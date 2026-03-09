Είχε μετατρέψει το διαμέρισμά του σε κέντρο διακίνησης ναρκωτικών – Συνελήφθη 34χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα
Η αστυνομία έκανε έφοδο στο διαμέρισμα του 34χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα και εντοπίστηκαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης
- Άγρια ληστεία στη Μανολάδα – Τον άρπαξαν με ΙΧ και τον ξυλοκόπησαν για να του πάρουν χρήματα και διαβατήριο
- Ποιοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρο 22% λόγω ηλεκτρονικών αποδείξεων
- Αναστάτωση στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην Ομόνοια – Συνελήφθη 65χρονος που απειλούσε τους υπαλλήλους με στυλιάρι
- Ξενοδοχεία: Μετά την εκτίναξη των κρατήσεων, το «πάγωμα»
Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 7-3-2026 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατόπιν συνεργασίας αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 34χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μετά από πληροφορίες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αναφορικά με τη δράση του 34χρονου στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών έχοντας ως ορμητήριο διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.
Έφοδος στο διαμέρισμα
Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα από κοινού με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην κατοχή του και στο εν λόγω διαμέρισμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- -477- γραμμ. κοκαΐνης,
- -50- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
- -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και
- συσκευή πλαστικοποίησης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Είχε μετατρέψει το διαμέρισμά του σε κέντρο διακίνησης ναρκωτικών – Συνελήφθη 34χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα
- O Μάικλ Τζόρνταν εξηγεί γιατί ποτέ δεν θα απαντηθεί το ερώτημα για το ποιος είναι ο GOAT (vid)
- Στο Παρίσι Κυριάκος Μητσοτάκης για τη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια
- Διαζύγιο κορυφής: To Netflix «τελειώνει» τη Μέγκαν Μαρκλ – Κόβει το ρευστό, αποεπενδύει από τη μπράντα As Ever
- Εγκαταλείπουν σκύλους και γάτες καθώς φεύγουν από το Ντουμπάι λόγω πολέμου
- Super League: Η βαθμολογία μετά το τέλος της 24ης αγωνιστικής (pic)
- Κυνικός ο μητροκτόνος της Λάρισας – «Δεν είμαι δολοφόνος» κατέθεσε στο δικαστήριο
- Ο Φρίντριχ Μερτς «δικαιολογεί» τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν ως πόλεμο κατά της τρομοκρατίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις