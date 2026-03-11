Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk
Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος για την επαγγελματικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στη μάχη κατά των ναρκωτικών.
Τα συγχαρητήριά του στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή εξέφρασε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή τη μεγάλη επιτυχία των Αρχών στη δίωξη ναρκωτικών.
Όπως ανέφερε, στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 219 κιλά ακατέργαστης κάνναβης τύπου skunk, τα οποία είχαν εισαχθεί από την Ισπανία.
«Μπράβο στο Λιμενικό Σώμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, συγχαίροντας τους άνδρες και τις γυναίκες του Σώματος για την επαγγελματικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στη μάχη κατά των ναρκωτικών.
📍Μπράβο στο Λιμενικό Σώμα @HCoastGuard
Στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών του ΛΣ και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά εντόπισαν και κατέσχεσαν πάνω από 219 κιλά ακατέργαστης κάνναβης (skunk) που είχαν εισαχθεί από την Ισπανία, με εκτιμώμενη αξία άνω των 750.000€, και προχώρησαν… pic.twitter.com/OdkP1ZWlEa
— Vassilis Kikilias (@Vkikilias) March 11, 2026
Πώς στήθηκε η επιχείρηση
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκτιμώμενη αξία των ναρκωτικών ουσιών ξεπερνά τις 750.000 ευρώ, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τρία άτομα.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από το Λιμενικό, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 9ης Μαρτίου 2026, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και αφορούσαν την εισαγωγή στη χώρα μας μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από την Ισπανία.
Στο πλαίσιο της έρευνας, στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά πραγματοποίησαν έλεγχο σε εγκαταστάσεις μεταφορικής εταιρείας σε περιοχή της Δυτικής Αττικής.
Εκεί εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες, σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες μέσα σε δύο ξύλινα κιβώτια, 108 πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη τύπου skunk, συνολικού μικτού βάρους 122,874 κιλών.
Ακολούθως, στο πλαίσιο περαιτέρω ανάλυσης των στοιχείων της υπόθεσης, οι αρχές εντόπισαν την επόμενη ημέρα στον ίδιο χώρο δύο ακόμη κιβώτια, τα οποία περιείχαν επιπλέον 85 πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 96,313 κιλών.
