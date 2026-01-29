Στη σύλληψη ενός άνδρα 48 ετών προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, για κατ’ εξακολούθηση ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιά του, από την ηλικία των 12 ετών!

Ο άνδρας συνελήφθη την Τετάρτη το πρωί στο σπίτι του σε περιοχή της Λαμίας, μετά από καταγγελία της αδελφής του και μητέρας του κοριτσιού.

Το κορίτσι εκμυστηρεύτηκε στην μητέρα του την κακοποίηση

Το παιδί σύμφωνα με πληροφορίες από το lamiareport, είχε εκμυστηρευτεί στη μητέρα της και σε μια θεία της, τι περνούσε στα χέρια του θείου της, τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο συλληφθείς φέρεται από το 2023 να οδηγούσε την ανιψιά του σε απόμερα μέρη με το αυτοκίνητό του και να προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις, με τελευταία φορά τα περασμένα Χριστούγεννα. Ωστόσο συνέχισε και μέσα στο 2026 να παρενοχλεί το κορίτσι, αφού λόγω συγγένειας μπορούσε να κυκλοφορεί ελεύθερα και μέσα στο σπίτι της.

Μάλιστα τελευταία οι προθέσεις του αποτυπώθηκαν και σε μηνύματα σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί ενήργησαν άμεσα και φέρεται να επιβεβαίωσαν και ιατροδικαστικά όσα κατέθεσαν οι συγγενείς του κοριτσιού. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκε το αυτοκίνητο του συλληφθέντα και το κινητό του τηλέφωνο, για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για τις κακουργηματικές πράξεις της κατάχρησης ανηλίκου και του βιασμού, καθώς και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.

O κατηγορούμενος ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή 30/1/26 στις 10 το πρωί.