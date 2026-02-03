Ληστεία με λεία πάνω από 100.000 ευρώ στα Μεσόγεια – Έδεσαν ένα ζευγάρι για δύο ώρες
Οι δράστες εντόπισαν 65.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 50.000 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή.
Στιγμές τρόμου έζησε ένα ζευγάρι την περασμένη Τετάρτη, στο σπίτι τους στα Μεσόγεια.
Διαρρήκτες τους έδεσαν και τους απειλούσαν για δύο ώρες μέχρι να τους πουν το σημείο που βρισκόταν το χρηματικό ποσο των 65.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα, 18:50 τέσσερα άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, μπήκαν από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα σε ισόγειο μονοκατοικίας που βρίσκεται επι της οδού Καλαμάτας.
Σύμφωνα με την καταγγελία του ζευγαριού, ο ένας από αυτούς κρατούσε κατσαβίδι και ένας άλλος ρόπαλο.
Αφού τους ακινητοποίησαν τους έδεσαν με χειροπέδες και για δυο ωρες τους απειλούσαν μέχρι να τους πουν πού βρίσκονταν χρήματα και κοσμήματα.
Τελικά, στις 21:15 εντόπισαν 65.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 50.000 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
