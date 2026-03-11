Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές – Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει εν δράσει τους δύο ληστές με τις μηχανές, οι οποίο συνελήφθησαν χθες Τρίτη στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατηγορούνται ότι έκλεβαν τσάντες οδηγών αυτοκινήτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν διαπράξει συνολικά δέκα κλοπές και μία ληστεία, στοχοποιώντας κυρίως γυναίκες που βρίσκονταν μέσα στα αυτοκίνητά τους ή είχαν αφήσει τις τσάντες τους στο όχημα. Σε μία από τις περιπτώσεις μάλιστα ασκήθηκε βία.

Οι δράστες κινούνταν με μοτοσικλέτα υψηλού κυβισμού και επέλεγαν οχήματα που κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα ή ήταν σταματημένα. Τότε ο ένας από αυτούς κατέβαινε, έσπαγε το τζάμι ή άνοιγε την πόρτα του αυτοκινήτου και άρπαζε την τσάντα.

Η μοτοσικλέτα σταματά μπροστά από το όχημα και ένας από τους δράστες αφαιρεί την τσάντα με αστραπιαίες κινήσεις

Στο βίντεο του ΕΡΤnews καταγράφεται ο τρόπος δράσης τους σε διάφορα περιστατικά. Σε ένα από τα πλάνα διακρίνεται γυναίκα οδηγός να περιμένει μέσα στο αυτοκίνητό της ένα κοντινό της πρόσωπο για να επιβιβαστεί στη θέση του συνοδηγού.

Τότε μια μοτοσικλέτα σταματά μπροστά από το όχημα και ένας από τους δράστες, φορώντας κράνος, κατεβαίνει και με αστραπιαίες κινήσεις ανοίγει την πίσω πόρτα, από όπου είχε εντοπίσει ότι βρίσκεται η τσάντα. Την αρπάζει και απομακρύνεται αμέσως με τη μοτοσικλέτα.

Σε άλλο βίντεο καταγράφεται άνδρας με κράνος να κινείται πεζός σε δρόμο. Εντοπίζει αυτοκίνητο από το οποίο απουσιάζει ο οδηγός, ανοίγει γρήγορα την πόρτα, αρπάζει την τσάντα και εξαφανίζεται.

Τρίτο στιγμιότυπο δείχνει τους δύο δράστες να ελέγχουν τη λεία τους, λίγο μετά από μία από τις επιθέσεις.

Εις βάρος των δύο δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας που διαπράττει ληστείες και διακεκριμένες κλοπές, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση, κατά συνήθεια και κατ’ επάγγελμα, με σκοπό τον πορισμό παράνομου εισοδήματος.