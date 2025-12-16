«Μεγάλη Εικόνα»: Τι θα δούμε στη νέα εκπομπή της Νίκης Λυμπεράκη
Οι εξελίξεις της επικαιρότητας.
- Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της
- Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό - Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
- Εις μνήμην του Δημήτρη Ήμελλου: Ο Δημήτρης Χορν εξομολογείται
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και άλλα δύο άτομα για παράνομες επιδοτήσεις
Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 00:00, στο MEGA, η «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη εμβαθύνει στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αγρότες, πολιτικοί και δημοσιογράφοι συζητούν για την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο τις αυξανόμενες κινητοποιήσεις και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις.
Η εκπομπή εξετάζει τα αίτια της κρίσης, τις ευθύνες που αποδίδονται στους αρμόδιους φορείς αλλά και τις επιπτώσεις που έχει η κατάσταση για τον πρωτογενή τομέα και τις τοπικές κοινωνίες.
