Μέση Ανατολή: Μέτρα για τις συνέπειες του πολέμου – Αναμείνατε στο ακουστικό σας
Πολιτική Γραμματεία 09 Μαρτίου 2026, 23:10

Μέση Ανατολή: Μέτρα για τις συνέπειες του πολέμου – Αναμείνατε στο ακουστικό σας

«Σύννεφα» στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για «πακέτο» στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή απειλεί να τινάξει στον αέρα τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων με την κυβέρνηση να «ζυγίζει» τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να παρέμβει.

Πολλαπλασιαστής των πληθωριστικών πιέσεων ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η χρονική διάρκεια και η ένταση θα καθορίσει τις αποφάσεις της κυβέρνησης

Το πετρέλαιο Μπρεντ τη Δευτέρα (09/03) ξεπέρασε το όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι και σήμανε «συναγερμός». Προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι να μην υπάρξουν φαινόμενα αισχροκέρδειας στις τιμές των καυσίμων στέλνοντας μηνύματα σε όσους σκέφτονται να αισχροκερδήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, το πρώτο μέτρο που θα εφαρμοστεί θα είναι το πλαφόν στα καύσιμα. Θα μπει όριο στα περιθώρια κέρδους εμπορίας και λιανικής καυσίμων.

Σύσκεψη στο Μαξίμου

Η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, με τις τιμές χονδρικής να ανεβαίνουν και τις πρώτες αυξήσεις στη λιανική να είναι ήδη γεγονός. Ο πόλεμος δεν αυξάνει μόνο τις τιμές του πετρελαίου,  αυξάνει και τα επίπεδα κινδύνου συνολικότερα για την οικονομία, ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με υψηλή ενεργειακή εξάρτηση.

Στην κυβέρνηση επικρατεί ένα de ja vu. Ξυπνούν μνήμες 2022. Σε αυτό το πλαίσιο προπαρασκευαστική σύσκεψη με τους συναρμόδιους υπουργούς, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στην οικονομία, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Με τα σενάρια για μέτρα τύπου «pass» να κατακλύζουν τον Τύπο κυβερνητικές πηγές έσπευσαν να δηλώσουν πως «δεν υπάρχουν στο τραπέζι μέτρα τύπου fuel pass».

Μετά το πέρας της κυβερνητικής σύσκεψης στο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έλαβε τις εισηγήσεις των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας χωρίς να αποφασιστεί κάτι ανακοινώσιμο. Οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης, με τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά, αναμένεται να  οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Για το ενδεχόμενο λήψης μέτρων στήριξης, γενικότερα, είναι όλα ανοιχτά. Η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη τις συνολικότερες επιπτώσεις και τις δυνατότητες της χώρας αλλά όλα εξαρτώνται από την ένταση και την έκταση χρονικά της κρίσης.

Η αναφορά του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη στη συνεδρίαση του Eurogroup αφήνει όλο τα ενδεχόμενα ανοιχτά. «Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση μέτρων. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η κρίση τις επόμενες εβδομάδες. Διαθέτουμε ένα σύνολο εργαλείων που είχαμε αναπτύξει στο παρελθόν, την “εργαλειοθήκη” του 2022, από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», ανέφερε.

«Pass, δεν… «pass»

Τα τελευταία χρόνια, οι ενεργειακές κρίσεις ανάγκασαν το κράτος να παρέμβει με επιδόματα, επιταγές ακρίβειας, έκτακτες ενισχύσεις και κάθε μέσο που κρίθηκε απαραίτητο για να περιοριστούν οι μεγάλες απώλειες στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, χωρίς μεγάλα αποτελέσματα.

Από το 2022 και μετά, παράλληλα με το κύμα των ανατιμήσεων που έφερε ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθιερώθηκαν στην καθημερινότητά μας τα λεγόμενα «pass». Αυτές οι έκτακτες κυβερνητικές παροχές σχεδιάστηκαν ως «ανάχωμα» απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια που ροκάνιζε τις οικονομίες των πολιτών.

Η εκρηκτική άνοδος στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, των καυσίμων και των βασικών αγαθών, ανάγκασε το κυβερνητικό επιτελείο να προχωρήσει σε μια συνεχή σειρά ανακοινώσεων για νέα μέτρα στήριξης, προσπαθώντας να συμβαδίσει με τις αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας.

