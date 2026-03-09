newspaper
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.03.2026 | 16:38
Στο κόκκινο η Αλίμου-Κατεχάκη λόγω τροχαίου – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΣΟΚ: Τα νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Το ονόματα που ξεχωρίζουν
Πολιτική Γραμματεία 09 Μαρτίου 2026, 16:42

ΠΑΣΟΚ: Τα νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Το ονόματα που ξεχωρίζουν

Τη συμπλήρωση της Επιτροπής Συμπαρατάξης και Διεύρυνσης ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο Συνέδριο. Τα ονόματα που ξεχωρίζουν στη λίστα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
5 κορυφαίες συμβουλές που «απογειώνουν» την ενέργεια

5 κορυφαίες συμβουλές που «απογειώνουν» την ενέργεια

Spotlight

Τη δεύτερη λίστα που συμπληρώνει την Επιτροπή Διεύρυνσης ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ, στην οποία συγκαταλέγονται 35 πρόσωπα.

Με δεύτερο «κύμα» διεύρυνσης και νέα ονόματα, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το συνέδριο

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη την Τρίτη 17 Μαρτίου, για να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο Συνέδριο και την περιφερειακή της διάρθρωση στην πορεία προς τις εκλογές.

Νέο «κύμα»

Μετά τους πρώην υπουργούς Γιάννη Πανούση και Μάρκο Μπόλαρη, που ανακοινώθηκαν στο πρώτο «κύμα» της διεύρυνσης μεταξύ των νέων προσώπων συγκαταλέγεται ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, πρώην πρύτανης και εξωκοινοβουλευτικός υφυπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Οι μουσικοσυνθέτες, Χρήστος Νικολόπουλος και Βαγγέλης Κορακάκης, ο ηθοποιός Νίκος Βερλέκης, συνδικαλιστές, πανεπιστημιακοί, δικηγόροι και άλλοι.

Τα νέα μέλη της Επιτροπής είναι τα εξής:

  • Αθανασάκης Γιάννης, Συνδικαλιστής ΟΤΟΕ – Εθνική Τράπεζα
  • Βαλαβάνης Δημοσθένης, οδοντίατρος
  • Βατσικλής Μάριος, δικηγόρος, μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού συλλόγου Κομοτηνής
  • Βερλέκης Νίκος, ηθοποιός
  • Βουκίδης Θεόδωρος, Πλαστικός χειρουργός, καθηγητής
  • Γεωργακόπουλος Τάκης, αρχιτέκτων, πρώην Πρόεδρος Πανελλήνιου συλλόγου αρχιτεκτόνων
  • Γιαννόπουλος Παναγιώτης, δικηγόρος, Πανεπιστημιακός Θεσσαλονίκη
  • Γιουματζίδης Βασίλης, πρώην Βουλευτής
  • Γκαραβέλα Μαρία, δημόσιος υπάλληλος
  • Καμιζής Δημήτρης, πρώην Δήμαρχος Κρανιδίου, γιατρός
  • Καρασμάνης Βασίλης, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας
  • Καρούτζος Θανάσης, πρώην Περιφερειάρχης Κρήτης
  • Κορακάκης Βαγγέλης, μουσικοσυνθέτης
  • Κριθαρούλας Λεωνίδας, υπάλληλος, πρώην μέλος τομέα Δημοκρατίας στο Κίνημα Δημοκρατών
  • Κυριακόπουλος Ηλίας, διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων
  • Κύρκος Δημήτρης, πρώην μέλος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ
  • Λιαροκάπης Άρης, πολιτικός μηχανικός, συγκοινωνιολόγος
  • Λύτρα Ντίνα, Περιφερειακή σύμβουλος Πελοποννήσου, πρώην Αντιδήμαρχος Κορίνθου
  • Μανιάτης Κώστας, συνδικαλιστής ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
  • Μανίκας Αντώνης, πρώην Κ.Ε. «Το Ποτάμι»
  • Μπακογιάννης Σωτήρης, συνδικαλιστής συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας
  • Μπάτσος Γιώργος, Οικονομικό επιμελητήριο
  • Μυρίσης Αλέξανδρος, Πρόεδρος νέων δικηγόρων Ρόδου, πρώην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ
  • Νικολόπουλος Χρήστος, μουσικοσυνθέτης
  • Παλλάδας Παναγιώτης, πρώην Διευθυντής Νοσοκομείου «Παπανικολάου», ακτινολόγος
  • Παπαδόπουλος Ιορδάνης, καθηγητής, Δόκτωρ Φιλοσοφίας
  • Πατεντάλης Μιχάλης, Πρόεδρος Ελληνοκυπρίων συγγραφέων Γερμανίας
  • Πελεγρίνης Θεοδόσης, συγγραφέας, πρώην Πρύτανης ΕΚΠΑ,  πρώην υφυπουργός Παιδείας
  • Παυλίδου Νιόβη, καθηγήτρια Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ΑΠΘ
  • Σαράφογλου Δημήτρης, πρώην Δήμαρχος Κερατσινίου
  • Σεργόπουλος Γιάννης, δικηγόρος
  • Σιγαλός Γιώργος, γεωπόνος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, πρώην υποψήφιος βουλευτής Ν.Δ.
  • Τζαφέρης Κλέαρχος, πρώην Πρόεδρος ποδοσφαιρικών  σωματείων Αττικής
  • Τσάρτας Πάρις, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Τσούπρα Ιωάννα, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Αττικής

Στην ομάδα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που συνεπικουρούν το έργο της Επιτροπής, προστίθεται και ο Μιχάλης Νεονάκης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Μέση Ανατολή: Πέντε επενδυτικοί οίκοι για τον πόλεμο και τις οικονομίες

Μέση Ανατολή: Πέντε επενδυτικοί οίκοι για τον πόλεμο και τις οικονομίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
5 κορυφαίες συμβουλές που «απογειώνουν» την ενέργεια

5 κορυφαίες συμβουλές που «απογειώνουν» την ενέργεια

Κόσμος
Ιρανικό πλοίο βομβαρδίστηκε στο κομβικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς

Ιρανικό πλοίο βομβαρδίστηκε στο κομβικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 09.03.26

Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο

Με δεύτερο «κύμα» διεύρυνσης και νέα ονόματα, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το συνέδριο, ενώ ξεκινά η μάχη για τους αντιπροσώπους και τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αν αυτή είναι η σταθερότητα που μπορεί να εγγυηθεί ποιο είναι το χάος που μας απειλεί, και ο Τσίπρας προειδοποιεί ο γελωτοποιός του βασιλιά δεν μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική
in Confidential 09.03.26

Αν αυτή είναι η σταθερότητα που μπορεί να εγγυηθεί ποιο είναι το χάος που μας απειλεί, και ο Τσίπρας προειδοποιεί ο γελωτοποιός του βασιλιά δεν μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική

Ο Μητσοτάκης περιμένει να ανταμειφθεί δημοσκοπικά επενδύοντας «πατριωτικά» και χαϊδεύοντας εθνικιστικά πατριδοκάπηλα αυτιά, αλλά με τη νέα εισβολή της ακρίβειας στις τσέπες των πολιτών θα καταγραφούν τα πραγματικά ποσοστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη
Διπλωματία 09.03.26

Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Για τη Λευκωσία, η σημερινή διπλή επίσκεψη — σε συνάρτηση με όλες τις κινήσεις παροχής προστασίας της περασμένης εβδομάδας — αποτελεί σαφές δείγμα αναβάθμισης της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου

Στη λίστα Μενουδάκου που είδε το φως της δημοσιότητας στο σύνολό της ξεχωρίζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης που απέφυγαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη παρά το γεγονός ότι αποτέλεσαν στόχους.

Σύνταξη
Τα Τέμπη και οι υποκλοπές πάλι στην Ευρωβουλή – Το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Αρβανίτη
Παρασκήνιο 08.03.26

Τα Τέμπη και οι υποκλοπές πάλι στην Ευρωβουλή – Το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Αρβανίτη

Για άλλη μια φορά η τραγωδία στα Τέμπη θα συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο με τον αντιπρόεδρο της Left, Κώστα Αρβανίτη, να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να κρατηθεί το θέμα ψηλά. Στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου και το ζήτημα του Κράτους Δικαίου μετά τη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές.

Σύνταξη
Σ. Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις της χώρας στη στρατιωτική επέμβαση
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Σ. Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις της χώρας στη στρατιωτική επέμβαση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτήρισε αυτόκλητους «σερίφηδες» τους Ντ. Τραμπ και Μπ. Νετανιάχου και ζήτησε το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή της Ελλάδας και δεν θα χρησιμοποιηθούν οι βάσεις στη χώρα μας σε αυτήν τη στρατιωτική επέμβαση.

Σύνταξη
Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν φέρνει το τέλος της αυταπάτης
Πολιτική 08.03.26

Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν φέρνει το τέλος της αυταπάτης

Κανείς δεν μπορεί να δηλώσει βέβαιος για τις ευρύτερες συνέπειες του πολέμου με το Ιράν, ούτε και αν θα είναι πιο «βολικό» το καθεστώς που θα κληθεί να αναλάβει μία τέτοια χώρα εάν επικρατήσει χάος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κάν’το όπως ο Σάντσεθ: Ο Αλέξης Τσίπρας, οι κόκκινες γραμμές και η ηγεμονία της Κεντροαριστεράς
Πολιτική 08.03.26

Κάν' το όπως ο Σάντσεθ: Ο Αλέξης Τσίπρας, οι κόκκινες γραμμές και η ηγεμονία της Κεντροαριστεράς

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από την Κοζάνη τάχθηκε ξεκάθαρα απέναντι στις επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη για την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ έναντι του Ιράν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Θα φέρουμε άμεσα νέα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών» λέει ο Τσουκαλάς
Πολιτική 08.03.26

«Θα φέρουμε άμεσα νέα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών» λέει ο Τσουκαλάς

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς χτύπησε καμπανάκι για τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει η χώρα από τον πόλεμο στο Ιράν και προανήγγειλε νέα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα και ισονομία
Πολιτική 08.03.26

Φάμελλος: Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα και ισονομία

«Δυστυχώς ακόμα και σήμερα οι ανισότητες είναι μεγάλες εις βάρος των γυναικών, όπως στα εργασιακά δικαιώματα, στην κοινωνική ανασφάλεια και στις αμοιβές» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων»
Πολιτική 08.03.26

Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και όσα είπε για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον πόλεμο στο Ιράν, ανέφερε ότι «προφανώς είτε απευθύνεται σε πολίτες άλλης χώρας είτε ζει σε εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Το αφήγημα της σταθερότητας επαναφέρει ο Μητσοτάκης με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 08.03.26

Το αφήγημα της σταθερότητας επαναφέρει ο Μητσοτάκης με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, επαναφέρει την γνωστή.... καραμέλα περί σταθερότητας τονίζοντας ότι «εν μέσω τόσων πρωτοφανών γεωπολιτικών ανακατατάξεων στον παγκόσμιο χάρτη- η πολιτική ομαλότητα στο εσωτερικό κάθε χώρας αναδεικνύεται σε στρατηγικό της πλεονέκτημα».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα
Όντως; 09.03.26

Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα

Στη δεκαετία του 1930, ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ ζούσε με την Αμερικανίδα δημοσιογράφο, Πολίν Φάιφερ, στην οδό Whitehead 907 στο νησί Κι Γουέστ της Φλόριντα, ακριβώς απέναντι από τον φάρο Κι Γουέστ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κομισιόν: Η Ευρώπη έχει ενεργειακή επάρκεια – ‘Ολες οι χώρες διαθέτουν έκτακτα αποθέματα πετρελαίου
Οικονομικές Ειδήσεις 09.03.26

Κομισιόν: Η Ευρώπη έχει ενεργειακή επάρκεια – ‘Ολες οι χώρες διαθέτουν έκτακτα αποθέματα πετρελαίου

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κομισιόν, οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ είναι η Νορβηγία μέσω αγωγών και οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σύνταξη
Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, τον καλλιτέχνη που εξέφρασε και συγκίνησε μια ολόκληρη εποχή
Η Φωνή της Ψυχής μας 09.03.26

Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, τον καλλιτέχνη που εξέφρασε και συγκίνησε μια ολόκληρη εποχή

Απόψε η βραδιά ανήκει στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το Θέατρο Παλλάς θα φιλοξενήσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και στο έργο του σπουδαίου ερμηνευτή.

Σύνταξη
Οριστικό: Χωρίς Γουόκαπ, Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός στη Γαλλία – Μέσα ο Βεζένκοφ και ο Μόρις
Euroleague 09.03.26

Οριστικό: Χωρίς Γουόκαπ, Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός στη Γαλλία – Μέσα ο Βεζένκοφ και ο Μόρις

Ο Τόμας Γουόκαπ δεν θα ταξιδέψει για τα ματς με την Παρί και την Μονακό. Αντίθετα ο Ολυμπιακός θα έχει κανονικά τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Μόντε Μόρις. Εκτός και ο Λαρεντζάκης.

Σύνταξη
«Κήπος Κανάρη»: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για το νέο ιστορικό τοπόσημο των Ψαρών
Σημείο αναφοράς 09.03.26

«Κήπος Κανάρη»: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για το νέο ιστορικό τοπόσημο των Ψαρών

Ένας χώρος βαθιάς ιστορικής σημασίας των Ψαρών αναμένεται να μετατραπεί σε ζωντανό τοπόσημο μνήμης, πολιτισμού και ιστορικής ανάδειξης για τις επόμενες γενιές.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους
Πολιτική, Επιχειρήσεις, Ακαδημία 09.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους

Τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» αποκαλύπτουν επαφές και αλληλογραφία του με γνωστούς ακαδημαϊκούς και πανεπιστημιακούς αξιωματούχους, προκαλώντας παραιτήσεις, έρευνες και έντονες αντιδράσεις σε πανεπιστήμια και ιδρύματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας
Διέξοδος μέσω Ευρώπης 09.03.26

Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας

Ο Παναθηναϊκός έπραξε το καθήκον του εναντίον του Λεβαδειακού, πιστοποίησε τη βελτίωση του και ετοιμάζεται για την ανατροπή των προγνωστικών απέναντι στη Μπέτις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τουρκία: Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, λέει η Άγκυρα
Κόσμος 09.03.26

Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, λέει η Άγκυρα

Αυτός είναι ο δεύτερος πύραυλος που η Τουρκία λέει ότι εκτοξεύτηκε προς το έδαφός της από το Ιράν, ενώ το Σάββατο είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.

Σύνταξη
Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ
Ψήφισμα ευρωκοινοβουλίου 09.03.26

Έρευνα της επιτροπής HOUS για τη στεγαστική κρίση: Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην ΕΕ

Η ειδική επιτροπή του ευρωκοινοβουλίου για τη στεγαστική κρίση - HOUS special committee, καταθέτει ψήφισμα για την προσιτή στέγη, βασισμένο σε εκτενή έρευνα. Αρνητικός πρωταγωνιστής η Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του
Ακτιβισμός 09.03.26

«Παράσιτο»: Queer εικαστικός φόρεσε 24 πάνες ακράτειας και βυθίστηκε στον μολυσμένο Τάμεση – Το πλήρωσε με την υγεία του

Ακροβατώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ακραία καλλιτεχνική διαμαρτυρία, ο ζακ μένελ (γράφει το όνομα του με πεζά) έγινε παράσιτο και βυθίστηκε στα μολυσμένα νερά του Τάμεση, επιδιώκοντας να δώσει πρόσωπο στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το πλήρωσε με την υγεία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έρχεται πλαφόν στα καύσιμα
Οικονομία 09.03.26

Έρχεται πλαφόν στα καύσιμα

Αντίστροφη μέτρηση για τα πρώτα μέτρα στα καύσιμα – Πρώτη παρέμβαση με πλαφόν στα περιθώρια κέρδους – Αντιδρά η αγορά

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Απόρρητο