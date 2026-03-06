Super League: Στις 24/3 η κλήρωση για τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ
Η ανακοίνωση της Super League για τις κληρώσεις που έρχονται και όχι μόνο…
- Τι «βλέπουν» τα Μερομήνια για τον Μάρτιο
- Απάτη με κρυπτονομίσματα: Η πυραμίδα, ο «ambassador» και ο «leader» - Πώς δρούσε το κύκλωμα
- Η Telegraph στον όμιλο του Politico, της Bild και της Welt
- ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή
Με ανακοίνωσή της η Super League επιβεβαίωσε ότι η κλήρωση για τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου.
Η ανακοίνωση της Super League:
«Ομόφωνα η Τακτική Γενική Συνέλευση της Super League ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης «01/07/2024 – 30/06/2025» και ομόφωνα επίσης απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. από ευθύνη για πεπραγμένα χρήσης «01/07/2024 – 30/06/2025».
Κατά τη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
Ομόφωνα το Δ.Σ. ενέκρινε τους κλειδαρίθμους και τα λοιπά θέματα κλήρωσης των αγώνων Stoiximan Super League 1 Playoffs (Group 1-4, Group 5-8) και Stoiximan Super League 1 Playouts, τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Υπενθυμίζεται ότι η κλήρωση για τους αγώνες (Playoffs 1-4, 5-8 και Playouts), σε συνέχεια προηγούμενης ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ., θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2026».
- H Ευρωλίγκα όρισε τα Μακάμπι-Χάποελ και Παρτιζάν-Ντουμπάι
- Ο Μόρις επιβεβαίωσε ότι δεν παίζει κόντρα στον Παναθηναϊκό (pic)
- «Μόνο έτσι φεύγει από τον Παναθηναϊκό ο Αταμάν»
- Επιστρέφει ο Ιωαννίδης δύο μήνες μετά τον τραυματισμό του
- Super League: Στις 24/3 η κλήρωση για τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ
- «Προδότριες εν καιρώ πολέμου»: Στο στόχαστρο του καθεστώτος η γυναικεία εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν (vids)
- Ολυμπιακός: Το κομβικό δίδυμο Ρέτσος-Πιρόλα και τα ντέρμπι
- Απίθανο: Βγήκε οφσάιντ λόγω… μεγάλης μύτης! (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις