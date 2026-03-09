Ισραηλινά πλήγματα σε νότιο Λίβανο: 16 νεκροί και 40 τραυματίες – Βίντεο από τις επιθέσεις
16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν σε αεροπορικά χτυπήματα του Ισραήλ
Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν σε αεροπορικά χτυπήματα του Ισραήλ σήμερα το πρωί στις πόλεις Ταΐρ Ντέμπα και Τζουάιγια στα νότια της χώρας.
Breaking | The Lebanese Ministry of Public Health reports 16 killed and 40 injured in Israeli airstrikes this morning on the towns of Tayr Debba and Jwaya in southern Lebanon.
— Quds News Network (@QudsNen) March 9, 2026
Η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε και πάλι τη νότια Βηρυτό
Δείτε βίντεο από την επίθεση του Ισραήλ στη Νταχίγιε, στη νότια Βηρυτό:
