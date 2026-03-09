Ρέθυμνο: Νεκρός οδηγός σε τροχαίο – Έπεσε σε τοίχο με το όχημά του
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί στην περιοχή ανάμεσα στη θέση Πηγιανός Κάμπος και Σφακάκι στο Ρέθυμνο
Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα ένας 52χρονος.
Σύμφωνα με τo cretalive.gr, το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του κι έπεσε πάνω σε τοίχο στον ΒΟΑΚ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί στην περιοχή ανάμεσα στη θέση «Πηγιανός Κάμπος» και Σφακάκι στο Ρέθυμνο.
Ο άτυχος άνδρας ήταν επιχειρηματίας και εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα, ακόμα και η εκδοχή να του συνέβη κάτι πριν την πρόσκρουση.
