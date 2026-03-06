Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Από τον Ωνάση στο Μανχάταν: Ανέκδοτες αναμνήσεις για τον τραγικό Κένεντι 26 χρόνια μετά
Stories 06 Μαρτίου 2026, 17:40

Από τον Ωνάση στο Μανχάταν: Ανέκδοτες αναμνήσεις για τον τραγικό Κένεντι 26 χρόνια μετά

Η δημοσιογράφος του People γράφει για την ανελέητη καταδίωξη και την άγνωστη ζωή του πιο περιζήτητου άνδρα των 90s, του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Λουκάς Καρνής
ΕπιμέλειαΛουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Η Λιζ ΜακΝίλ, η γυναίκα που ταύτισε την καριέρα της με το φαινόμενο Τζον Κένεντι Τζούνιορ, ξετυλίγει το κουβάρι των αναμνήσεών της από τη χρυσή εποχή του Μανχάταν, αποκαλύπτοντας τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο.

Η ΜακΝίλ θυμάται στο People ακόμη έναν ιππότη του Κάμελοτ σε μια προσωπική εξομολόγηση για τις δυσκολίες, τις σιωπές και τις σπάνιες στιγμές οικειότητας της με εκείνος αλλά και την Κάρολιν Μπέσετ, το ζευγάρι που σημάδεψε ανεξίτηλα την αμερικανική κουλτούρα.

Δεν είχα πηγές ούτε στοιχεία. Έτσι ξεκίνησαν όλα το 1995, όταν το αφεντικό μου με ενημέρωσε ότι ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ και η Κάρολιν Μπεσέτ επρόκειτο να αρραβωνιαστούν και ότι θα έπρεπε να μάθω τι ακριβώς συνέβαινε. Ήμουν μια σχετικά νέα ρεπόρτερ από το Σαν Φρανσίσκο που είχε μετακομίσει πρόσφατα στη Νέα Υόρκη.

Εκείνη την εποχή, κανένας από το στενό περιβάλλον του Τζον και της Κάρολιν δεν μιλούσε ποτέ στον Τύπο. Ποτέ. Όπως έμαθα αργότερα, αυτό τους χάριζε μια κάποια αίσθηση κανονικότητας. Εκείνες τις μέρες, παίρναμε πολλά στοιχεία από τη στήλη Page Six. «Ο Τζον εθεάθη στο Bubby’s», έγραφαν, και εγώ έτρεχα αμέσως εκεί.

Το Bubby’s δεν πρόδιδε ποτέ τον πελάτη του, καθώς οι ιδιοκτήτες ήταν φίλοι του Τζον. Όμως ένα άλλο γειτονικό στέκι, το Socrates Diner —όπου ο Τζον έλεγε μερικές ελληνικές λέξεις στον ιδιοκτήτη, αναπολώντας την εποχή του στον ιδιωτικό νησί του Σκορπιού με τον πατριό του Αριστοτέλη Ωνάση— μας έδινε πού και πού κάποιο ψίχουλο πληροφορίας.

Αυτό συνέβαινε πριν από το Instagram και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάναμε τα πάντα μέσω τηλεφώνου ή από κοντά. Ουσιαστικά, έτρεχα σε όλη την πόλη. Κάποτε δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον ξάδελφο του Τζον, τον Άντονι Ράντζιβιλ, ο οποίος ήταν παραγωγός στο ABC News. Μου είπε: «Λιζ, ξέρεις ότι δεν μπορώ να σου μιλήσω», και είχαμε μια σύντομη συνομιλία.

Ήταν τόσο ευγενικός. Είπα στον αρχισυντάκτη μου ότι μου επέστρεψε την κλήση, αλλά εκείνος ρώτησε αν πήρα καμία αξιοποιήσιμη ατάκα. Όχι ακριβώς.

Μέσα σε λίγα χρόνια, ανακάλυψα τον Τζον Πέρι Μπάρλοου, τον στιχουργό των Grateful Dead και κτηνοτρόφο από το Ουαϊόμινγκ, στον οποίο η Ζακλίν Κένεντι Ωνάση είχε ζητήσει να φιλοξενήσει τον γιο της ένα καλοκαίρι, όταν εκείνος ήταν 16 ή 17 ετών. Όπως λέει η ιστορία, ο Τζον έριχνε τσιμέντο στον αγωγό των σκουπιδιών στην 5η Λεωφόρο και εκείνη έπρεπε να τον βγάλει από το σπίτι.