Παρά τη βοήθεια που προσέφεραν αυτά τα μέτρα η ακρίβεια συνέχισε να σκαρφαλώνει γονατίζοντας τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

World
Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Σήμα κινδύνου για παρατεταμένη αστάθεια – Εξετάστηκαν μέτρα

Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Σήμα κινδύνου για παρατεταμένη αστάθεια – Εξετάστηκαν μέτρα

Κόσμος
Τραμπ: O πόλεμος «έχει σχεδόν ολοκληρωθεί» – Εξετάζει την κατάληψη των Στενών του Ορμούζ

Τραμπ: O πόλεμος «έχει σχεδόν ολοκληρωθεί» – Εξετάζει την κατάληψη των Στενών του Ορμούζ

Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει
Πολιτική 09.03.26
Πολιτική 09.03.26

Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει

Λάβρος και αποκαλυπτικός ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, επιμένει ότι θα πάει το θέμα μέχρι τέλους, να τιμωρηθούν νομικά αυτοί που σχεδίασαν το παρακράτος: Κ.Μητσοτάκης, Γρ.Δημητριάδης και οι άλλοι. «Θύμα» ο ίδιος μιλά για την προσπάθεια ηθικής απαξίωσής του, γιατί ανέδειξε το θέμα. Μιλά για σκοτεινή κυβέρνηση που κατασπαταλά τους πόρους του λαού και απορρίπτει κατηγορηματικά την οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία. Ό,τι και αν συμβεί στη Μέση Ανατολή θα το πληρώσουμε ακριβά τονίζει εκφράζοντας έντονη ανησυχία. Τάσσεται υπέρ της στήριξης της Κύπρου, αλλά απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο.

Σύνταξη
The Expla-in Project| Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;
The Expla-in Project 09.03.26
The Expla-in Project 09.03.26

Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;

Και ενώ η τιμή της βενζίνης σημαδεύει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, η κυβέρνηση ετοιμάζεται για επιβολή πλαφόν στα κέρδη εμπορίας και λιανικής καυσίμων – Τι δείχνει η εμπειρία του παρελθόντος

Χρήστος Κολώνας
ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωσε τον Κορακάκη στη Επιτροπή Διεύρυνσης αλλά ο ίδιος δηλώνει ΚΚΕ
Διάψευση 09.03.26
Διάψευση 09.03.26

Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τον Κορακάκη στη Επιτροπή Διεύρυνσης αλλά ο ίδιος δηλώνει ΚΚΕ

Γκάφα ολκής της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ που ανακοίνωσε λίστα με το όνομα του Βαγγέλη Κορακάκη εντός. Άμεση διάψευση του γνωστού μουσικοσυνθέτη που δηλώνει ΚΚΕ, αρνούμενος πως στηρίζει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Μακρόν στην Κύπρο: Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στα ελληνικά – «Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο»
Διπλωματία 09.03.26

Μακρόν στην Κύπρο: Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στα ελληνικά – «Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο»

Στην ανάρτηση ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε και ένα βίντεο με την επίσκεψη του στην αεροπορική βάση στην Πάφο μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Το ονόματα που ξεχωρίζουν
Δεύτερο «κύμα» 09.03.26
Δεύτερο «κύμα» 09.03.26

Τα νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Το ονόματα που ξεχωρίζουν

Τη συμπλήρωση της Επιτροπής Συμπαρατάξης και Διεύρυνσης ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο Συνέδριο. Τα ονόματα που ξεχωρίζουν στη λίστα.

Σύνταξη
Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 09.03.26
Πολιτική Γραμματεία 09.03.26

Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο

Με δεύτερο «κύμα» διεύρυνσης και νέα ονόματα, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το συνέδριο, ενώ ξεκινά η μάχη για τους αντιπροσώπους και τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αν αυτή είναι η σταθερότητα που μπορεί να εγγυηθεί ποιο είναι το χάος που μας απειλεί, και ο Τσίπρας προειδοποιεί ο γελωτοποιός του βασιλιά δεν μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική
in Confidential 09.03.26
in Confidential 09.03.26

Αν αυτή είναι η σταθερότητα που μπορεί να εγγυηθεί ποιο είναι το χάος που μας απειλεί, και ο Τσίπρας προειδοποιεί ο γελωτοποιός του βασιλιά δεν μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική

Ο Μητσοτάκης περιμένει να ανταμειφθεί δημοσκοπικά επενδύοντας «πατριωτικά» και χαϊδεύοντας εθνικιστικά πατριδοκάπηλα αυτιά, αλλά με τη νέα εισβολή της ακρίβειας στις τσέπες των πολιτών θα καταγραφούν τα πραγματικά ποσοστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη
Διπλωματία 09.03.26
Διπλωματία 09.03.26

Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Για τη Λευκωσία, η σημερινή διπλή επίσκεψη — σε συνάρτηση με όλες τις κινήσεις παροχής προστασίας της περασμένης εβδομάδας — αποτελεί σαφές δείγμα αναβάθμισης της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου

Στη λίστα Μενουδάκου που είδε το φως της δημοσιότητας στο σύνολό της ξεχωρίζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης που απέφυγαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη παρά το γεγονός ότι αποτέλεσαν στόχους.

