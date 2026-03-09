Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο

«Προ των πυλών» της Χαριλάου Τρικούπη βρίσκεται το δεύτερο «κύμα» διεύρυνσης του κόμματος και σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να ανακοινωθούν 30 ακόμη ονόματα εντός των επόμενων ημερών. Δεν αποκλείεται μεταξύ των συγκεκριμένων προσώπων να συμπεριλαμβάνονται και άλλα πρώην κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τους πρώην υπουργούς Γιάννη Πανούση και Μάρκο Μπόλαρη, που ανακοινώθηκαν στο πρώτο «κύμα» της διεύρυνσης, ένα από τα πρόσωπα με το οποίο η επιτροπή Σκανδαλίδη φαίνεται πως επιχείρησε να χτίσει γέφυρες είναι και αυτό του Θεοδώση Πελεγρίνη. Υπενθυμίζεται ότι κατά το παρελθόν, διατέλεσε Πρύτανης του ΕΚΠΑ, βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και υφυπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Η «μάχη» των συνέδρων

Πλέον, οι μέρες για το συνέδριο του κόμματος μετρούν αντίστροφα. Χθες, στις δέκα το βράδυ, μετά από απόφαση παράτασης της ΕΔΕΚΑΠ (Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης) ολοκληρώθηκε επισήμως η κατάθεση υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των συνέδρων.

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου και θα λειτουργήσει ένα εκλογικό κέντρο ανά Καλλικρατικό Δήμο, ενώ όπου κριθεί απαραίτητο θα υπάρξουν παραπάνω. Συνολικά, ο αριθμός των συνέδρων από τις οργανώσεις εσωτερικού θα φτάσει τους 4.000. Όσον αφορά τις οργανώσεις στους χώρους Εργασίας και Επιστημόνων, η ψηφοφορία για τους συνέδρους στην Αττική θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου.

Ήδη πάντως, στο παρασκήνιο, όλες οι πράσινες «φυλές» χαρτογραφούν δυνάμεις και καταμετρούν την επιρροή τους ανά οργάνωση με φόντο την εκλογή συνέδρων την Κυριακή στις 15 Μαρτίου. Όπως σημείωναν στελέχη του Κινήματος, την επομένη της εκλογής συνέδρων θα γίνει σαφές το πλαίσιο των συσχετισμών που θα καταγραφεί στο επικείμενο συνέδριο. Σύμφωνα δε με εκτιμήσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι κυρίαρχος σε επίπεδο συνέδρων, ενώ ισχυρή παρουσία αναμένεται να καταγράψει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Την ίδια ώρα, τη «μάχη» των συνέδρων δίνουν και οι ομάδες Δούκα και Γερουλάνου. Βέβαια, πέρα από τον συσχετισμό στο επίπεδο της Κεντρικής Επιτροπής, οι προβολείς του συνεδρίου θα στραφούν στο κείμενο της πολιτικής απόφασης και στην ψηφοφορία επί του ζητήματος των συμμαχιών.

Έρχεται πρόταση για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών

Όπως σχολίαζαν κομματικές πηγές, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί να πορευτεί προς το συνέδριο με το βλέμμα στραμμένο προς το εσωτερικό του κόμματος. Κι αυτό γιατί το κλίμα εσωστρέφειας του προηγούμενου διαστήματος κόστισε στο κόμμα πολιτικά, επικοινωνιακά και δημοσκοπικά.

Παράλληλα με τις εσωκομματικές διεργασίες ενόψει συνεδρίου, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αναδείξει σειρά πολιτικών πρωτοβουλιών. Μετά τις θεσμικές κινήσεις και τη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον πρωθυπουργό για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και το «σφυροκόπημα» για τις υποκλοπές, η αξιωματική αντιπολίτευση θα επιμείνει στον «μονομέτωπο» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις οικονομικές συνέπειες της πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ενώ προανήγγειλε ότι το κόμμα του πρόκειται να καταθέσει πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται την Τρίτη να παρέμβει στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «πυροβολώντας» εκ νέου το γαλάζιο στρατόπεδο. Την Τετάρτη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα μεταβεί στο Στρασβούργο, όπου συζητείται στην Ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου το σκάνδαλο των υποκλοπών και το predator μετά την απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική απόφαση για τη συζήτηση λήφθηκε μετά από πρόταση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και αίτημα του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη.