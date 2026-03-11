newspaper
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΣΟΚ: Από τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
Επικαιρότητα 11 Μαρτίου 2026, 12:23

ΠΑΣΟΚ: Από τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη

Η εξαγγελία Μητσοτάκη για την πυρηνική ενέργεια «δεν αποτελεί μόνο αντίφαση - συνιστά ομολογία αποτυχίας, ντυμένη ως όραμα», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μεταβολισμός: Μύθοι και αλήθειες

Μεταβολισμός: Μύθοι και αλήθειες

Spotlight

Την πρόθεση της κυβέρνησης να εισαγάγει πυρηνική ενέργεια στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως «η εξαγγελία αυτή δεν αποτελεί μόνο αντίφαση – συνιστά ομολογία αποτυχίας, ντυμένη ως όραμα».

«Ο πρωθυπουργός δεν χάνει ευκαιρία να υπερηφανεύεται ότι οι ΑΠΕ κατέστησαν τη χώρα καθαρά εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυβέρνηση εκκινεί προγράμματα ορυκτών καυσίμων επικαλούμενη ενεργειακή αυτάρκεια μέσω εγχώριων πόρων. Και έρχεται τώρα να υποστηρίξει μια αχρείαστη τεχνολογία που είναι εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη από το εξωτερικό. Δεν πρόκειται για στρατηγική· πρόκειται για σύγχυση που προσποιείται τον σχεδιασμό, που οδηγεί σε αυξημένη ενεργειακή εξάρτηση», τονίζουν σε κοινή ανακοίνωση ο Φραγκίσκος Παρασύρης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, και ο Τομέας Ενέργειας του κόμματος.

Όπως αναφέρεται, «η αντίφαση γίνεται ακόμα πιο κραυγαλέα αν κανείς θυμηθεί τη διαδρομή που ακολούθησε αυτή η κυβέρνηση στο ενεργειακό ζήτημα. Αντί να σχεδιάσει τη μετάβαση με ορθολογισμό, επέλεξε τον βίαιο αποκλεισμό του μοναδικού εγχώριου συμβατικού καυσίμου – και τώρα προτείνει την εισαγωγή μιας τεχνολογίας πλήρους εξάρτησης».

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει, άλλωστε, πως «τα πυρηνικά καύσιμα, ο εξοπλισμός, η τεχνογνωσία και η διαχείριση αποβλήτων, όλα προέρχονται και ελέγχονται από άλλες χώρες», σχολιάζοντας ότι «πρόκειται για μια επιλογή που όχι μόνο δεν ενισχύει την ενεργειακή μας αυτονομία, αλλά θα επιβαρύνει σημαντικά τους καταναλωτές, καθώς το κόστος παραγωγής από πυρηνικές μονάδες είναι σήμερα πολλαπλάσιο του κόστους των ΑΠΕ».

«Επτά χρόνια στην εξουσία, μηδέν μονάδες αποθήκευσης ενέργειας»

Παράλληλα, σημειώνει πως «η χώρα δεν διαθέτει σήμερα ούτε ένα μεγαβάτ αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες, την ώρα που η γειτονική Βουλγαρία διαθέτει 2,5 GW. Η ενέργεια που χάθηκε από περικοπές ΑΠΕ το 2025 θα αρκούσε να τροφοδοτήσει σχεδόν το σύνολο του αγροτικού τομέα – του ίδιου τομέα στον οποίο η κυβέρνηση αρνήθηκε προσιτό ρεύμα. Και το 2026 έχει ξεκινήσει με ακόμα περισσότερες περικοπές».

