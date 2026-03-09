newspaper
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
09.03.2026 | 18:20
Σοβαρό τροχαίο με καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αθηνών – Κορίνθου με δύο τραυματίες
Είχε μετατρέψει το διαμέρισμά του σε κέντρο διακίνησης ναρκωτικών – Συνελήφθη 34χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα
Ελλάδα 09 Μαρτίου 2026, 21:03

Είχε μετατρέψει το διαμέρισμά του σε κέντρο διακίνησης ναρκωτικών – Συνελήφθη 34χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα

Η αστυνομία έκανε έφοδο στο διαμέρισμα του 34χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα και εντοπίστηκαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 7-3-2026 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατόπιν συνεργασίας αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 34χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μετά από πληροφορίες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αναφορικά με τη δράση του 34χρονου στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών έχοντας ως ορμητήριο διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Έφοδος στο διαμέρισμα

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα από κοινού με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην κατοχή του και στο εν λόγω διαμέρισμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -477- γραμμ. κοκαΐνης,
  • -50- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
  • -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και
  • συσκευή πλαστικοποίησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σύνταξη
