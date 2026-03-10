Θεσσαλονίκη: 35χρονος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος της 5χρονης ανιψιάς του
35χρονος κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος της μόλις 5 ετών ανιψιάς του στη Θεσσαλονίκη.
Για ασελγείς πράξεις εις βάρος της 5χρονης ανιψιάς του καταγγέλθηκε 35χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
Είχε προηγηθεί κλήση των γονιών της ανήλικης στην Άμεση Δράση και ακολούθησε αστυνομική έρευνα. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 35χρονος προέβη στις συγκεκριμένες πράξεις, χθες το πρωί, σε διαμέρισμα όπου φιλοξενείτο από τους γονείς.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον του αφορά, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιον τους και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.
Ο 35χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για τα περαιτέρω.
