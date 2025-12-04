Μεγάλη Εικόνα: Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης
Απόψε, η εκπομπή Μεγάλη Εικόνα με τη Νίκη Λυμπεράκη, υποδέχεται τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη. Στις 00.00, στο MEGA.
- Η ΕΕ προετοιμάζεται για σενάριο πανδημίας εν μέσω έξαρσης γρίπης των πτηνών
- Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 ο Πούτιν - Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο
- Στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες έτρεξε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
- Στην έδρα του επιστρέφει το ΣτΕ – Αναστολή εργασιών για 17 ημέρες
Απόψε στις 00:00, στο MEGA, η εκπομπή Μεγάλη Εικόνα υποδέχεται τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.
Η Νίκη Λυμπεράκη ξετυλίγει τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας και θέτει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ όλα τα κρίσιμα ερωτήματα: από τα σκάνδαλα που συγκλόνισαν την πολιτική σκηνή και την ακρίβεια που πιέζει την καθημερινότητα, μέχρι τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και τις ζυμώσεις στην κεντροαριστερά.
Μια συζήτηση με θέσεις, απαντήσεις και αποκαλύψεις που φωτίζουν τη… «Μεγάλη Εικόνα» της πολιτικής σήμερα.
«ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ» ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ
ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 00:00
#MegaliEikona
- Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας – «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»
- Κακοκαιρία Byron: Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
- Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα του κόσμου με τους πυρσούς και τα καπνογόνα στη Σύρο (vid)
- Την ίδρυση τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού θέλει ο Δήμος Καρπενησίου
- ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπουνάκης: Δεν έχω καμία σχέση με το σκάνδαλο – Στοχοποιήθηκα γιατί είμαι ΠΑΣΟΚ
- ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα για το εργατικό δυναμικό: Γυναίκες και νέοι στα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας
- Ιταλία: H κυβέρνηση αναβάλλει την έγκριση διατάγματος για παράταση της στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία
- Ξεσηκωμός για την διάσωση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις