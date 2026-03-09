Πάτρα: Έκρηξη σε όχημα σε εργοστάσιο στην Περιβόλα
Από την έκρηξη δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας, ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο στην οδό Αριστοτέλους, στην Περιβόλα της Πάτρας.
Σύμφωνα με το tempo24.news, η έκρηξη σημειώθηκε σε αντλία φορτηγού μέσα στο εργοστάσιο, τη στιγμή που ξεφόρτωνε ο οδηγός.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Από το περιστατικό δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
