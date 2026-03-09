Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας, ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο στην οδό Αριστοτέλους, στην Περιβόλα της Πάτρας.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η έκρηξη σημειώθηκε σε αντλία φορτηγού μέσα στο εργοστάσιο, τη στιγμή που ξεφόρτωνε ο οδηγός.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από το περιστατικό δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.