαθήματα από τις ενεργειακές κρίσεις

Η ιστορία των οικονομικών κρίσεων δείχνει ότι όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει, ο πληθωρισμός αργά ή γρήγορα ακολουθεί και αυτός ανοδικά

ΡεπορτάζΑλέξανδρος Κλώσσας
Όσο οι τιμές του πετρελαίου πλησιάζουν ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι αγορές προσπαθούν να υπολογίσουν πόσο γρήγορα και πόσο βαθιά μπορεί να μεταφερθεί η άνοδος της ενέργειας στον πληθωρισμό.

Η ιστορία των οικονομικών κρίσεων δείχνει ότι όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει, ο πληθωρισμός αργά ή γρήγορα ακολουθεί και αυτός ανοδικά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και του ΟΟΣΑ, μια αύξηση περίπου 10% στην τιμή του πετρελαίου οδηγεί κατά μέσο όρο σε άνοδο του πληθωρισμού κατά 0,1 έως 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Η ενεργειακή κρίση και το πρώτο κύμα

Το πρώτο κύμα ακρίβειας εμφανίστηκε ήδη στα καύσιμα. Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου περνά σχεδόν άμεσα στη βενζίνη και στο ντίζελ, αυξάνοντας το κόστος στις μεταφορές, αλλά και στα προϊόντα.

Το δεύτερο κύμα αφορά το κόστος παραγωγής. Η ενέργεια αποτελεί βασικς παράγοντας σε κάθε παραγωγική διαδικασία. Από τη γεωργία έως τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο, η αύξηση των τιμών καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας μεταφέρεται σταδιακά στις τελικές τιμές προϊόντων.

Τέλος έρχεται το τρίτο στάδιο, που είναι οι δευτερογενείς επιδράσεις. Όταν οι τιμές παραμένουν υψηλές για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι επιχειρήσεις αναπροσαρμόζουν τις τιμολογιακές τους στρατηγικές και οι εργαζόμενοι ζητούν υψηλότερους μισθούς για να αντισταθμίσουν την απώλεια αγοραστικής δύναμης.

Αυτό το τρίτο στάδιο είναι εκείνο που φοβούνται περισσότερο οι κεντρικές τράπεζες, γιατί μπορεί να δημιουργήσει έναν αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο πληθωρισμού.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της οικονομικής βιβλιογραφίας είναι ότι η σχέση μεταξύ πετρελαίου και πληθωρισμού έχει εξασθενήσει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες

Τα μαθήματα των προηγούμενων κρίσεων

Η σχέση πετρελαίου και πληθωρισμού έχει αποτυπωθεί σε όλες τις μεγάλες ενεργειακές κρίσεις των τελευταίων πενήντα ετών.

Στη δεκαετία του 1970, τα εμπάργκο πετρελαίου του ΟΠΕΚ προκάλεσαν εκτίναξη των τιμών και οδήγησαν τις δυτικές οικονομίες σε μια πρωτοφανή περίοδο στασιμοπληθωρισμού. Ο πληθωρισμός σε πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες ξεπέρασε το 10%.

Τριάντα χρόνια αργότερα, η έκρηξη των τιμών το 2007-2008, όταν το Brent πλησίασε τα 147 δολάρια το βαρέλι, οδήγησε τον πληθωρισμό της ευρωζώνης κοντά στο 4%.

Η πιο πρόσφατη εμπειρία ήταν η ενεργειακή κρίση του 2021-2022. Μετά την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν. Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη έφθασε το 10,6%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια στο 4%.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές του ΔΝΤ, τα ενεργειακά σοκ έχουν την ιδιαιτερότητα ότι επηρεάζουν ταυτόχρονα τόσο την πλευρά της προσφοράς όσο και της ζήτησης. Αυξάνουν το κόστος παραγωγής, αλλά ταυτόχρονα μειώνουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της οικονομικής βιβλιογραφίας είναι ότι η σχέση μεταξύ πετρελαίου και πληθωρισμού έχει εξασθενήσει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες.

Στη δεκαετία του 1970 ένα ενεργειακό σοκ μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη και παρατεταμένη άνοδο των τιμών. Σήμερα η επίδραση εκτιμάται ότι είναι περίπου τρεις φορές μικρότερη.