Σύνταξη
Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες: Ο Ρωσικός ύμνος ακούστηκε ξανά σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από μια δεκαετία
Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες 09.03.26
Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες 09.03.26

Ο Ρωσικός Εθνικός ύμνος ακούστηκε ξανά σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από μια δεκαετία

Ο ύμνος της Ρωσίας ακούστηκε και πάλι σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από 10 ολόκληρα χρόνια καθώς η Ρωσίδα σκιέρ Βαρβάρα Βοροντσίκινα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον αγώνα super-G.

in.gr Team
Πάτρα: Μαθητής τραυματίστηκε στο χέρι από έκρηξη κροτίδας
Ελλάδα 09.03.26
Ελλάδα 09.03.26

Πάτρα: Μαθητής τραυματίστηκε στο χέρι από έκρηξη κροτίδας

Για το περιστατικό συνελήφθη η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η κροτίδα στο σημείο.

Σύνταξη
Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της ΕΕ
Κόσμος 09.03.26
Κόσμος 09.03.26

Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της ΕΕ

«Θα στείλουμε το πιο σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται σταθερή και ενωμένη. Διότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Eνωσης» δήλωσε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Σύνταξη
«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
Μπορείς να κλάψεις 09.03.26
Μπορείς να κλάψεις 09.03.26

«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Περίπου έναν μήνα μετά τον θάνατο του γνωστού ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, η 9χρονη κόρη του Εμίλια έφτιαξε ένα συγκινητικό βίντεο για τον πατέρα της.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει
Πολιτική 09.03.26
Πολιτική 09.03.26

Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει

Λάβρος και αποκαλυπτικός ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, επιμένει ότι θα πάει το θέμα μέχρι τέλους, να τιμωρηθούν νομικά αυτοί που σχεδίασαν το παρακράτος: Κ.Μητσοτάκης, Γρ.Δημητριάδης και οι άλλοι. «Θύμα» ο ίδιος μιλά για την προσπάθεια ηθικής απαξίωσής του, γιατί ανέδειξε το θέμα. Μιλά για σκοτεινή κυβέρνηση που κατασπαταλά τους πόρους του λαού και απορρίπτει κατηγορηματικά την οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία. Ό,τι και αν συμβεί στη Μέση Ανατολή θα το πληρώσουμε ακριβά τονίζει εκφράζοντας έντονη ανησυχία. Τάσσεται υπέρ της στήριξης της Κύπρου, αλλά απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος του πόσιμου νερού – Γιατί στοχοποιούνται μονάδες αφαλάτωσης
Μέση Ανατολή 09.03.26
Μέση Ανατολή 09.03.26

Ο πόλεμος του πόσιμου νερού - Γιατί στοχοποιούνται μονάδες αφαλάτωσης

Η στοχοποίηση μονάδων αφαλάτωσης στη Μέση Ανατολή δεν είναι απλώς ένα παράπλευρο αποτέλεσμα των συγκρούσεων, αλλά μια στρατηγική επιλογή που μετατρέπει το νερό σε όπλο. Σε μια περιοχή όπου η λειψυδρία είναι υπαρξιακή απειλή, οι υποδομές αυτές αποτελούν τη «φλέβα ζωής» για εκατομμύρια ανθρώπους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τραμπ «έχει υπ' όψιν του» πιθανό διάδοχο του Χαμενεΐ – Δεν αποκλείει τη δολοφονία του νέου ηγέτη του Ιράν
«Τελειωμένος πόλεμος;» 09.03.26
«Τελειωμένος πόλεμος;» 09.03.26

Ο Τραμπ «έχει υπ’ όψιν του» πιθανό διάδοχο του Χαμενεΐ – Δεν αποκλείει τη δολοφονία του νέου ηγέτη του Ιράν

«Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία», είπε ο Τραμπ για το Ιράν. Είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων που είχε εκτιμήσει.

