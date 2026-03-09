«Ο μπαμπάς μου είναι ροκ σταρ» – Η επίδειξη μόδας της Stella McCartney στο Παρίσι έμοιαζε με τη βιογραφία της

Με μια δόση «ιπποθεραπείας», η οποία σηματοδοτεί το κινεζικό έτος του αλόγου, η Stella McCartney μετατρέπει την επίδειξη μόδας της εβδομάδας μόδας σε μια ξεχωριστή στιγμή

Μιλώντας μετά την επίδειξή της στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού, η βρετανίδα σχεδιάστρια γιόρτασε τα 25 χρόνια της στον χώρο αποκαλύπτοντας ότι θα λάβει την πιο διάσημη γαλλική διάκριση, το Légion d’honneur, και θα δημιουργήσει ένα πουλόβερ χρησιμοποιώντας μαγιά.

Ξεκινώντας με «ιπποθεραπεία» βάζοντας στην πασαρέλα-στάβλο δώδεκα χορευτικά άλογα για να σηματοδοτήσει το κινεζικό έτος του αλόγου και κλείνοντας με ένα φανελάκι που έγραφε «Ο μπαμπάς μου είναι ροκ σταρ» μπροστά από έναν χαμογελαστό Paul McCartney που καθόταν στην πρώτη σειρά δίπλα στην Oprah Winfrey

Η συλλογή ήταν μια γρήγορη περιήγηση στη ζωή της McCartney. Τα πλεκτά πουλόβερ των ψαράδων ήταν μια αναφορά στην παιδική της ηλικία που πέρασε στο Mull of Kintyre, τα φαρδιά χαμηλοκάβαλα τζιν (ανακυκλωμένα, φυσικά) στην εφηβεία της στο δυτικό Λονδίνο και τα κολάν σε χρώματα πολύτιμων λίθων στην πρακτική της στο Christian Lacroix.

Το φανελάκι του φινάλε ήταν μια αναφορά στο «rock royalty» του 1999 που φορούσε στο Met Gala. «Προσπαθούσα να σκεφτώ ποιος θα μπορούσε να το φορέσει, αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι υπάρχει κόσμος», είπε.

Σε μια σταθερή αγορά πολυτελών προϊόντων, υπάρχουν φόβοι ότι η μάρκα της θα μπορούσε να εξαντλήσει τα χρήματά της μέχρι το 2028. Ωστόσο, η McCartney επέμεινε περισσότερο στο γεγονός ότι είναι μία από τις λίγες γυναίκες που σχεδιάζουν για γυναίκες και ότι η μάρκα της δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ δέρμα, φτερά, γούνα ή δέρματα ζώων.

Για να είμαστε δίκαιοι, ενώ σχεδόν όλες οι επιδείξεις μόδας σήμερα αναφέρονται με κάποιο τρόπο στη «βιωσιμότητα», μόνο η McCartney έχει μετατρέψει τις ζυθοποιημένες πρωτεΐνες σε πλεκτά ρούχα.