«Επτά χρόνια στην εξουσία, μηδέν μονάδες αποθήκευσης, μια τεχνολογία ώριμη και δοκιμασμένη. Και αντί να λύσει τα προβλήματα αυτά, η κυβέρνηση ζητά τώρα εμπιστοσύνη για την εισαγωγή πυρηνικής ενέργειας, βασισμένη σε μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMR) που δεν έχουν λειτουργήσει σε εμπορική κλίμακα πουθενά στον κόσμο», προσθέτει χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, επισημαίνει πως «η πυρηνική τεχνολογία, παρά τις εξελίξεις, συνοδεύεται από σοβαρά ερωτήματα, με τη διαχείριση των αποβλήτων να παραμένει ένα άλυτο ζήτημα. Παρόλο που δεν είμαστε εκ προοιμίου αντίθετοι στην πυρηνική ενέργεια ως τεχνολογία, είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην εισαγωγή της στην Ελλάδα», τονίζει, εξηγώντας πως «δεδομένης της σημερινής κατάστασης αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών, δεν συντρέχει κανένας λόγος για συζήτηση επί της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή».

«Ο Μητσοτάκης έχει πλέον εδραιώσει την εγγυημένη ασυνέπεια»

«Εάν η κυβέρνηση ενδιαφέρεται πραγματικά για την ενεργειακή αυτονομία και να έχει μια νέα πηγή παραγωγής ηλεκτρισμού στην Ελλάδα που να είναι φιλική στο περιβάλλον, ελεγχόμενη και φθηνότερη από τα ορυκτά καύσιμα, τότε πρέπει χωρίς άλλη καθυστέρηση να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την παραγωγή ηλεκτρισμού από τα βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία που έχει η χώρα μας. Αντί να περιμένουμε 15-20 χρόνια για να λειτουργήσει ένας μικρός αρθρωτός πυρηνικός αντιδραστήρας στην Ελλάδα, μπορούμε σε μια 5ετία να έχουμε αντίστοιχη παραγωγή ελεγχόμενου ηλεκτρισμού από μονάδες γεωθερμίας», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας πως «το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), με υπογραφή του πρωθυπουργού, προβλέπει ρητά σύστημα σχεδόν μηδενικών εκπομπών έως το 2050, βασισμένο αποκλειστικά σε ΑΠΕ και αποθήκευση, χωρίς καμία αναφορά στην πυρηνική ενέργεια ως ουσιαστική επιλογή του σχεδιασμού. Ο πρωθυπουργός δεν αντιπαρτίθεται σε κριτικές της αντιπολίτευσης – αντιφάσκει με τη δική του υπογραφή».

Για να καταλήξει πως «ένα μόνο θετικό διακρίνουμε: ο κ. Μητσοτάκης έχει πλέον εδραιώσει μια ιδιότυπη αξιοπιστία, εκείνη της εγγυημένης ασυνέπειας. Ελπίζουμε, λοιπόν, ότι και αυτή η εξαγγελία θα ακολουθήσει τη πορεία προς τη λήθη που ακολουθήσαν προηγούμενες εξαγγελίες του».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μητσοτάκης: Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

Μητσοτάκης: Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μεταβολισμός: Μύθοι και αλήθειες

Μεταβολισμός: Μύθοι και αλήθειες

Κόσμος
Να τερματιστεί ο πόλεμος, λέει ο Ερντογάν – Νέες επιδρομές των ΙDF σε Ιράν και Λίβανο

Να τερματιστεί ο πόλεμος, λέει ο Ερντογάν – Νέες επιδρομές των ΙDF σε Ιράν και Λίβανο

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βαγγέλης Μεϊμαράκης: Κατεπείγουσα επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο
Πολιτική 10.03.26

Κατεπείγουσα επιστολή Μεϊμαράκη στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο

Τη διοργάνωση επίσημης αποστολής στην Κύπρο ζήτησε από την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SEDE), ο ευρωβουλευτής και πρ. πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης
Επικαιρότητα 10.03.26

Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή άσκησε για μία ακόμα φορά δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και για τη στάση της στον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Θα φέρουμε άμεσα νέα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών» λέει ο Τσουκαλάς
Πολιτική 08.03.26

«Θα φέρουμε άμεσα νέα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών» λέει ο Τσουκαλάς

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς χτύπησε καμπανάκι για τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει η χώρα από τον πόλεμο στο Ιράν και προανήγγειλε νέα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα και ισονομία
Πολιτική 08.03.26

Φάμελλος: Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα και ισονομία

«Δυστυχώς ακόμα και σήμερα οι ανισότητες είναι μεγάλες εις βάρος των γυναικών, όπως στα εργασιακά δικαιώματα, στην κοινωνική ανασφάλεια και στις αμοιβές» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων»
Πολιτική 08.03.26

Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και όσα είπε για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον πόλεμο στο Ιράν, ανέφερε ότι «προφανώς είτε απευθύνεται σε πολίτες άλλης χώρας είτε ζει σε εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Το αφήγημα της σταθερότητας επαναφέρει ο Μητσοτάκης με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 08.03.26

Το αφήγημα της σταθερότητας επαναφέρει ο Μητσοτάκης με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, επαναφέρει την γνωστή.... καραμέλα περί σταθερότητας τονίζοντας ότι «εν μέσω τόσων πρωτοφανών γεωπολιτικών ανακατατάξεων στον παγκόσμιο χάρτη- η πολιτική ομαλότητα στο εσωτερικό κάθε χώρας αναδεικνύεται σε στρατηγικό της πλεονέκτημα».

Σύνταξη
Σταύρος Παπασταύρου: «Έχουμε ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες»
Πολιτική 08.03.26

Σταύρος Παπασταύρου: «Έχουμε ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες»

«Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από ένα παρατεταμένο πόλεμο» ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με φόντο την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία
Πολιτική 07.03.26

Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποτελεί... απωθημένο των εγχώριων δεξιών αλλά και των εκπροσώπων του ακραίου κέντρου επειδή δεν ταυτίζεται με το αφήγημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις επιχειρήσεις τους έναντι του Ιράν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ
Επικαιρότητα 06.03.26

Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ

«Αιτούμαστε την παραχώρηση πρωτογενούς ψηφιακού αντιγράφου των φωτογραφιών -και των δύο όψεών τους- στη μέγιστη δυνατή ανάλυση» αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας για τα ντοκουμέντα από την Καισαριανή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας
Ακρίβεια 11.03.26

Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Η παύση των εχθροπραξιών είναι η καλύτερη λύση για να λυθεί το πρόβλημα της αισχροκέρδειας, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν

Σύνταξη
Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»
Υποδομές 11.03.26

Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»

Ανακοινώθηκε η Α’ φάση του έργου εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Κινέτας από τον Περιφερειάρχη Αττικής – 30 εκατ. ευρώ η συνολική επένδυση για καθολική πρόσβαση στο νερό.

Σύνταξη
Γερμανία: Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας απέναντι στη Ρωσία
«Μέχρι το 2029» 11.03.26

Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία

Πρόκειται για μια αντιστροφή ρόλων καθώς από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, η Γερμανία έχει εκπαιδεύσει τις ουκρανικές δυνάμεις σε προηγμένα οπλικά συστήματα

Σύνταξη
Συνελήφθη Τούρκος με εις βάρος του ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη – Άλλες οκτώ προσαγωγές
Στη Βόρεια Ελλάδα 11.03.26

Συνελήφθη Τούρκος με εις βάρος του ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη - Άλλες οκτώ προσαγωγές

Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα το πρωί - Η υπόθεση αφορά σε εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα

Σύνταξη
Βουλή: Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού – «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού - «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»

Άναψαν τα «αίματα» στη Βουλή, μετά τις αναφορές Κωνσταντοπούλου στην κόρη του Κ. Μητσοτάκη, ενώ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου, αλλά και του εισηγητή της ΝΔ και «επιστήθιου» πολιτικού φίλου της προέδρου της Πλεύσης, Δημήτρη Μαρκόπουλου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019
Go Fun 11.03.26

«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019

Οι σνομπ δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα και το μπαλέτο προκάλεσαν αντιδράσεις και απειλούν την καμπάνια του για τα Όσκαρ. Βέβαια ο Σαλαμέ έχει πει τα ίδια ξανά και ξανά. Το διαδίκτυο έχει τις αποδείξεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες – Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες - Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