Σύνταξη
Μήπως ήρθε η ώρα να πείτε και εσείς αντίο στο ChatGPT;
Η συμφωνία 09.03.26
Η συμφωνία 09.03.26

Μήπως ήρθε η ώρα να πείτε και εσείς αντίο στο ChatGPT;

Την περασμένη εβδομάδα, ο αριθμός των χρηστών που «αποχώρησαν» από το ChatGPT στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 295%, ως αποτέλεσμα της αμφιλεγόμενης συμφωνίας μεταξύ της Open AI και του Υπουργείου Πολέμου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Συγχαρητήρια από Αρμενία, Ομάν και Αζερμπαϊτζάν – Χαιρετίζουν Χούθι και Χεζμπολάχ
Μέση Ανατολή 09.03.26
Μέση Ανατολή 09.03.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Συγχαρητήρια από Αρμενία, Ομάν και Αζερμπαϊτζάν – Χαιρετίζουν Χούθι και Χεζμπολάχ

Δύο καυκάσιες χώρες και μία αραβική, αλλά και οι ισλαμικές οργανώσεις Χούθι και Χεζμπολάχ έδωσαν συγχαρητήρια για την εκλογή του αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Η οργάνωση του Λιβάνου, δήλωσε πίστη στο πρόσωπό του.

Σύνταξη
Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και πάλι η Μονακό (pic)
Μπάσκετ 09.03.26
Μπάσκετ 09.03.26

Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και πάλι η Μονακό (pic)

Το πιθανότερο είναι ο Βασίλης Σπανούλης να απουσιάσει ξανά από τον πάγκο της Μονακό, αυτή τη φορά στον αγώνα με τη Ναντέρ για το Κύπελλο, δύο μόλις μέρες πριν το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ
FA Cup 09.03.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
The Expla-in Project| Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;
The Expla-in Project 09.03.26
The Expla-in Project 09.03.26

Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;

Και ενώ η τιμή της βενζίνης σημαδεύει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, η κυβέρνηση ετοιμάζεται για επιβολή πλαφόν στα κέρδη εμπορίας και λιανικής καυσίμων – Τι δείχνει η εμπειρία του παρελθόντος

Χρήστος Κολώνας
Στο Παρίσι Κυριάκος Μητσοτάκης για τη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια
Εξωτερική πολιτική 09.03.26
Εξωτερική πολιτική 09.03.26

Στο Παρίσι Κυριάκος Μητσοτάκης για τη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια

Η σύνοδος συγκεντρώνει χώρες που είτε έχουν αναπτύξει πυρηνικά προγράμματα είτε εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πηγαίνει στη Γαλλία, μετά την Κύπρο.

Σύνταξη
Διαζύγιο κορυφής: To Netflix «τελειώνει» τη Μέγκαν Μαρκλ – Κόβει το ρευστό, αποεπενδύει από τη μπράντα As Ever
Game over 09.03.26
Game over 09.03.26

Διαζύγιο κορυφής: To Netflix «τελειώνει» τη Μέγκαν Μαρκλ – Κόβει το ρευστό, αποεπενδύει από τη μπράντα As Ever

Έντεκα μήνες μετά το πολυσυζητημένο λανσάρισμα του lifestyle brand As Ever της Μέγκαν Μαρκλ, το Netflix ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσύρει την επένδυση του στο φιλόδοξο εγχείρημα

Σύνταξη
Ο Φρίντριχ Μερτς «δικαιολογεί» τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν ως πόλεμο κατά της τρομοκρατίας
Μέση Ανατολή 09.03.26
Μέση Ανατολή 09.03.26

Ο Φρίντριχ Μερτς «δικαιολογεί» τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν ως πόλεμο κατά της τρομοκρατίας

Ο Γερμανός καγκελάριος προχώρησε σε μια δήλωση, με την οποία αποδίδει ευθύνη στο Ιράν για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο Φρίντριχ Μερτς μίλησε για «άμυνα» των ΗΠΑ και του Ισραήλ έναντι της Τεχεράνης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωσε τον Κορακάκη στη Επιτροπή Διεύρυνσης αλλά ο ίδιος δηλώνει ΚΚΕ
Διάψευση 09.03.26
Διάψευση 09.03.26

Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τον Κορακάκη στη Επιτροπή Διεύρυνσης αλλά ο ίδιος δηλώνει ΚΚΕ

Γκάφα ολκής της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ που ανακοίνωσε λίστα με το όνομα του Βαγγέλη Κορακάκη εντός. Άμεση διάψευση του γνωστού μουσικοσυνθέτη που δηλώνει ΚΚΕ, αρνούμενος πως στηρίζει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
