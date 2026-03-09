Σοβαρό τροχαίο με καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αθηνών – Κορίνθου με δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο με την εμπλοκή τριών οχημάτων σημειώθηκε το νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Η καραμπόλα έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες, όταν τα τρία, ένα βαν, ένα ημιφορτηγό και ένα ΙΧ συγκρούστηκαν στο ύψος της Νέας Περάμου στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Το σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με συνέπεια τα οχήματα να υποστούν σοβαρές ζημιές. Δύο από τους επιβαίνοντες στα αυτοκίνητα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Για αρκετή η κυκλοφορία στο σημείο διεξαγόταν με ιδιαίτερη δυσκολία μέχρι να απομακρυνθούν τα ακινητοποιημένα οχήματα και να καθαριστεί ο δρόμος.