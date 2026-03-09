Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο

Μια γυναίκα συνελήφθη στις ΗΠΑ μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν προς την κατοικία της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, με μία από τις σφαίρες να διαπερνά τοίχο του σπιτιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας του Λος Άντζελες (LAPD), οι αρχές έλαβαν κλήση για «πυροβολισμούς» περίπου στις 13:15 το μεσημέρι της Κυριακής 8 Μαρτίου. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν μια ύποπτη γυναίκα, την οποία συνέλαβαν χωρίς να υπάρξει αντίσταση, ενώ στην κατοχή της βρέθηκε και όπλο.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η υπόθεση, όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας, εξετάζεται από τη μονάδα Robbery Homicide Division του LAPD και η έρευνα συνεχίζεται.

Οι Los Angeles Times ανέφεραν ότι η συλληφθείσα είναι περίπου 30 ετών, ωστόσο τα στοιχεία της δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα.

BREAKING: A woman was arrested Sunday after allegedly firing several shots at the Beverly Hills home of Rihanna and A$AP Rocky. No injuries were reported. pic.twitter.com/1OsAkjdpph — Rolling Stone (@RollingStone) March 9, 2026

Η Rihanna βρισκόταν στο σπίτι

Πηγή που επικαλείται το People ανέφερε ότι η 38χρονη τραγουδίστρια ζει στην κατοικία μαζί με τον σύντροφό της, τον ράπερ A$AP Rocky, και τα τρία παιδιά τους — τον RZA, τον Riot και τη Rocki.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Rihanna βρισκόταν μέσα στο σπίτι όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν υπήρχαν και άλλα άτομα στον χώρο. Όπως επισημαίνεται, η τραγουδίστρια είναι καλά στην υγεία της.

Πυροβολισμοί από όχημα

Ο εκπρόσωπος του LAPD, λοχίας Τζόναθαν ντε Βέρα, δήλωσε στους Los Angeles Times ότι η ύποπτη φέρεται να άνοιξε πυρ προς το σπίτι από το εσωτερικό του αυτοκινήτου της.

Ηχητικό από τις αστυνομικές επικοινωνίες που εξασφάλισε η εφημερίδα δείχνει ότι οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για περίπου δέκα πυροβολισμούς που προήλθαν από ένα λευκό Tesla, το οποίο βρισκόταν απέναντι από την κατοικία. Στη συνέχεια το όχημα απομακρύνθηκε, κατευθυνόμενο προς νότο στην Coldwater Canyon Drive.

Μέχρι στιγμής, εκπρόσωποι της Rihanna δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη δήλωση για το περιστατικό.

*Με πληροφορίες από: People