Οι λόγοι είναι πολλοί. Οι οικονομίες έχουν γίνει λιγότερο ενεργοβόρες, καθώς η ενεργειακή ένταση της παραγωγής έχει μειωθεί σημαντικά. Παράλληλα, οι κεντρικές τράπεζες διαθέτουν μεγαλύτερη δύναμη και ισχυρότερα εργαλεία για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Επιπλέον, η ενεργειακή αγορά έχει διαφοροποιηθεί. Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αύξηση της παραγωγής στις ΗΠΑ και τα νέα δίκτυα LNG έχουν περιορίσει, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, την εξάρτηση από το πετρέλαιο.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλή εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια

Η ευρωπαϊκή ευαισθησία στην ενεργειακή κρίση

Παρά τη γενική αποδυνάμωση της σχέσης, οι ευρωπαϊκές οικονομίες εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις ενεργειακές διακυμάνσεις. Η Ευρώπη καλύπτει περίπου 60% των ενεργειακών της αναγκών από εισαγωγές, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε γεωπολιτική ένταση μεταφέρεται σχετικά γρήγορα στις τιμές.

Όπως σημειώνουν οικονομολόγοι της ΕΚΤ, ακόμη και μια μέτρια αύξηση στο πετρέλαιο μπορεί να επηρεάσει τη νομισματική πολιτική, καθώς καθυστερεί την επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2%. Η κατάσταση αυτή είναι ακόμη πιο έντονη σε χώρες όπως η Ελλάδα.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλή εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας παραμένει πάνω από 70%, γεγονός που καθιστά την οικονομία ιδιαίτερα ευάλωτη στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών.

Τα καύσιμα έχουν σημαντική συμμετοχή στο ελληνικό καλάθι πληθωρισμού , κατά περίπου 11-12%, υψηλότερη από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άνοδος στην τιμή του πετρελαίου μεταφέρεται γρήγορα στο κόστος μεταφορών, στις τιμές τροφίμων και στο συνολικό κόστος ζωής.

Η επίδραση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα νοικοκυριά. Η ελληνική οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 67% του ΑΕΠ.

Όταν το κόστος ενέργειας αυξάνεται, το διαθέσιμο εισόδημα μειώνεται και η κατανάλωση επιβραδύνεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, ακόμη και μια σχετικά περιορισμένη αύξηση του πληθωρισμού μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα.

Ένα άλμα 40% στις τιμές του πετρελαίου, κάτι που έχει συμβεί αρκετές φορές στις διεθνείς αγορές, μπορεί να προσθέσει σχεδόν μισή ποσοστιαία μονάδα στον πληθωρισμό. Σε μια περίοδο όπου οι κεντρικές τράπεζες προσπαθούν να επαναφέρουν τον πληθωρισμό κοντά στο 2%, ακόμη και μια τέτοια μεταβολή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη νομισματική πολιτική. Για τον λόγο αυτό οι αγορές παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη των τιμών μετά την κρίση στο Ιράν.

Πηγή: ot.gr

Φυσικό αέριο
LNG: Ανταγωνισμός ΕΕ – Ασίας για εξασφάλιση προμηθειών – Πώς διαμορφώνεται η αγορά

LNG: Ανταγωνισμός ΕΕ – Ασίας για εξασφάλιση προμηθειών – Πώς διαμορφώνεται η αγορά

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ιράν φέρεται ότι ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν φέρεται ότι ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης – Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη
Ανησυχία 10.03.26
Ανησυχία 10.03.26

Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης - Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων. Η τιμή στην αντλία συνεχίζει να ανεβαίνει και να «σπάει» στην εγχώρια αγορά –σε μία περίπτωση έσπασαν- το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων – «Όλα θα αυξηθούν»
Διεθνής Οικονομία 10.03.26
Διεθνής Οικονομία 10.03.26

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων - «Όλα θα αυξηθούν»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει τα οικονομικά των πολιτών στην Ευρώπη γεγονός που φαίνεται τόσο στα καύσιμα όσο και στα τρόφιμα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι αγορές περιδινίζονται στο ρυθμό του πολέμου στο Ιράν – Μετά την πτώση… η πρόσκρουση
Ενεργειακή κρίση 10.03.26
Ενεργειακή κρίση 10.03.26

Οι αγορές περιδινίζονται στο ρυθμό του πολέμου στο Ιράν – Μετά την πτώση… η πρόσκρουση

Aκόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν τελείωνε αύριο, σενάριο διόλου πιθανό, οι καταναλωτές θα πληρώνουν για μήνες τις αναταράξεις στις αγορές. Ανησυχητική προειδοποίηση της πολυεθνικής τράπεζας Rabobank.

