ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωσε τον Κορακάκη στη Επιτροπή Διεύρυνσης αλλά ο ίδιος δηλώνει ΚΚΕ
Γκάφα ολκής της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ που ανακοίνωσε λίστα με το όνομα του Βαγγέλη Κορακάκη εντός. Άμεση διάψευση του γνωστού μουσικοσυνθέτη που δηλώνει ΚΚΕ, αρνούμενος πως στηρίζει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.
Στην διάψευση της ανακοίνωσης της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ προχώρησε ο Βαγγέλης Κορακάκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης που βρέθηκε στη λίστα του δεύτερου κύματος διεύρυνσης δηλώνει ΚΚΕ και αναφέρει πως «κάποια παρεξήγηση» έγινε.
Γράψε, σβήσε, ξαναγράψε η λίστα της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στη θέση του Β. Κορακάκη η Β. Τσιμπίδα
Από τη Χαριλάου Τρικούπη, μετά την εξέλιξη αυτή, δηλώνουν ότι τη θέση πήρε η Βάσω Τσιμπίδα, Πολιτικός Επιστήμονας, πρώην γ.γ. Εθνικού Τυπογραφείου.
Ο Βαγγέλης Κορακάκης δηλώνει ότι «κάποια παρεξήγηση μετά από σύντομη συζήτηση με κάποιον γνωστό μου στο χώρο μου κατάλαβα ότι θα παίξουμε για το ΠΑΣΟΚ και αναρτήθηκε στα μέσα ότι τους υποστηρίζω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και ΚΚΕ».
Με Πελεγρίνη, Νικολόπουλο και Βερλέκη
Η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη την Τρίτη 17 Μαρτίου, για να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο Συνέδριο και την περιφερειακή της διάρθρωση στην πορεία προς τις εκλογές.
Μετά τους πρώην υπουργούς Γιάννη Πανούση και Μάρκο Μπόλαρη, που ανακοινώθηκαν στο πρώτο «κύμα» μεταξύ των νέων προσώπων συγκαταλέγεται ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, πρώην πρύτανης και εξωκοινοβουλευτικός υφυπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
Οι μουσικοσυνθέτες, Χρήστος Νικολόπουλος και ο ηθοποιός Νίκος Βερλέκης, συνδικαλιστές, πανεπιστημιακοί, δικηγόροι και άλλοι.
Τα νέα μέλη της Επιτροπής είναι τα εξής:
- Αθανασάκης Γιάννης, Συνδικαλιστής ΟΤΟΕ – Εθνική Τράπεζα
- Βαλαβάνης Δημοσθένης, οδοντίατρος
- Βατσικλής Μάριος, δικηγόρος, μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού συλλόγου Κομοτηνής
- Βερλέκης Νίκος, ηθοποιός
- Βουκίδης Θεόδωρος, Πλαστικός χειρουργός, καθηγητής
- Γεωργακόπουλος Τάκης, αρχιτέκτων, πρώην Πρόεδρος Πανελλήνιου συλλόγου αρχιτεκτόνων
- Γιαννόπουλος Παναγιώτης, δικηγόρος, Πανεπιστημιακός Θεσσαλονίκη
- Γιουματζίδης Βασίλης, πρώην Βουλευτής
- Γκαραβέλα Μαρία, δημόσιος υπάλληλος
- Καμιζής Δημήτρης, πρώην Δήμαρχος Κρανιδίου, γιατρός
- Καρασμάνης Βασίλης, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας
- Καρούτζος Θανάσης, πρώην Περιφερειάρχης Κρήτης
- Κριθαρούλας Λεωνίδας, υπάλληλος, πρώην μέλος τομέα Δημοκρατίας στο Κίνημα Δημοκρατών
- Κυριακόπουλος Ηλίας, διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων
- Κύρκος Δημήτρης, πρώην μέλος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ
- Λιαροκάπης Άρης, πολιτικός μηχανικός, συγκοινωνιολόγος
- Λύτρα Ντίνα, Περιφερειακή σύμβουλος Πελοποννήσου, πρώην Αντιδήμαρχος Κορίνθου
- Μανιάτης Κώστας, συνδικαλιστής ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
- Μανίκας Αντώνης, πρώην Κ.Ε. «Το Ποτάμι»
- Μπακογιάννης Σωτήρης, συνδικαλιστής συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας
- Μπάτσος Γιώργος, Οικονομικό επιμελητήριο
- Μυρίσης Αλέξανδρος, Πρόεδρος νέων δικηγόρων Ρόδου, πρώην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ
- Νικολόπουλος Χρήστος, μουσικοσυνθέτης
- Παλλάδας Παναγιώτης, πρώην Διευθυντής Νοσοκομείου «Παπανικολάου», ακτινολόγος
- Παπαδόπουλος Ιορδάνης, καθηγητής, Δόκτωρ Φιλοσοφίας
- Πατεντάλης Μιχάλης, Πρόεδρος Ελληνοκυπρίων συγγραφέων Γερμανίας
- Πελεγρίνης Θεοδόσης, συγγραφέας, πρώην Πρύτανης ΕΚΠΑ, πρώην υφυπουργός Παιδείας
- Παυλίδου Νιόβη, καθηγήτρια Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ΑΠΘ
- Σαράφογλου Δημήτρης, πρώην Δήμαρχος Κερατσινίου
- Σεργόπουλος Γιάννης, δικηγόρος
- Σιγαλός Γιώργος, γεωπόνος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, πρώην υποψήφιος βουλευτής Ν.Δ.
- Τζαφέρης Κλέαρχος, πρώην Πρόεδρος ποδοσφαιρικών σωματείων Αττικής
- Τσάρτας Πάρις, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου
- Τσούπρα Ιωάννα, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Αττικής
- Βάσω Τσιμπίδα, Πολιτικός Επιστήμονας, πρώην γ.γ. Εθνικού Τυπογραφείου
