Μεγάλη Εικόνα: Φωτίζοντας τις αθέατες πλευρές της επικαιρότητας
Η εκπομπή Μεγάλη Εικόνα με τη Νίκη Λυμπεράκη επιστρέφει την Πέμπτη 5 Μαρτίου. Στις 00.40, στο MEGA.
- Φορολογικές δηλώσεις: Τέλος χρόνου για τα ζευγάρια – Όσα πρέπει να γνωρίζετε
- «Έκρηξη» προγαμιαίων συμβολαίων σε στελέχη εταιρειών λόγω τεχνητής νοημοσύνης
- Τουλάχιστον 17 νεκροί στο Πακιστάν σε διαδηλώσεις υπέρ του Ιράν
- Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, παραβίασε φανάρι και STOP, συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ και κατέληξε σε τοίχο
Σε μια συγκυρία όπου οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν με καταιγιστικούς ρυθμούς, η Νίκη Λυμπεράκη και η εκπομπή Μεγάλη Εικόνα έρχονται την Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 00:40 για να φωτίσουν τις αθέατες πλευρές της επικαιρότητας.
Η ενημερωτική εκπομπή του MEGA επιχειρεί να ακτινογραφήσει το πολιτικό σκηνικό: από τις εσωκομματικές ζυμώσεις που αναδιαμορφώνουν τις ισορροπίες, μέχρι τη σκανδαλολογία που δοκιμάζει τις αντοχές του δημόσιου διαλόγου. H Νίκη Λυμπεράκη, με την ψύχραιμη ματιά και τα καίρια ερωτήματά της, αναζητά τις απαντήσεις στα πραγματικά διακυβεύματα της περιόδου και τα ζητήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη.
Ρεπορτάζ, τεκμηριωμένες τοποθετήσεις και συζητήσεις με καλεσμένους στο στούντιο συνθέτουν τη «Μεγάλη Εικόνα» που επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τα μηνύματα και να αναδείξει όλες τις πτυχές των γεγονότων.
#MegaliEikona
- Μεγάλη Εικόνα: Φωτίζοντας τις αθέατες πλευρές της επικαιρότητας
- Βανδαλισμούς στον αύλειο χώρο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου καταγγέλλει ο δήμος Χερσονήσου
- Η γη της ελιάς: Μυστικά και απειλές
- «Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
- Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
- Σκότι Πίπεν: Δαχτυλίδια και το «όνειρο» της Βαρκελώνης βγαίνουν στο σφυρί
- Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας
- Γαλλία: Δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου – «Λάθος» η εμπλοκή της Χεζμπολάχ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις