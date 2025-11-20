Ένα τρίχρονο αγόρι έπεσε από τις κερκίδες του Ποσειδώνιου Κολυμβητηρίου στη Θεσσαλονίκη και μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ, όταν -σύμφωνα με την αστυνομία- το αγοράκι ξέφυγε από την προσοχή του κηδεμόνα του, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος 2,5 μέτρων.

Διακομίστηκε με τραύμα στο κεφάλι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, στην Παιδοχειρουργική Κλινική.