Ο γρίφος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τη νέα ήττα του Παναθηναϊκού
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ανάρτηση και σχολιάζει τη νέα ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ηρακλή
Δεύτερη σερί ήττα ο Παναθηναϊκός και τρίτη σε τέσσερις αγώνες στη Stoiximan GBL, αυτή τη φορά από τον Ηρακλή, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να το δικό του μήνυμα με ανάρτηση στα social media.
«Υποσημείωση στον εαυτό μου: Όταν είσαι θυμωμένος, να μη λες τίποτα και να μη κάνεις τίποτα», έγραψε ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, ενώ συμπλήρωσε: «Όταν μου τα έλεγες, πετούσα χαρταετό».
Το παραπάνω είναι ένα από τα πυθαγόρεια παραγγέλματα, σύντομες ηθικές συμβουλές που δίδασκε ο Πυθαγόρας στους μαθητές του.
Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
- Μπενφίκα – Πόρτο 2-2: Οι Αετοί επέστρεψαν από το 0-2 και πήραν την ισοπαλία
- Παπαδόπουλος: «Η διαιτησία δεν σέβεται τον Λεβαδειακό»
- Μπενίτεθ: «Επαγγελματική εμφάνιση με Λεβαδειακό – Μπόνους η Ευρώπη»
- Λιντς – Νόριτς 3-0: ‘Ανετη πρόκριση στα προημιτελικά του FA Cup…
- Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με Τσικίνιο (vid)
- LIVE: Μίλαν – Ίντερ
- Απείλησε ο Ολυμπιακός με Ντάνι Γκαρθία (vid)
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-2: Ασπρόμαυρο το ντέρμπι και μάχη αιωνίων στα ημιτελικά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις