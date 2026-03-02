Απόψε στη «Μεγάλη Εικόνα» με την Νίκη Λυμπεράκη – Οι γεωπολιτικές συνέπειες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο Ιράν
Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή τίθεται επί τάπητος στη «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη, εκτάκτως, απόψε στις 00:45 στο MEGA.
Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν και οι καταιγιστικές γεωπολιτικές συνέπειες της κλιμάκωσης τίθενται επί τάπητος στη «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη, εκτάκτως, απόψε στις 00:45.
Η επόμενη μέρα στην Τεχεράνη, μετά τον θάνατο του θρησκευτικού ηγέτη, Αλί Χοσεϊνί Χαμενεΐ, οι ιρανικές επιθέσεις που εμπλέκουν άμεσα τις όμορες χώρες και οι κίνδυνοι μιας γενικευμένης σύρραξης για την Ευρώπη και τον κόσμο.
Ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ; Πώς θα αντιδράσουν οι Φρουροί της Επανάστασης και ποια στάση θα κρατήσουν η Ευρώπη και η Ελλάδα απέναντι σε έναν πόλεμο που ναρκοθετεί τη σταθερότητα στην περιοχή και απειλεί την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια;
Αναλύσεις από ειδικούς, ρεπορτάζ με τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο και συζητήσεις στο στούντιο συνθέτουν το πλαίσιο της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, στη «Μεγάλη Εικόνα».
