Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών
Διεθνής Οικονομία 11 Μαρτίου 2026, 06:01

Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών

Nέοι κανόνες για όλα τα κράτη μέλη από το 2027 - Στόχος η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρημάτων μέσω ομογενοποιημένων ορίων πληρωμών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η χρήση των καρτών και των κινητών τηλεφώνων για καθημερινές πληρωμές έχει γίνει πλέον ο κανόνας στις περισσότερες επιχειρήσεις, ενώ τα μετρητά, αν και παραμένουν παρόντα, χρησιμοποιούνται ολοένα και λιγότερο. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην ευκολία των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αλλά και στις προσπάθειες των κρατικών αρχών να περιορίσουν τη χρήση των μετρητών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρημάτων.

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές αφήνουν ίχνη που μπορούν να παρακολουθηθούν, ενώ τα μετρητά επιτρέπουν τη μεταφορά μεγάλων ποσών χωρίς έλεγχο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε νέες ρυθμίσεις ως μέρος του πακέτου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος κεφαλαίων, θέτοντας ανώτατο όριο 10.000 ευρώ για τις συναλλαγές με μετρητά στον εμπορικό τομέα σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι κανόνες εγκρίθηκαν το 2024 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αλλά η εφαρμογή τους έχει προγραμματιστεί για το 2027, ώστε να ενταχθούν στο νέο ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοοικονομικής εποπτείας.

Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί στη δημιουργία κοινών προδιαγραφών σε όλη την ΕΕ, καθώς τα όρια για τις πληρωμές σε μετρητά διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών.

Ορισμένα κράτη είχαν ήδη αυστηρούς περιορισμούς, ενώ άλλα επέτρεπαν μεγαλύτερες συναλλαγές χωρίς έλεγχο. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν χαμηλότερα όρια αν το κρίνουν απαραίτητο, ενώ το ανώτατο όριο των 10.000 ευρώ λειτουργεί ως κοινό όριο για όσες χώρες δεν είχαν καθορίσει προηγουμένως σχετικό πλαφόν.

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να συμβάλει στην ομογενοποίηση της εποπτείας των χρηματοοικονομικών συναλλαγών σε όλη την ΕΕ, ενισχύοντας την παρακολούθηση και τη διαφάνεια στις μεγάλες συναλλαγές με μετρητά, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, που αφήνουν ίχνη και διευκολύνουν την καταπολέμηση της οικονομικής αδιαφάνειας. Αναμένεται…

Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει τα business plans 

Τράπεζες: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει τα business plans 

Κόσμος
Ιράν: Επλήγη πλοίο στα στενά του Ορμούζ – «Την πιο σφοδρή επίθεση» κατά του Ισράηλ εξαπέλυσε το Ιράν

Ιράν: Επλήγη πλοίο στα στενά του Ορμούζ – «Την πιο σφοδρή επίθεση» κατά του Ισράηλ εξαπέλυσε το Ιράν

inWellness
Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα
Στήριξη στα νοικοκυριά 11.03.26

EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και κινητοποιεί επενδύσεις 75 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ιράν: Ανευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, «εισηγείται» ο ΔΟΕ
Wall Street Journal 11.03.26

«Ανευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου»

Πάνω από 182 εκατ. βαρέλια που είχαν διατεθεί στην αγορά σε δυο φάσεις το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, εισηγείται ο ΔΟΕ ότι πρέπει να αποδεσμευτούν τώρα από τα στρατηγικά αποθέματα.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων – «Όλα θα αυξηθούν»
Διεθνής Οικονομία 10.03.26

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων - «Όλα θα αυξηθούν»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει τα οικονομικά των πολιτών στην Ευρώπη γεγονός που φαίνεται τόσο στα καύσιμα όσο και στα τρόφιμα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι αγορές περιδινίζονται στο ρυθμό του πολέμου στο Ιράν – Μετά την πτώση… η πρόσκρουση
Ενεργειακή κρίση 10.03.26

Οι αγορές περιδινίζονται στο ρυθμό του πολέμου στο Ιράν – Μετά την πτώση… η πρόσκρουση

Aκόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν τελείωνε αύριο, σενάριο διόλου πιθανό, οι καταναλωτές θα πληρώνουν για μήνες τις αναταράξεις στις αγορές. Ανησυχητική προειδοποίηση της πολυεθνικής τράπεζας Rabobank.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Το Eurogroup προειδοποιεί για παρατεταμένη αστάθεια – Πιέσεις σε ενέργεια και αγορές
Μέση Ανατολή 10.03.26

Προειδοποίηση Eurogroup για παρατεταμένη αστάθεια

Οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup για τις αναταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν και τις επιπτώσεις στην οικονομία της ευρωζώνης.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιες κορυφαίες οικονομίες θα «πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου
Οικονομία 09.03.26

Ποιες κορυφαίες οικονομίες «θα πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου

Οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν συνεχίζονται. Οι Αμερικανοί καταναλωτές θα νιώσουν την αύξηση των τιμών στα πρατήρια, αλλά οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Μέση Ανατολή: Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία – «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»
Όλα στο «κόκκινο» 09.03.26

Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία - «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»