Οι δύο άνδρες ανέπτυξαν μια βαθιά φιλία.

Όταν ο κόσμος έβλεπε τη Τζάκι να περπατά στην Πενσυλβάνια Άβενιου με μαύρο πέπλο, το έθνος έχασε έναν πρόεδρο, αλλά ένα μικρό αγόρι έχασε τον πατέρα του

Χρόνια αργότερα, ο Μπάρλοου έγινε πρόσωπο-κλειδί για εμάς τους ρεπόρτερ. Και του άρεσε να μιλάει. Είπε για το πάθος του Τζον για την Κάρολιν: «Μιλούσαμε γι’ αυτό σαν να ζούσαμε στις τροπικές περιοχές και κάθε τόσο σε χτυπάει ένας τυφώνας. Ο Τζον την αγαπούσε απεγνωσμένα και εκείνη ήταν ένα πλάσμα με πολύ «καιρό» μέσα της και έπρεπε να είσαι έτοιμος να δαμάσεις την καταιγίδα». Αυτή τη φορά, πήρα την ατάκα!

Αργότερα, το 1995, έκανε το ντεμπούτο του το περιοδικό του Τζον, το George. Αφορούσε την πολιτική και την ποπ κουλτούρα. Ο Τζον δεν έλαβε ποτέ αρκετή αναγνώριση για μια ιδέα που σήμερα δεν φαίνεται παράξενη, αλλά τότε ήταν. Διαβάζαμε το George κυρίως για να μάθουμε νέα για τον ίδιο τον Τζον.

Παρόλα αυτά, υπήρχαν συναρπαστικά ιστορικά στοιχεία αν ήξερες πού να κοιτάξεις, συμπεριλαμβανομένης της συνέντευξής του το 1996 με τον πρώην Πρόεδρο Τζέραλντ Φορντ, το τελευταίο επιζών μέλος της Επιτροπής Γουόρεν που είχε ερευνήσει τη δολοφονία του πατέρα του Τζον. Ο Τζον δεν τον ρώτησε απευθείας, αλλά σε κάποιο σημείο ο Φορντ του είπε: «Η αλήθεια είναι, Τζον… δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό μου ότι ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ διέπραξε τη δολοφονία».

Όταν ο Τζον και η Κάρολιν παντρεύτηκαν μυστικά στις 21 Σεπτεμβρίου 1996, έγινε ένας καταιγισμός ρεπορτάζ. Πού είναι το νησί Κάμπερλαντ; Το υπέροχο Narciso Rodriguez νυφικό! Αφού επέστρεψαν, κάλυψα μερικές εκδηλώσεις στις οποίες παρευρέθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του Riverkeeper Gala για το φιλανθρωπικό ίδρυμα του ποταμού Hudson, το οποίο τότε διηύθυνε ο ξάδελφός του, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Ρώτησα τον Τζον τι τον έφερε στο πάρτι. Είπε: «Ειλικρινά, δεν είμαι σίγουρος, αλλά ο ξάδελφός μου ο Μπόμπι μου ζήτησε να είμαι εδώ…». Τόσο ειλικρινής! Η Κάρολιν, με ένα μακρύ κομψό μαύρο φόρεμα, ήταν ακριβώς δίπλα του και του έκανε νόημα ότι ήρθε η ώρα να φύγουν.

Ο Τζον προσπάθησε τόσο σκληρά να είναι ένας απλός τύπος. Αλλά κανείς δεν θα έχει ποτέ μια ζωή σαν τη δική του

 Κένεντι

Ζούσα λίγα τετράγωνα μακριά από το σπίτι τους στο Tribeca και τους έβλεπα συχνά ή έβλεπα τον Τζον να κάνει rollerblading. Ήταν ωραίο να τους δίνουμε τον χώρο τους. Ζούσαν σε ένα κτίριο χωρίς θυρωρό. Δεν υπήρχε συνοδεία, ούτε υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. Ήταν απλώς μέρος της πόλης.

