Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών

Η χρήση των καρτών και των κινητών τηλεφώνων για καθημερινές πληρωμές έχει γίνει πλέον ο κανόνας στις περισσότερες επιχειρήσεις, ενώ τα μετρητά, αν και παραμένουν παρόντα, χρησιμοποιούνται ολοένα και λιγότερο. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην ευκολία των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αλλά και στις προσπάθειες των κρατικών αρχών να περιορίσουν τη χρήση των μετρητών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρημάτων.

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές αφήνουν ίχνη που μπορούν να παρακολουθηθούν, ενώ τα μετρητά επιτρέπουν τη μεταφορά μεγάλων ποσών χωρίς έλεγχο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε νέες ρυθμίσεις ως μέρος του πακέτου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος κεφαλαίων, θέτοντας ανώτατο όριο 10.000 ευρώ για τις συναλλαγές με μετρητά στον εμπορικό τομέα σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι κανόνες εγκρίθηκαν το 2024 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αλλά η εφαρμογή τους έχει προγραμματιστεί για το 2027, ώστε να ενταχθούν στο νέο ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοοικονομικής εποπτείας.

Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί στη δημιουργία κοινών προδιαγραφών σε όλη την ΕΕ, καθώς τα όρια για τις πληρωμές σε μετρητά διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών.

Ορισμένα κράτη είχαν ήδη αυστηρούς περιορισμούς, ενώ άλλα επέτρεπαν μεγαλύτερες συναλλαγές χωρίς έλεγχο. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν χαμηλότερα όρια αν το κρίνουν απαραίτητο, ενώ το ανώτατο όριο των 10.000 ευρώ λειτουργεί ως κοινό όριο για όσες χώρες δεν είχαν καθορίσει προηγουμένως σχετικό πλαφόν.

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να συμβάλει στην ομογενοποίηση της εποπτείας των χρηματοοικονομικών συναλλαγών σε όλη την ΕΕ, ενισχύοντας την παρακολούθηση και τη διαφάνεια στις μεγάλες συναλλαγές με μετρητά, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, που αφήνουν ίχνη και διευκολύνουν την καταπολέμηση της οικονομικής αδιαφάνειας. Αναμένεται…