«Στην ενέργεια υπάρχουν πολλά να γίνουν με όσα ήδη έχουμε» δήλωσε από το ΠΑΣΟΚ η Βάσια Αναστασίου - Για ακριβά, επικίνδυνα πυρηνικά και για ομερτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο Κώστας Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα»
Europa League 11.03.26

Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα»

Ο πρόεδρος της Μπέτις βρίσκεται στην Αθήνα και παραχώρησε δηλώσεις στο πλαίσιο της αναμέτρησης των «βερδιμπλάνκος» με τον Παναθηναϊκό (12/3, 19:45), στη φάση των «16» του Europa League.

Σύνταξη
«Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 11.03.26

«Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Μαρτίου στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε δύο άτομα, με αποτέλεσμα ο ένας από τους πεζούς να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Στη φυλακή θα οδηγηθούν πρώην βουλευτές – Αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά μόνο σε πέντε από τους 42 κατηγορούμενους
Ελλάδα 11.03.26

Στη φυλακή πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής - Ελαφρυντικά μόνο για πέντε από τους 42 κατηγορούμενους

Απέρριψε τα ελαφρυντικά για όλους, πλην πέντε, το δικαστήριο - Ανοίγει ο δρόμος να οδηγηθούν στη φυλακή πρώην βουλευτές με τη Χρυσή Αυγή που παρέμεναν ελεύθεροι μέχρι την απόφαση του Εφετείου

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πρατηριούχοι: Αντιδράσεις για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους – «Δεν καθορίζουμε αυθαίρετα τις τιμές»
Μείωση φόρων 11.03.26

Αντιδρούν οι πρατηριούχοι για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους - «Δεν καθορίζουμε αυθαίρετα τις τιμές»

Οι πρατηριούχοι αντιδρούν στα μέτρα που ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση και αντιπροτείνουν τη μείωση του φόρου στα καύσιμα - Κάνουν λόγο για άδικη στοχοποίησή τους

Σύνταξη
Στα όριά τους οι εκπαιδευτικοί, ζητούν ουσιαστικά μέτρα – Ανακοίνωση ΟΛΜΕ μετά τον θάνατο της καθηγήτριας
Στη Θεσσαλονίκη 11.03.26

Στα όριά τους οι εκπαιδευτικοί, ζητούν ουσιαστικά μέτρα - Ανακοίνωση ΟΛΜΕ μετά τον θάνατο της καθηγήτριας

«Απαιτείται η ουσιαστική ενίσχυση των σχολικών μονάδων με μόνιμη παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων» σημειώνει μεταξύ άλλων η ΟΛΜΕ, που ζητά να στηριχθούν έμπρακτα οι εκπαιδευτικοί

Σύνταξη
Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι
Ένας κοσμοπολίτης από τον Άρη 11.03.26

Ένα αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Διώξε τη λύπη παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι

«Θέλω να φύγω με αξιοπρέπεια. Δε θέλω να γίνω σούργελο» είχε πει ο Γιώργος Μαρίνος πριν εξαφανιστεί από τη σκηνή αφού πρώτα τη γέμισε με το μεγαλείο της προσωπικότητάς του. Και το τήρησε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:
Euroleague 11.03.26

Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:

Πώς θα είναι το νέο format της Euroleague σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Αύξηση και διαχωρισμός των ομάδων, που θα παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός…

Σύνταξη
Η συγκράτηση του πληθυσμού στο επίκεντρο της επίσκεψης του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ. Μακεδονίας
Δημογραφικό 11.03.26

Η συγκράτηση του πληθυσμού στο επίκεντρο της επίσκεψης του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ. Μακεδονίας

Ζητήματα της τοπικής κοινωνίας και κυρίως το θέμα της πληθυσμιακής συρρίκνωσης περιοχών του ακριτικού νομού συζήτησε διεξοδικά κατά την επίσκεψη του στον Έβρο ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Απόρρητο