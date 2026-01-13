Κως: Στο εδώλιο 40χρονος για ασέλγεια στη 13χρονη κόρη της πρώην συντρόφου του

Ξεκίνησε χθες και συνεχίζεται σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω, η εκδίκαση της υπόθεσης 40χρονου που κατηγορείται από την πρώην σύντροφό του, ότι ασελγούσε στη 13χρονη κόρη της (από προηγούμενο γάμο) για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Σύμφωνα με τη Ροδιακή, η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε χθες στην Κω, κεκλεισμένων των θυρών και σύμφωνα με πληροφορίες κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου η μητέρα της ανήλικης. Αργά το μεσημέρι η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί σήμερα με την εξέταση των λοιπών μαρτύρων.

Σημειώνεται πως ο 40χρονος κατηγορείται για συνολικά τέσσερα αδικήματα, τα οποία και αρνείται αλλά και για τα οποία μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στη φυλακή και είναι για τα εξής:

– Βιασμός κατ’ εξακολούθηση.

– Κατάχρηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη κατ’ εξακολούθηση με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης της πράξης από πρόσωπο που συνοικεί με την ανήλικη.

– Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση με παθόντα πριν και μετά την συμπλήρωση του 12ου έτους.

Όπως είναι γνωστό, η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης μετά από καταγγελία που έκανε η 45χρονη πρώην σύντροφός του στην αστυνομία στις 28 Απριλίου 2025 και άμεσα ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης, με εντολή και του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.