Όλα άλλαξαν με τον θάνατό τους στις 16 Ιουλίου 1999. Η πόλη θρήνησε. Το ίδιο και εγώ. Πίστευα ότι δεν θα έγραφα ξανά για τον Τζον και την Κάρολιν.

Τι απέμεινε να ειπωθεί; Όλα ήταν πολύ θλιβερά. Έναν χρόνο αργότερα, επικοινώνησα με την προσωπική του βοηθό στο George, τη Ρόουζ Μαρί Τερενζίο. Δεν είχαμε μιλήσει ποτέ πριν. Ήπιαμε καφέ και με τα χρόνια γίναμε φίλες. Έχει τις καλύτερες ιστορίες.

«Νιώθω ότι η πρόωρη απώλεια του Τζον και της Κάρολιν λειτούργησε ώστε να κάνει τη ζωή τόσο πολύτιμη. Το εφήμερο της. Αυτή την αίσθηση της ομορφιάς, της συντομίας. Μας τη χάρισαν»

Το 2024, έγραψα ένα βιβλίο με τη Ρόουζ Μαρί, το JFK Jr.: An Intimate Oral Biography. Πήραμε συνέντευξη από πάνω από 300 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του φίλου του Τζακ Μέριλ. Ο Τζακ δεν είχε δώσει ποτέ συνέντευξη πριν και μας έδωσε μια από τις αγαπημένες μου ατάκες: «Κάποιοι ρώτησαν, γιατί να μιλήσεις μετά από τόσα χρόνια; Και σκέφτομαι, είναι για εκείνον. Ο Τζον δεν ήθελε να είναι πίσω από τα σχοινιά. Ήθελε να είναι στην πίστα, στη μέση όλων…».

Ο Τζον προσπάθησε τόσο σκληρά να είναι ένας απλός τύπος. Αλλά κανείς δεν θα έχει ποτέ μια ζωή σαν τη δική του. Έγινε 3 ετών την ίδια μέρα με την κηδεία του πατέρα του. Όταν ο κόσμος έβλεπε τη Τζάκι να περπατά στην Πενσυλβάνια Άβενιου με μαύρο πέπλο, το έθνος έχασε έναν πρόεδρο, αλλά ένα μικρό αγόρι έχασε τον πατέρα του.

Στο γειτονικό στέκι, το Socrates Diner, ο Τζον μιλούσε κάποια ελληνικά με τον ιδιοκτήτη, ό,τι θυμόταν από την τους καιρούς που έζησε στον ιδιωτικό νησί του Σκορπιού με τον πατριό του Αριστοτέλη Ωνάση

Ο Τζον θα ήταν 65 ετών τώρα. Η στενή του φίλη, Σάσα Τσερμάγιεφ, το έθεσε καλύτερα: «Νιώθω ότι η πρόωρη απώλεια του Τζον και της Κάρολιν λειτούργησε ώστε να κάνει τη ζωή τόσο πολύτιμη. Το εφήμερο της. Αυτή την αίσθηση της ομορφιάς, της συντομίας. Μας τη χάρισαν».

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Αυξήσεις σοκ έως και 10 λεπτά/ευρώ έφερε ο πόλεμος στο Ιράν

Καύσιμα: Αυξήσεις σοκ έως και 10 λεπτά/ευρώ έφερε ο πόλεμος στο Ιράν

Κόσμος
Ιράν: Χτύπησε το ιρακινό Κουρδιστάν και πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ – Το Ισραήλ έπληξε «ανώτερο Ιρανό διοικητή»

Ιράν: Χτύπησε το ιρακινό Κουρδιστάν και πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ – Το Ισραήλ έπληξε «ανώτερο Ιρανό διοικητή»

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stories
Μήτρες προς ενοικίαση – Μέσα στον κόσμο της αναπαραγωγής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV
«Φούρνος εύκολου ψησίματος» 06.03.26

Μήτρες προς ενοικίαση - Μέσα στον κόσμο της αναπαραγωγής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV

Η βιομηχανία της παρένθετης μητρότητας ανθεί, αλλά με ποιο κόστος για τις γυναίκες που εμπλέκονται; Η Alev Scott ερευνά το θέμα στο βιβλίο της Cash Cow.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος
«Shaking Quakers» 06.03.26

Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος

Γεννημένη στη φτώχεια του 18ου αιώνα, χωρίς καμία μόρφωση, η Αν Λι έγινε ηγέτιδα των Shakers, ενός κινήματος που μίλησε για ισότητα φύλων, κοινοτισμό και αγαμία — δεκαετίες πριν την εποχή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ
Dona Sebastiana 03.03.26

Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ

Ντυμένη με λουλουδάτα ρούχα και καπνίζοντας το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο, η Τάνια Μαρία έχει γοητεύσει το κοινό με την εντυπωσιακή, αν και σύντομη, ερμηνεία της στην ταινία «The Secret Agent», την τελευταία υποψήφια για Όσκαρ ταινία της Βραζιλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» – Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ
Μέσα από τη ζωή 02.03.26

«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» - Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ

Πριν από την κυκλοφορία της νέας ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada» οι Times μίλησαν με τη συγγραφέα Λόρεν Γουάισμπεργκερ για το πώς η μυθοπλαστική περιγραφή της εργασίας της στο περιοδικό Vogue έγινε πολιτιστικό φαινόμενο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο
Φωτογραφίες 02.03.26

Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο

Για χρόνια, η απομονωμένη έπαυλη περίπου 2.800 τ.μ. του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό έμεινε εκτός ουσιαστικής έρευνας. Τώρα, νέα έγγραφα φέρνουν το Zorro Ranch ξανά στο επίκεντρο των αρχών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Κοινωνιογλωσσολογία 02.03.26

Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η παραχώρηση άδειας χρήσης της φωνής του Μάικλ Κέιν σε εταιρεία ΤΝ δεν είναι απλή συμφωνία. Η εμβληματική Κόκνι προφορά του, ταυτισμένη με τη «φωνή του λαού» και τον βρετανικό κινηματογράφο, γίνεται πλέον ψηφιακό προϊόν με βαρύ πολιτισμικό φορτίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής
Μαριχουάνα & αεροδρόμια 01.03.26

The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής

Το 1980, μέλος των Beatles συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Τόκιο για κατοχή μαριχουάνας και κρατήθηκε εννέα ημέρες, αντιμετωπίζοντας βαριά ποινή. Το περιστατικό προκάλεσε διεθνή θόρυβο και βαθιές συνέπειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στα 20 μου ήξερα τα πάντα για τον θάνατο: Οι απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του «πάντα χαμογελαστού» Μάρτιν Σορτ
Τραγωδίες παντού 01.03.26

Στα 20 μου ήξερα τα πάντα για τον θάνατο: Οι απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του «πάντα χαμογελαστού» Μάρτιν Σορτ

Ο Μάρτιν Σορτ το βράδυ της Δευτέρας είπε «αντίο» στην κόρη του Κάθριν, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της. Αυτό δεν ήταν το μοναδικό τραγικό γεγονός που «χτύπησε» τον 75χρονο γνωστό ηθοποιό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από την Κοιλάδα των Βασιλέων στα μικρόφωνα του BBC: Η αποκάλυψη του Τουταγχαμών έπειτα από 3.300 χρόνια σιωπής
«Tutmania» 01.03.26

Από την Κοιλάδα των Βασιλέων στα μικρόφωνα του BBC: Η αποκάλυψη του Τουταγχαμών έπειτα από 3.300 χρόνια σιωπής

Σε ηχογράφηση του BBC το 1936, ο Χάουαρντ Κάρτερ ανακαλεί τη συγκλονιστική ημέρα του 1924 όταν αντίκρισε για πρώτη φορά τη σαρκοφάγο του Τουταγχαμών, 3.300 χρόνια μετά την ταφή του, περιγράφοντας ένα θέαμα «υπέροχων πραγμάτων» που άλλαξε την ιστορία της αρχαιολογίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Αμερικανός βετεράνος υιοθέτησε ένα κορίτσι από το Ιράν – Δεκαετίες αργότερα, η ICE θέλει να την απελάσει
The Good Life 28.02.26

ΗΠΑ: Αμερικανός βετεράνος υιοθέτησε ένα κορίτσι από το Ιράν – Δεκαετίες αργότερα, η ICE θέλει να την απελάσει

Υιοθετήθηκε από Ιρανικό ορφανοτροφείο από Αμερικανό βετεράνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μεγάλωσε στις ΗΠΑ ως Αμερικανίδα. Δεκαετίες μετά, μια επιστολή της ICE την φέρνει αντιμέτωπη με τον κίνδυνο απέλασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» – Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών
Άγριο 27.02.26

«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» - Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών

Ο βετεράνος δημοσιογράφος και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ All the Empty Rooms που προτάθηκε για Όσκαρ και που εισέρχεται στα υπνοδωμάτια των παιδιών που σκοτώθηκαν σε σχολικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, εξηγεί γιατί αυτή ήταν η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετώπισε μέχρι σήμερα – και το δύσκολο έργο να ενθαρρύνει τον κόσμο να το δει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Euroleague: Συνάντηση Τσους Μπουένο και Δημήτρη Φραγκάκη στην Αθήνα για το 2026 EuroLeague Final Four
Μπάσκετ 06.03.26

Euroleague: Συνάντηση Τσους Μπουένο και Δημήτρη Φραγκάκη στην Αθήνα για το 2026 EuroLeague Final Four

Ο νέος CEO της EuroLeague και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του «2026 EuroLeague Final Four Athens», συναντήθηκαν την Παρασκευή μίλησαν για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Χεζμπολάχ: Κάλεσε τους Ισραηλινούς να απομακρυνθούν τουλάχιστον πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 06.03.26

Η Χεζμπολάχ κάλεσε τους Ισραηλινούς να απομακρυνθούν τουλάχιστον πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο

Μία ημέρα πριν το μήνυμα της Χεζμπολάχ, παρόμοια προειδοποίηση προς στους κατοίκους μεγάλων τμημάτων του Λιβάνου απηύθυνε το Ισραήλ

Σύνταξη
Ξέφυγε η κατάσταση: Με τον Λανουά ξέρουμε πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές
On Field 06.03.26

Ξέφυγε η κατάσταση: Με τον Λανουά ξέρουμε πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές

Η επιβεβαίωση της αποτυχίας του Λανουά στο πόστο του αρχιδιαιτητή είναι ότι οι ορισμοί του και οι διαιτητές είναι «ανοιχτά βιβλία». Η ατιμωρησία σημαίνει ότι είναι ανίκανος να σταματήσει τον κατήφορο

Βάιος Μπαλάφας
«Πάγο» στον Ζελένσκι από την ΕΕ για τις απειλές κατά του Όρμπαν – «Δεν είναι αποδεκτές»
Κόσμος 06.03.26

«Πάγο» στον Ζελένσκι από την ΕΕ για τις απειλές κατά του Όρμπαν – «Δεν είναι αποδεκτές»

«Ελπίζουμε ότι ένα άτομο στην ΕΕ δεν θα μπλοκάρει τα 90 δισεκατομμύρια ή την πρώτη δόση, διαφορετικά θα δώσουμε τη διεύθυνσή του στις Ένοπλες Δυνάμεις μας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον Βίκτορ Όρμπαν

Σύνταξη
Μήτρες προς ενοικίαση – Μέσα στον κόσμο της αναπαραγωγής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV
«Φούρνος εύκολου ψησίματος» 06.03.26
«Φούρνος εύκολου ψησίματος» 06.03.26

Μήτρες προς ενοικίαση - Μέσα στον κόσμο της αναπαραγωγής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV

Η βιομηχανία της παρένθετης μητρότητας ανθεί, αλλά με ποιο κόστος για τις γυναίκες που εμπλέκονται; Η Alev Scott ερευνά το θέμα στο βιβλίο της Cash Cow.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Αναγνώριση 06.03.26

Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς, διοργανώνει συνάντηση με γυναίκες από τον επιχειρηματικό, επιστημονικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν – Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα
Κόσμος 06.03.26

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν – Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα

«Μετά την παράδοση του νυν καθεστώτος και την επιλογή «εξαιρετικών και αποδεκτών» ηγετών, θα εργαστούμε για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής», σημείωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Καματερό: «Η πρώην μου λέει ψέματα, θέλει να με εκδικηθεί» λέει o κατηγορούμενος για πορνογραφία – Προφυλακιστέος ο 53χρονος
Στο in η απολογία του 06.03.26

Καματερό: «Η πρώην μου λέει ψέματα, θέλει να με εκδικηθεί» λέει o κατηγορούμενος για πορνογραφία – Προφυλακιστέος ο 53χρονος

Προφυλακίστηκε ο 53χρονος από το Καματερό - κατηγορούμενος για πορνογραφία και τοποθέτηση κρυφής κάμερας σε γυναικείες τουαλέτες - Ολόκληρη η απολογία του αποκλειστικά στο in - «Η πρώην μου λέει ψέματα και θέλει να με εκδικηθεί γιατί της ζήτησα να χωρίσουμε»

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά
Τουρισμός 06.03.26

ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά

Η προσέγγιση αυτή του ΕΟΤ εντάσσεται στη στρατηγική ισόρροπης προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, σε ευθυγράμμιση με την εθνική πολιτική ανάδειξης της Ελλάδας ως βιώσιμου προορισμού

Σύνταξη
ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή

Οι πτήσεις οργανώνονται σε συνεργασία με τις προξενικές αρχές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ, ακόμη και αν η χώρα τους δεν έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό.

Σύνταξη
«Επιχείρηση Επική Οργή»: Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν
Επιχείρηση Επική Οργή 06.03.26

Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν δημιουργεί αξιοσημείωτες πρωτιές στον τομέα των πολεμικών επιχειρήσεων, από την πρώτη χρήση ορισμένων όπλων έως τις πρώτες στο είδος τους πολεμικές εμπλοκές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο
Αλλαγή σελίδας 06.03.26

Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο

Την ώρα που όλοι ασχολούνται πότε θα κυκλοφορήσει την 10η ταινία του, που θα σημάνει και το σκηνοθετικό του τέλος, ο Κουέντιν Ταραντίνο ετοιμάζεται να κατακτήσει το αγγλικό θέατρο.

Σύνταξη
Πώς δικαιολογεί η Γερμανία τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Πώς δικαιολογεί η Γερμανία τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο

«Δεν πρόκειται για επιφυλακτικότητα ή για αδιαφορία. Υπάρχει ένα είδος καταμερισμού εργασίας, διότι κάποιοι εταίροι έχουν ήδη υποσχεθεί βοήθεια» στην Κύπρο, «π.χ. οι Γάλλοι», λέει η Γερμανία, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Ιράν: «Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν
Κόσμος 06.03.26

«Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν

«Η μεσολάβηση θα πρέπει να απευθυνθεί σε εκείνους που υποτίμησαν τον ιρανικό λαό και ξεκίνησαν τον πόλεμο», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει

«Πάνω απ’ όλα, έδωσε έναν ιστορικό αγώνα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η φωνή της έγινε η μαχητική φωνή της Ελλάδας. Και ο αγώνας της μετατράπηκε σε εθνικό στόχο», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την Μελίνα Μερκούρη

Σύνταξη
Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ – «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»
Κόσμος 06.03.26

Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ - «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»

«Έχω σκοτώσει όλους τους ηγέτες τους - Αυτή η αίθουσα δεν υπάρχει πια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον πόλεμο που εξαπέλυσε στο Ιράν σε συνεργασία με το Ισραήλ

Σύνταξη
Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;
1890 06.03.26

Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;

Πολύ πριν από τα βίντεο των social media, οι αδελφοί Λουί και Ογκίστ Λυμιέρ γύριζαν ταινίες διάρκειας μόλις 50 δευτερολέπτων που κατέγραφαν στιγμές της καθημερινότητας. Ένα νέο ντοκιμαντέρ επαναφέρει στο προσκήνιο τα φιλμ που γέννησαν το σινεμά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία
Πολιτική 06.03.26

Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία

Ο Δένδιας ανακοίνωσε μεταφορά Patriot και F-16 στη βόρεια Ελλάδα με την Αθήνα να στρέφει το βλέμμα στην γεωπολιτική συγκυρία με αιχμή τον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη» σε πετρέλαιο αν και αναγνώρισε το «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευσή του εξαιτίας του πολέμου

Σύνταξη
