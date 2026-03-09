Stoiximan GBL: Εχει ξανακάνει τέσσερις ήττες στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός

Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει ο Παναθηναϊκός. Οι Πράσινοι, που ήταν σε ένα ακόμα παιχνίδι απογοητευτικοί, έχασαν από τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη με 76-74 για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL και υπέστησαν την 4η ήττα τους στο φετινό πρωτάθλημα (15-4).

Τελευταία σεζόν που ο Παναθηναϊκός είχε τέσσερις ή περισσότερες ήττες στο πρωτάθλημα ήταν το 2022-2023, όταν λειτουργούσε με έσοδα – έξοδα. Τότε, το Τριφύλλι σε 22 αναμετρήσεις στην κανονική περίοδο της Basket League είχε ρεκόρ 16-6, ενώ ο Ολυμπιακός είχε μπει στα πλέι οφ έχοντας το απόλυτο 22-0.

Τώρα, οι Πράσινοι σε 19 αναμετρήσεις έχουν ρεκόρ 15-4, έχοντας χάσει από Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, Κολοσσό στο ΟΑΚΑ, Άρη και Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται σε κακή κατάσταση και αυτό αποτυπώνεται στα αποτελέσματά της, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Euroleague, όπου παλεύει να μπει στην 10άδα και στα πλέι ιν.

Η βαθμολογία του πρωταθλήματος:

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής

Μαρούσι – Περιστέρι Betsson 14/3 στις 16:00

Μύκονος Betsson – Προμηθέας Πάτρας 14/3 στις 16:00

ΠΑΟΚ – Άρης Betsson 14/3 στις 18:15

Κολοσσός Ρόδου – Ηρακλής 15/3 στις 12:45

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 15/3 στη 13:00

Παναθηναϊκός AKTOR – ΑΕΚ 15/3 στις 16:00