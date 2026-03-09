magazin
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
09.03.2026 | 10:04
Έκρηξη σε συναγωγή στο Βέλγιο
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο
Συνελήφθη γυναίκα 09 Μαρτίου 2026, 09:50

Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna, με τουλάχιστον μία σφαίρα να περνά μέσα από τοίχο του σπιτιού

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Spotlight

Μια γυναίκα συνελήφθη στις ΗΠΑ μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν προς την κατοικία της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, με μία από τις σφαίρες να διαπερνά τοίχο του σπιτιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας του Λος Άντζελες (LAPD), οι αρχές έλαβαν κλήση για «πυροβολισμούς» περίπου στις 13:15 το μεσημέρι της Κυριακής 8 Μαρτίου. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν μια ύποπτη γυναίκα, την οποία συνέλαβαν χωρίς να υπάρξει αντίσταση, ενώ στην κατοχή της βρέθηκε και όπλο.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η υπόθεση, όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας, εξετάζεται από τη μονάδα Robbery Homicide Division του LAPD και η έρευνα συνεχίζεται.

Οι Los Angeles Times ανέφεραν ότι η συλληφθείσα είναι περίπου 30 ετών, ωστόσο τα στοιχεία της δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα.

Η Rihanna βρισκόταν στο σπίτι

Πηγή που επικαλείται το People ανέφερε ότι η 38χρονη τραγουδίστρια ζει στην κατοικία μαζί με τον σύντροφό της, τον ράπερ A$AP Rocky, και τα τρία παιδιά τους — τον RZA, τον Riot και τη Rocki.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Rihanna βρισκόταν μέσα στο σπίτι όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν υπήρχαν και άλλα άτομα στον χώρο. Όπως επισημαίνεται, η τραγουδίστρια είναι καλά στην υγεία της.

Πυροβολισμοί από όχημα

Ο εκπρόσωπος του LAPD, λοχίας Τζόναθαν ντε Βέρα, δήλωσε στους Los Angeles Times ότι η ύποπτη φέρεται να άνοιξε πυρ προς το σπίτι από το εσωτερικό του αυτοκινήτου της.

Ηχητικό από τις αστυνομικές επικοινωνίες που εξασφάλισε η εφημερίδα δείχνει ότι οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για περίπου δέκα πυροβολισμούς που προήλθαν από ένα λευκό Tesla, το οποίο βρισκόταν απέναντι από την κατοικία. Στη συνέχεια το όχημα απομακρύνθηκε, κατευθυνόμενο προς νότο στην Coldwater Canyon Drive.

Μέχρι στιγμής, εκπρόσωποι της Rihanna δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη δήλωση για το περιστατικό.

*Με πληροφορίες από: People

Headlines:
Economy
Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Κόσμος
Η Τουρκία ανέπτυξε F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου

Η Τουρκία ανέπτυξε F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν
Επιμονή, συναισθηματικός εκβιασμός 09.03.26

Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν

Τα αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε επί χρόνια να αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας του δισεκατομμυριούχου Μορτ Ζούκερμαν, πιέζοντας τον ίδιο και το περιβάλλον του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν
«Άψογη νίκη» 08.03.26

Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν

«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να συμμετέχουμε στην προπαγανδιστική σας μηχανή. Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο Μπεν Στίλερ, με αφορμή το βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»
Επαφή 08.03.26

Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στη σχέση του με την Μαρινέλα και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της. «Η γνωριμία μου με τη Μαρινέλλα αναβάθμισε τη ζωή μου» είχε δηλώσει ο αγαπητός καλλιτέχνης παλιότερα.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει
Σκοτάδι, φως 08.03.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει

Kάποτε, η Τζένιφερ Λόπεζ έλαβε μια συμβουλή από μια από τις μέντορές της, τη συγγραφέα Λουίζ Χέι, την οποία εξακολουθεί να ακολουθεί μέχρι σήμερα. Ποια ήταν αυτή; Να χορεύει πάντοτε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Γκάρι Μάρσαλ «άλλαξε ριζικά» τη ζωή της Ντέμι Μουρ με μια συμβουλή που της έδωσε όταν εκείνη ήταν 14 ετών
Επίδραση 08.03.26

O Γκάρι Μάρσαλ «άλλαξε ριζικά» τη ζωή της Ντέμι Μουρ με μια συμβουλή που της έδωσε όταν εκείνη ήταν 14 ετών

Ακόμη και αν δεν δέχεστε συμβουλές από κανέναν για τη ζωή σας, μπορείτε να έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά, όπως ακριβώς έκανε η Ντέμι Μουρ όταν ήταν έφηβη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θάνατος Έπσταϊν: Φύλακας τον έψαξε στο Google λίγο πριν βρεθεί νεκρός – Ερωτήματα για κατάθεση 5.000 δολαρίων
48 λεπτά πριν 08.03.26

Θάνατος Έπσταϊν: Φύλακας τον έψαξε στο Google λίγο πριν βρεθεί νεκρός – Ερωτήματα για κατάθεση 5.000 δολαρίων

Νέα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι φύλακας στη φυλακή όπου κρατούνταν ο Τζέφρι Έπσταϊν τον αναζήτησε στο Google λίγα λεπτά πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του, ενώ δέκα ημέρες νωρίτερα είχε καταθέσει 5.000 δολάρια σε μετρητά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέσι Μπάκλεϊ: «Η υποκριτική είναι σαν νερό για μένα» – Πώς η τέχνη τη βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη
Fizz 08.03.26

Τζέσι Μπάκλεϊ: «Η υποκριτική είναι σαν νερό για μένα» – Πώς η τέχνη τη βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ, που θεωρείται φαβορί για το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Hamnet», μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές της εφηβείας της και για το πώς η υποκριτική έγινε για εκείνη τρόπος επιβίωσης

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA
«Δεν είναι λούτρινα» 08.03.26

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα τέσσερα κουτάβια που χάρισε στα παιδιά της για τα Χριστούγεννα. Η κίνηση είχε προκαλέσει αντιδράσεις από ακτιβιστές, με την PETA να την κατηγορεί ότι «τα κουτάβια δεν είναι λούτρινα παιχνίδια»

Σύνταξη
Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ
Κολοράντο 08.03.26

Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ

Ένας άνδρας στο Κολοράντο, που στο παρελθόν είχε βρεθεί ακόμη και χωρίς στέγη, αγόρασε ένα ξυστό αξίας 20 δολαρίων σε μια δύσκολη μέρα στη δουλειά — και κατέληξε να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατομμυρίου.

Σύνταξη
Κεταμίνη, trafficking και ξέπλυμα χρήματος: H μυστική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν το 2015
Χρόνια πριν τη σύλληψη 08.03.26

Κεταμίνη, trafficking και ξέπλυμα χρήματος: H μυστική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν το 2015

Μυστική έρευνα της DEA το 2015 έθεσε τον Τζέφρι Έπσταϊν και τουλάχιστον δώδεκα ακόμη άτομα στο μικροσκόπιο για ύποπτες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, διακίνησης ναρκωτικών και προμήθειας γυναικών από την Ανατολική Ευρώπη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής
«Ξύπνα!» 08.03.26

Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Στο νέο «Baywatch», η Χάσι Χάρισον θα υποδυθεί την Nat, η οποία σύμφωνα με την περιγραφή του χαρακτήρα είναι «λαμπρή, αποφασιστική και άκρως πιστή, το δεξί χέρι του Hobie και η πιο στενή του φίλη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;
Χθες, σήμερα 07.03.26

Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;

«Όταν γυρίζαμε αυτές τις σκηνές, δεν ήμουν παντρεμένη ούτε είχα παιδιά, και ανησυχούσα ότι όλοι θα καταλάβαιναν ότι προσποιούμουν», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία της η Έντι Φάλκο, η οποία πρωταγωνίστησε στη θρυλική σειρά «The Sopranos»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία
Εχθροί / συνάδελφοι 07.03.26

Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία

Δεν υπήρξε αγάπη, ούτε καν στοργή μεταξύ των πρωταγωνιστών, Μέριλιν Μονρόε και Λόρενς Ολίβιε, της ρομαντικής κωμωδίας του 1957 «Ο πρίγκιπας και η χορεύτρια» (The Prince and the Showgirl) με αποτέλεσμα να γυριστούν εξαιρετικές σκηνές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εν αρχή ην το Σύνταγμα…
Μαθήματα δημοκρατίας 09.03.26

Εν αρχή ην το Σύνταγμα…

Ενόψει της διαδικασίας αναθεώρησης, ένας έγκριτος συνταγματολόγος εξηγεί τι είναι το Σύνταγμα και οι θεσμοί της δημοκρατίας μας

Σύνταξη
Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα
Culture Live 09.03.26

Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα

Ο ιστορικός Φρανκ Ντικέτερ προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση για τα γεγονότα που οδήγησαν στην επικράτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1949, εστιάζοντας στον ρόλο του πολέμου, των διεθνών ισορροπιών και των ιστορικών πηγών που έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες δεκαετίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τουρκία: Έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ
Κόσμος 09.03.26

Η Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου - Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ

Έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα από σήμερα, ενώ η Τουρκία λέει ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί

Σύνταξη
Αρπακτική συμπεριφορά σκύλου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικίνδυνη συνήθεια 09.03.26

Αρπακτική συμπεριφορά: Οι σκύλοι που κυνηγούν άλλα ζώα για να τα βλάψουν – Μπορούμε να τους ελέγξουμε;

Η αρπακτική συμπεριφορά ενός σκύλου είναι, ίσως, η πιο σοβαρή, επειδή σκοπό έχει να προκαλέσει κακό σε άλλα, μικρότερα ζώα που αντικρίζει.

Τζούλη Τούντα
Ιράν: Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης για να κατευναστούν οι αγορές
Κατευνασμός αγορών 09.03.26

Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου καθώς η τιμή έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι

Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί στη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου με τις ΗΠΑ να προτείνουν την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, μέτρο που είχαν αποκλείσει τις προηγούμενες ημέρες

Σύνταξη
Γλασκώβη: Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό – Κατέρρευσε μέρος του κτιρίου
Κόσμος 09.03.26

Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης - Σοκαριστικά βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Σκωτίας, τυλίγοντας στις φλόγες το ιστορικό κτίριο στη Γλασκώβη και προκαλώντας τη μερική κατάρρευσή του.

Σύνταξη
Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)

Αδιανόητα επεισόδια μεταξύ ποδοσφαιριστών διαδραματίστηκαν στο ντέρμπι της Κρουζέιρο με την Ατλέτικο Μινέιρο για τον τελικό των play offs του πρωταθλήματος Μινέιρο

Σύνταξη
Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά στο Ιράν
Ιράν 09.03.26

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν βομβαρδίσει το σχολείο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Όχι. Κατά τη γνώμη μου και με βάση όσα έχω δει, αυτό το έκανε το Ιράν».  

Σύνταξη
Ζοχράν Μαμντάνι: Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του
Επεισόδια σε πορεία 09.03.26

Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι

Επεισόδια έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη καθώς ακροδεξιοί κάλεσαν διαδήλωση εναντίον του μουσουλμάνου δημάρχου με αντιφασίστες να συγκεντρώνονται επίσης στο σημείο

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη
Αμοιβαία εξάρτηση 09.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη

Μια σειρά από κρίσεις, έργο του Τραμπ (δασμοί, Γροιλανδία, Ιράν, προσβλητικές συμπεριφορές) έκαναν την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη. Και τώρα που τη χρειάζεται, δεν είναι διατεθειμένη να του πει «ναι».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;
Φαινόμενο 09.03.26

«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;

Στις 3 Μαρτίου 2026, στην ιστορική Όπερα του Παρισιού, ο σχεδιαστής μόδας που είχε όλα τα βλέμματα της μόδας επάνω του ήταν μόλις δέκα ετών. Τι τρέχει με τον Μαξ Αλεξάντερ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s
Country Joe and the Fish 09.03.26

Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s

Ο «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ, εμβληματική μορφή της αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και δημιουργός του αντιπολεμικού ύμνου «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag» που σημάδεψε το Woodstock, πέθανε σε ηλικία 84 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Απόρρητο