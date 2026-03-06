«Μεγάλη εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη – Πρώτη στην τηλεθέαση την Πέμπτη 5 Μαρτίου
Πρώτη στους πίνακες τηλεθέασης ήταν η «Μεγάλη Εικόνα» την Πέμπτη 5 Μαρτίου.
Η βραδινή ενημερωτική εκπομπή του MEGA και η Νίκη Λυμπεράκη κέρδισαν την εμπιστοσύνη του κοινού που αναζήτησε ουσιαστική και σε βάθος ενημέρωση για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Η «Μεγάλη Εικόνα» κατέκτησε την πρωτιά με 13,1% στο σύνολο του κοινού και 12,2% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στη ζώνη μετάδοσής της, η εκπομπή ξεπέρασε τον ανταγωνισμό με διαφορά 3,3 και πλέον ποσοστιαίων μονάδων, στο γενικό σύνολο.
Με αναλύσεις, τεκμηριωμένο διάλογο και τη συμμετοχή ειδικών, η Νίκη Λυμπεράκη ανέδειξε τις πτυχές του φλέγοντος ζητήματος της διεθνούς, τρέχουσας επικαιρότητας