Οι αγορές, με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, κινούνται σαν το «τρενάκι του τρόμου» σε λούνα παρκ. Η παγκόσμια οικονομία ακροβατεί και τα χειρότερα… δεν τα έχουμε δει ακόμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κροατία: Πλαφόν στις τιμές καυσίμων – Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες
Διεθνής Οικονομία 09.03.26

Πλαφόν στις τιμές καυσίμων από την Κροατία - Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες

Ανώτατο όριο (πλαφόν) στις τιμές του πετρελαίου θέτει σε εφαρμογή από την Τρίτη (10/03) και για δύο εβδομάδες η Κροατία. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή καθοδηγεί το ράλι στις τιμές των καυσίμων και σε κλυδωνισμούς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές – Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών
Ελλάδα 11.03.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές - Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών

Εις βάρος των δύο δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας που διαπράττει ληστείες και διακεκριμένες κλοπές, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση, κατά συνήθεια και κατ’ επάγγελμα

Σύνταξη
Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
Επικυρίαρχος 11.03.26

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στο Alithia Forum της κυβέρνησης η δημοσκοπική Marc που ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ
Πολιτική 11.03.26

Στο Alithia Forum της κυβέρνησης η δημοσκοπική Marc που ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ

Η δημοσκοπική εταιρεία Marc του Θωμά Γεράκη παρουσιάζει στο Alithia Forum έρευνα για τα fake news. Την ίδια ώρα όμως, πόρισμα του ΥΕΔΔΕ Αττικής την ελέγχει για σειρά εικονικών τιμολογίων με εταιρεία που είχε εμπλοκή με την Krikel του Γιάννη Λαβράνου. Το πόρισμα δημοσιεύει σήμερα το In.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου- Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου- Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα «πυρά» Ανδρουλάκη εναντίον Μεγάρου Μαξίμου. Στο ευρωκοινοβούλιο σήμερα η υπόθεση του Predator και των υποκλοπών με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να είναι παρών στο Στρασβούργο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το Ιράν λέει ότι θα απαντήσει στις επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές – Επλήγη πλοίο στα στενά του Ορμούζ
12η μέρα πόλέμου 11.03.26 Upd: 08:14

Το Ιράν λέει ότι θα απαντήσει στις επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές – Επλήγη πλοίο στα στενά του Ορμούζ

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Βηρυτό, ενώ πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν την νύχτα στο Τελ Αβίβ - Το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε στόχους σε χώρες του Κόλπου, ενώ οι ΗΠΑ ανατίναξαν 16 ιρανικά πλοία τοποθέτησης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα
Στήριξη στα νοικοκυριά 11.03.26

EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και κινητοποιεί επενδύσεις 75 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου
Ελλάδα 11.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Δείτε ποια ονόματα έχουν γιορτή σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά
Και μια προτομή 11.03.26

Spirituali Pietà: Πιθανή ανακάλυψη άγνωστου πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου στο Βέλγιο – Ίσως το πέμπτο έργο του σε καμβά

Δύο νέα έργα —ο πίνακας «Spirituali Pietà» και μια μαρμάρινη προτομή του Χριστού στη Ρώμη— αποδίδονται στον Μιχαήλ Άγγελο, προκαλώντας έντονη συζήτηση στον κόσμο της τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μέση Ανατολή: Η «καταιγίδα» του πολέμου «ακουμπά» την Ελλάδα – Αναλύοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης
Γεωπολιτική αστάθεια 11.03.26

Η «καταιγίδα» του πολέμου «ακουμπά» την Ελλάδα - Αναλύοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σηματοδοτεί μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις για τις ενεργειακές αγορές, το διεθνές εμπόριο και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τι συμβαίνει με την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του εμπορίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το γλαύκωμα «κλέβει» την όραση χωρίς σημάδια
Παγκόσμια εβδομάδα 11.03.26

Το γλαύκωμα «κλέβει» την όραση χωρίς σημάδια

Τακτικός έλεγχος, ιδίως όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, προλαβαίνει τις επιπτώσεις της νόσου και καθυστερεί την εξέλιξή της – Ραγδαία άνοδος λόγω δημογραφικού

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Χόλιγουντ τέλος! Στον Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν αρέσει η περίπλοκη κινηματογραφική ζωή στις ΗΠΑ
Επιστροφή στην απλότητα 11.03.26

Χόλιγουντ τέλος! Στον Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν αρέσει η περίπλοκη κινηματογραφική ζωή στις ΗΠΑ

Ο γνωστός δημιουργός Πέδρο Αλμοδόβαρ, μετά από μια πενταετία «περιπλάνησης» στο Χόλιγουντ και τις αγγλόφωνες ταινίες, αποφάσισε ότι η απλότητα του ισπανικού κινηματογράφου του ταιριάζει καλύτερα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η νέα μεταρρύθμιση για τις «έκτακτες διαθήκες»
Οικονομία 11.03.26

Η νέα μεταρρύθμιση για τις «έκτακτες διαθήκες»

Η δυνατότητα που παρέχεται στον διαθέτη να δηλώνει προφορικά την τελευταία του βούληση ενώπιον τριών μαρτύρων, όταν διατρέχει άμεσο κίνδυνο θανάτου και λόγω έκτακτων περιστάσεων καθίσταται αδύνατο να τη δηλώνει εγγράφως

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
