Στην διάψευση της ανακοίνωσης της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ προχώρησε ο Βαγγέλης Κορακάκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης που βρέθηκε στη λίστα του δεύτερου κύματος διεύρυνσης δηλώνει ΚΚΕ και αναφέρει πως «κάποια παρεξήγηση» έγινε.

Γράψε, σβήσε, ξαναγράψε η λίστα της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στη θέση του Β. Κορακάκη η Β. Τσιμπίδα

Από τη Χαριλάου Τρικούπη, μετά την εξέλιξη αυτή, δηλώνουν ότι τη θέση πήρε η Βάσω Τσιμπίδα, Πολιτικός Επιστήμονας, πρώην γ.γ. Εθνικού Τυπογραφείου.

Ο Βαγγέλης Κορακάκης δηλώνει ότι «κάποια παρεξήγηση μετά από σύντομη συζήτηση με κάποιον γνωστό μου στο χώρο μου κατάλαβα ότι θα παίξουμε για το ΠΑΣΟΚ και αναρτήθηκε στα μέσα ότι τους υποστηρίζω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και ΚΚΕ».

Με Πελεγρίνη, Νικολόπουλο και Βερλέκη

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη την Τρίτη 17 Μαρτίου, για να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο Συνέδριο και την περιφερειακή της διάρθρωση στην πορεία προς τις εκλογές.

Μετά τους πρώην υπουργούς Γιάννη Πανούση και Μάρκο Μπόλαρη, που ανακοινώθηκαν στο πρώτο «κύμα» μεταξύ των νέων προσώπων συγκαταλέγεται ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, πρώην πρύτανης και εξωκοινοβουλευτικός υφυπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Οι μουσικοσυνθέτες, Χρήστος Νικολόπουλος και ο ηθοποιός Νίκος Βερλέκης, συνδικαλιστές, πανεπιστημιακοί, δικηγόροι και άλλοι.

Τα νέα μέλη της Επιτροπής είναι τα εξής: