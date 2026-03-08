Παναθηναϊκός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό (pic)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία (19:00), για την 24η αγωνιστική της Super League, σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την 4η θέση στην κανονική περίοδο και τη συμμετοχή στα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Στο παιχνίδι με τους Βοιωτούς ο Ράφα Μπενίτεθ παρατάσσει την ομάδα του με τον Λαφόν μπροστά από την εστία και τους Κάτρη, Γεβντάι και Ερνάντεθ στην τριάδα της άμυνας.

Οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος θα είναι στα δύο άκρα, ως φουλ-μπακ, με τους Κουντούρη και Μπακασέτα στην μεσαία γραμμή. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Τεττέη, με τους Ζαρουρί και Ταμπόρδα πίσω από τον διεθνή επιθετικό.

Υπενθυμίζουμε ότι ο έμπειρος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει για το σημερινό παιχνίδι στους Ρενάτο Σάντσες, Σιώπη, Ίνγκασον, Τσιριβέγια, Κώτσιρα, Ντέσερς και Πάλμερ Μπράουν, οι οποίοι βρίσκονται εκτός αποστολής.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Γεντβάι, Κάτρης, Ερνάντεθ, Κοντούρης, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Τεττέη.

Στον πάγκο βρίσκονται: Τσάβες, Κότσαρης, Τουμπά, Αντίνο, Τσέριν, Σισοκό, Παντελίδης, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Γιάγκουσιτς, Σβιντέρσκι, Πάντοβιτς.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Βήχος, Μάγκνουσον, Φίλων, Κωστή, Μπάλτσι, Παλάσιος, Τσόκαϊ, Όζμπολτ, Πεντρόσο.

Στον πάγκο βρίσκονται: Άνακερ, Σουρδής, Άμπου-Χάνα, Λαγιούς, Κορνέζος, Νίκας, Μανθάτης, Λαμαράνα, Συμελίδης, Τσιβελεκίδης, Οζέγκοβιτς, Γκούμας.