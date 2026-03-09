Η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή απειλεί να τινάξει στον αέρα τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων με την κυβέρνηση να «ζυγίζει» τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να παρέμβει.

Πολλαπλασιαστής των πληθωριστικών πιέσεων ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η χρονική διάρκεια και η ένταση θα καθορίσει τις αποφάσεις της κυβέρνησης

Το πετρέλαιο Μπρεντ τη Δευτέρα (09/03) ξεπέρασε το όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι και σήμανε «συναγερμός». Προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι να μην υπάρξουν φαινόμενα αισχροκέρδειας στις τιμές των καυσίμων στέλνοντας μηνύματα σε όσους σκέφτονται να αισχροκερδήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, το πρώτο μέτρο που θα εφαρμοστεί θα είναι το πλαφόν στα καύσιμα. Θα μπει όριο στα περιθώρια κέρδους εμπορίας και λιανικής καυσίμων.

Σύσκεψη στο Μαξίμου

Η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, με τις τιμές χονδρικής να ανεβαίνουν και τις πρώτες αυξήσεις στη λιανική να είναι ήδη γεγονός. Ο πόλεμος δεν αυξάνει μόνο τις τιμές του πετρελαίου, αυξάνει και τα επίπεδα κινδύνου συνολικότερα για την οικονομία, ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με υψηλή ενεργειακή εξάρτηση.

Στην κυβέρνηση επικρατεί ένα de ja vu. Ξυπνούν μνήμες 2022. Σε αυτό το πλαίσιο προπαρασκευαστική σύσκεψη με τους συναρμόδιους υπουργούς, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στην οικονομία, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Με τα σενάρια για μέτρα τύπου «pass» να κατακλύζουν τον Τύπο κυβερνητικές πηγές έσπευσαν να δηλώσουν πως «δεν υπάρχουν στο τραπέζι μέτρα τύπου fuel pass».

Μετά το πέρας της κυβερνητικής σύσκεψης στο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έλαβε τις εισηγήσεις των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας χωρίς να αποφασιστεί κάτι ανακοινώσιμο. Οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης, με τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά, αναμένεται να οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Για το ενδεχόμενο λήψης μέτρων στήριξης, γενικότερα, είναι όλα ανοιχτά. Η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη τις συνολικότερες επιπτώσεις και τις δυνατότητες της χώρας αλλά όλα εξαρτώνται από την ένταση και την έκταση χρονικά της κρίσης.

Η αναφορά του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη στη συνεδρίαση του Eurogroup αφήνει όλο τα ενδεχόμενα ανοιχτά. «Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση μέτρων. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η κρίση τις επόμενες εβδομάδες. Διαθέτουμε ένα σύνολο εργαλείων που είχαμε αναπτύξει στο παρελθόν, την “εργαλειοθήκη” του 2022, από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», ανέφερε.

«Pass, δεν… «pass»

Τα τελευταία χρόνια, οι ενεργειακές κρίσεις ανάγκασαν το κράτος να παρέμβει με επιδόματα, επιταγές ακρίβειας, έκτακτες ενισχύσεις και κάθε μέσο που κρίθηκε απαραίτητο για να περιοριστούν οι μεγάλες απώλειες στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, χωρίς μεγάλα αποτελέσματα.

Από το 2022 και μετά, παράλληλα με το κύμα των ανατιμήσεων που έφερε ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθιερώθηκαν στην καθημερινότητά μας τα λεγόμενα «pass». Αυτές οι έκτακτες κυβερνητικές παροχές σχεδιάστηκαν ως «ανάχωμα» απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια που ροκάνιζε τις οικονομίες των πολιτών.

Η εκρηκτική άνοδος στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, των καυσίμων και των βασικών αγαθών, ανάγκασε το κυβερνητικό επιτελείο να προχωρήσει σε μια συνεχή σειρά ανακοινώσεων για νέα μέτρα στήριξης, προσπαθώντας να συμβαδίσει με τις αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας.

Παρά τη βοήθεια που προσέφεραν αυτά τα μέτρα η ακρίβεια συνέχισε να σκαρφαλώνει γονατίζοντας τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.