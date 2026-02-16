Μεγάλη Εικόνα: Απόψε με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τη Ντόρα Μπακογιάννη
Η Μεγάλη Εικόνα με τη Νίκη Λυμπεράκη επιστρέφει, έχοντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τη Ντόρα Μπακογιάννη πρώτους καλεσμένους για το 2026. Απόψε, στις 00.10, στο MEGA.
Η εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη επανέρχεται σε νέα ημέρα, απόψε στις 00:10, στο MEGA.
Πρώτοι καλεσμένοι για το 2026, o Ευάγγελος Βενιζέλος και η Ντόρα Μπακογιάννη, για την ανάλυση της τρέχουσας πολιτικής ρευστότητας, εξετάζοντας τις εξελίξεις και τις προοπτικές για το μέλλον.
Στην ατζέντα της συζήτησης μπαίνουν, επίσης, δύο καυτά θέματα της επικαιρότητας: η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση και οι διπλωματικές κινήσεις που καθορίζουν τη σχέση των δύο χωρών, καθώς και η Συνταγματική αναθεώρηση. Οι δύο έμπειροι πολιτικοί καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στην εξωτερική πολιτική αλλά και για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο Σύνταγμα της χώρας.
