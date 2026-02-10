Eσκαγαν τα λάστιχα και έκλεβαν πολίτες που είχαν σηκώσει λεφτά από την τράπεζα – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο από μια καλοσχεδιασμένη επιχείρηση που έστηναν επιτήδειοι για να κλέβουν πολίτες μόλις είχαν βγει από τις τράπεζες βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το βίντεο του MEGA παρουσιάζεται ο τρόπος δράσης των κακοποιών οι οποίοι έστηναν καραούλι σε ανυποψίαστους πολίτες, οι οποίοι μόλις είχαν σηκώσει μεγάλα χρηματικά ποσά από την τράπεζα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο οδηγός του κόκκινου αυτοκινήτου ακινητοποιεί το όχημα του στην άκρη του δρόμου και βγαίνει έξω.

Ένας αναβάτης μηχανής διακρίνεται να του ζητάει πληροφορίες, απασχολώντας τον για αρκετή ώρα όταν ξαφνικά ένας άνδρας εμφανίζεται πίσω από το αυτοκίνητο, ανοίγει ανενόχλητος την πόρτα και αρπάζει μια τσάντα.

Το κόλπο οργανωμένο και καταστρωμένο με ακρίβεια. Πρώτα παρακολουθούσαν τα υποψήφια θύματα τους. Στη συνέχεια ένα μέλος της σπείρας, όπως φαίνεται και στο βίντεο, υποδυόταν τον πελάτη της τράπεζας περιμένοντας υπομονετικά στη σειρά, ενώ τα μάτια του ήταν καρφωμένα στο γκισέ.

Αφού τσέκαρε ποιοι πολίτες έκαναν ανάληψη μεγάλου χρηματικού ποσού, ενημέρωνε αμέσως τους συνεργούς του, οι οποίοι περίμεναν, μέσα σε νοικιασμένο με πλαστά έγγραφα όχημα.

Στη συνέχεια ακολουθούσαν τον στόχο τους και με την πρώτη ευκαιρία, όπως μια ολιγόλεπτη στάση, έσκαγαν όπως έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας. το λάστιχο του αυτοκινήτου του θύματος, δίχως να γίνονται αντιληπτοί.

Μετά από λίγα μέτρα, όταν το θύμα αντιλαμβανόταν το πρόβλημα και έβγαινε από το αυτοκίνητο του, άλλο μέλος της σπείρας του προσέφερε δήθεν βοήθεια ή τον απασχολούσε, ενώ ο συνεργός του απερίσπαστος κατάφερνε να αφαιρεί τα προσωπικά αντικείμενα και τα χρήματα των ανυποψίαστων θυμάτων.

Η εγκληματική ομάδα είχε διαπράξει τουλάχιστον 10 κλοπές, ακολουθώντας τον συγκεκριμένο τρόπο δράσης, ενώ η συνολική της λείας ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.

Η αστυνομία συνέλαβε τρία μέλη της σπείρας, μια 50χρονη, έναν 33χρονου και έναν 19χρονο, ενώ αναζητούνται άλλοι τρεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα ενώ η διερεύνηση για την πλήρη εξιχνίαση της εγκληματικής τους δράσης συνεχίζεται.