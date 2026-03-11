newspaper
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
Κατάσχεση 219 κιλών κάνναβης skunk από το Λιμεναρχείο Πειραιά – Τρεις συλλήψεις
Ελλάδα 11 Μαρτίου 2026, 17:26

Κατάσχεση 219 κιλών κάνναβης skunk από το Λιμεναρχείο Πειραιά – Τρεις συλλήψεις

Η συνολική αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ.

Σύνταξη
Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών πέτυχε το Γραφείο Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, το οποίο προχώρησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης τύπου skunk, συνολικού μικτού βάρους περίπου 219 κιλών, με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 9ης Μαρτίου 2026, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και αφορούσαν την εισαγωγή στη χώρα μας μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από την Ισπανία.

Στο πλαίσιο της έρευνας, στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά πραγματοποίησαν έλεγχο σε εγκαταστάσεις μεταφορικής εταιρείας σε περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες, σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες μέσα σε δύο ξύλινα κιβώτια, 108 πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη τύπου skunk, συνολικού μικτού βάρους 122,874 κιλών.

Ακολούθως, στο πλαίσιο περαιτέρω ανάλυσης των στοιχείων της υπόθεσης, οι αρχές εντόπισαν την επόμενη ημέρα στον ίδιο χώρο δύο ακόμη κιβώτια, τα οποία περιείχαν επιπλέον 85 πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 96,313 κιλών.

Στη συνέχεια, υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, πραγματοποιήθηκαν παράλληλες επιχειρήσεις στην Αττική με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των παραληπτών.

Στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης στελεχών του Γραφείου Ασφάλειας Πειραιά, της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) Πειραιά και της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.), πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη παράδοση των ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν δύο από τους τρεις συλληφθέντες, ένας 42χρονος Έλληνας και ένας 46χρονος Αλβανός, οι οποίοι εισήλθαν με Ι.Χ. τύπου VAN σε υπόγεια αποθήκη στην Αθήνα και οι οποίοι είχαν παραλάβει τα κιβώτια με τις ναρκωτικές ουσίες.

Σε περαιτέρω έρευνα στον χώρο κατασχέθηκαν ένα κενό κιβώτιο, καθώς και πλήθος εργαλείων που χρησιμοποιούνταν για τη σφράγιση, αποσφράγιση και μόνωση κιβωτίων.

Από την κατοχή του 42χρονου κατασχέθηκαν επίσης μία πτυσσόμενη αστυνομική ράβδος και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

Παράλληλα, στην περιοχή της Νίκαιας Αττικής, εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 58χρονος Έλληνας, ο οποίος εκμίσθωνε την ως άνω αποθήκη. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επαγγελματική στέγη που διατηρεί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις ζυγαριές ακριβείας, δύο φορητοί υπολογιστές, ένας καταμετρητής χαρτονομισμάτων, δώδεκα κινητά τηλέφωνα, εννέα κάρτες SIM και μεγάλος αριθμός ταξιδιωτικών σάκων μεταφοράς.

Η συνολική αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν επίσης ένα ακόμη Ι.Χ. όχημα, έξι κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 3.600 ευρώ.

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Όπως διαπιστώθηκε ο ένας από τους συλληφθέντες ανήλικος ενώ ο δεύτερος ενήλικας, γνώριμος των αρχών, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν στην καταδίωξη με τον νεκρό Ρομά στο Πέραμα.

Σύνταξη
Η Μάγδα Φύσσα αποχώρησε από τα δικαστήρια μετά την οριστική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή υπό το σύνθημα «ο Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί» που φώναξαν φίλοι του

Σύνταξη
Συνολικά συνελήφθησαν 36 μέλη του κυκλώματος και 2 πελάτες σε παράνομη λέσχη - Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 100 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Σύνταξη
Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δίνουν την τελευταία μάχη για τους εντολείς τους που με βάση την εφετειακή απόφαση αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φυλακής να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο ανήλικος μαθητής είχε τραβήξει δύο φορές το καζανάκι για να γεμίσει με νερό ένα μπουκάλι και αφού ανάγκασε άλλο παιδί να φτύσει μέσα σε αυτό, το έδωσε στον 8χρονο να πιει

Σύνταξη
Συνελήφθη Τούρκος με εις βάρος του ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη – Άλλες οκτώ προσαγωγές
Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα το πρωί - Η υπόθεση αφορά σε εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα

Σύνταξη
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Μαρτίου στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε δύο άτομα, με αποτέλεσμα ο ένας από τους πεζούς να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει αναφορά στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και επισημαίνει τη διάσταση ότι η εθνική ασφάλεια, όπως τονίζει, «έγινε έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας με ευθύνη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της αυλής του στο Μέγαρο Μαξίμου»

Σύνταξη
Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος για την επαγγελματικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στη μάχη κατά των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Μια συγκλονιστική νέα εικόνα από την καρδιά του Γαλαξία αποκαλύπτει τον βίαιο χορό των άστρων γύρω από τον Τοξότη Α*, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο σημείο όπου η φυσική συναντά το άπειρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Όπως διαπιστώθηκε ο ένας από τους συλληφθέντες ανήλικος ενώ ο δεύτερος ενήλικας, γνώριμος των αρχών, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν στην καταδίωξη με τον νεκρό Ρομά στο Πέραμα.

Σύνταξη
Η ζωή μιμείται την τέχνη στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για την οικογένεια Μέρντοχ, η οπόια διαλύθηκε επειδή ακριβώς έμοιαζε στη σειρά Succession, την οποία και ενέπνευσε όπως είναι γνωστό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μάγδα Φύσσα αποχώρησε από τα δικαστήρια μετά την οριστική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή υπό το σύνθημα «ο Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί» που φώναξαν φίλοι του

Σύνταξη
Στη Σόφια μεταβαίνει την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας, μετά την απόφαση μεταφοράς μίας συστοιχίας Patriot και ενός ζεύγους F-16 για την προστασία και της Βουλγαρίας στη βόρεια Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο και άμεσα τα έργα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Δεν αποκλείεται Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας μέσω των συλλογικών τους εκπροσώπων να διεκδικήσουν ευρωπαϊκούς πόρους για την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας.

Σύνταξη
«Το 'πλαφόν' ακούγεται αυστηρό. Στην πραγματικότητα αφήνει την τιμή να συνεχίσει την ανοδική πορεία της», υπογραμμίζει για τα νέα μέτρα ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, λέγοντας πως «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κρίση ως ευκαιρία»

Σύνταξη
Συνολικά συνελήφθησαν 36 μέλη του κυκλώματος και 2 πελάτες σε παράνομη λέσχη - Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 100 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Σύνταξη
Ο Ταραντίνο, ο οποίος τον τελευταίο καιρό απασχολεί τον Τύπο για λόγους όπως οι κοινές φωτογραφίες με Ισραηλινούς στρατιώτες, ανακοίνωσε ότι το 2027 θα παρουσιάσει το θεατρικό έργο «The Popinjay Cavalier».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
