Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα ένας 52χρονος.

Σύμφωνα με τo cretalive.gr, το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του κι έπεσε πάνω σε τοίχο στον ΒΟΑΚ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί στην περιοχή ανάμεσα στη θέση «Πηγιανός Κάμπος» και Σφακάκι στο Ρέθυμνο.

Ο άτυχος άνδρας ήταν επιχειρηματίας και εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα, ακόμα και η εκδοχή να του συνέβη κάτι πριν την πρόσκρουση.