Σύνταξη
Στην πρώτη γραμμή των μέτρων στήριξης το fuel pass
Οικονομία 10.03.26
Οικονομία 10.03.26

Στην πρώτη γραμμή των μέτρων στήριξης το fuel pass

Το ύψος του Fuel Pass 3 ακόμη δεν έχει «κλειδώσει» αλλά εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 50 έως 100 ευρώ - Το όριο συναγερμού για τη λήψη μέτρων στα καύσιμα έχει οριστεί στα 100 δολάρια το βαρέλι

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Justice Watch: Δομικά τα προβλήματα στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα – 19 καταδίκες από το ΕΔΔΑ το 2025
Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης 10.03.26

Justice Watch: Δομικά τα προβλήματα στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα – 19 καταδίκες από το ΕΔΔΑ το 2025

Η Ελλάδα δεν μαθαίνει από τις καταδίκες της, διαπιστώνει το Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης - Justice Watch σε νέα έκθεση. Το 2025 είχαμε 19 καταδίκες από το Ευρωπαίκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης – Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη
Ανησυχία 10.03.26

Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης - Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων. Η τιμή στην αντλία συνεχίζει να ανεβαίνει και να «σπάει» στην εγχώρια αγορά –σε μία περίπτωση έσπασαν- το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο.

Σύνταξη
Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ
Στο πλευρό της 10.03.26

Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ

Η Ροζάνα Αρκέτ εξέφρασε την υποστήριξή της προς την Ντάριλ Χάνα, την οποία περιέγραψε ως «μια υπέροχη γυναίκα, μια εξαιρετική ηθοποιό, συγγραφέα, σκηνοθέτιδα και περιβαλλοντική ακτιβίστρια».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕΕ: Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν
Κόσμος 10.03.26

Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν - Ρήξη στο εσωτερικό της ΕΕ

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαφωνούν ως προς το βαθμό στον οποίο η Ένωση πρέπει να υπερασπιστεί την ισχύουσα διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες ή να προσαρμοστεί…

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί καθυστερημένα από το Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο
Ελλάδα 10.03.26

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί καθυστερημένα από το Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο

«Το κρίμα στο λαιμό τους. Αυτό ισχύει για όσους είναι υπεύθυνοι για το θάνατό του και γι' αυτούς που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τις ευθύνες τους» αναφέρει ο δικηγόρος του 55χρονου αστυνομικού

Σύνταξη
Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»
Καμία επαφή 10.03.26

Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»

Επιλέγοντας το σουρεαλισμό απέναντι σε οποιαδήποτε λογική, η εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, ποστάρει ένα βίντεο-μαρτυρία από την πρόσφατη εξόρμηση της στο πιο «εκλεκτικό, ακριβό και υπέροχο σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ» εν μέσω πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τους εγκληματίες
Ανάλυση Kaspersky 10.03.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τους εγκληματίες

Οι ειδικοί της Ομάδας Παγκόσμιας Έρευνας και Ανάλυσης (GReAT) της Kaspersky αναφέρουν ότι οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη για να γράφουν κώδικα

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 10.03.26

LIVE: Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ
Champions League 10.03.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα
Champions League 10.03.26

LIVE: Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Δύο στους τρεις πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη
Δημοσκόπηση 10.03.26

Δύο στους τρεις πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη - Ατιμωρησία των πραγματικών ενόχων

Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρούν ότι έγινε προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση. Δυσπιστία για την τιμωρία των ενόχων. Επτά στους δέκα να θεωρούν ότι οι πραγματικοί ένοχοι δεν θα τιμωρηθούν.

Σύνταξη
Γαλατάσαραϊ-Λίβερπουλ 1-0: «Κόκκινη» υπόκλιση στο Αλί Σάμι Γεν
Champions League 10.03.26

Γαλατάσαραϊ, ο... φονέας των μεγάλων (1-0)

Μετά τη Γιουβέντους και η Λίβερπουλ υποκλίθηκε στην ψυχωμένη Γαλατάσαραϊ, η οποία με γκολ του Λεμινά νίκησε 1-0 στο Αλί Σάμι Γεν και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τη ρεβάνς του Άνφιλντ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: Παρί – Ολυμπιακός
Euroleague 10.03.26

LIVE: Παρί – Ολυμπιακός

LIVE: Παρί – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Ολυμπιακός για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Πώς η εφημερίδα The Times έβγαλε τον Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή – «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;»
Μυθοποίηση 10.03.26

Πώς η εφημερίδα The Times έβγαλε τον Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή - «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;»

Ο αρχισυντάκτης William Rees-Mogg άλλαξε την ιστορία του ροκ εν ρολ με ένα κύριο άρθρο μετά τη διαβόητη σύλληψη των Rolling Stones για κατοχή ναρκωτικών. Σήμερα ο Nigel Farndale των Times ερευνά το θέμα, καθώς μια νέα θεατρική παράσταση, με τίτλο Redlands, ξαναλέει την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
