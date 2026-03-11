Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 10χρονο παιδί – Υπέστη ανακοπή σε κολυμβητήριο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, όταν ένα παιδί ηλικίας 10 ετών υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στον χώρο του κολυμβητηρίου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης οι οποίοι εφάρμοσαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα Εξειδικευμένης Υποστήριξης Ζωής.

Σύμφωνα με το thestival, έπειτα από την άμεση και συντονισμένη παρέμβαση των διασωστών, το παιδί επανήλθε και αφού σταθεροποιήθηκε στο σημείο και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και αντιμετώπιση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα του Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, με συνολικά τέσσερις διασώστες και έναν γιατρό.