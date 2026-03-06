newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στην Ολομέλεια του ΣτΕ η συνταγματικότητα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ)
Ελλάδα 06 Μαρτίου 2026, 14:55

Στην Ολομέλεια του ΣτΕ η συνταγματικότητα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ)

Παρέμβασης υπέρ των προσφευγόντων έχουν κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και μια τεχνική εταιρεία.

Μίνα Μουστάκα
ΡεπορτάζΜίνα Μουστάκα
A
A
Vita.gr
Επιστήμονες έφτιαξαν μέλι σοκολάτας φουλ στα αντιοξειδωτικά

Επιστήμονες έφτιαξαν μέλι σοκολάτας φουλ στα αντιοξειδωτικά

Spotlight

Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκαν σήμερα οι προσφυγές που έχουν καταθέσει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, έξι Δήμοι της Αττικής, Σύλλογοι και πολίτες, για «τον καθορισμό διαδικασίας έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του ΝΟΚ.

Παρέμβασης υπέρ των προσφευγόντων έχουν κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και μια τεχνική εταιρεία.

Κατά την ακροαματική διαδικασία στην Ολομέλεια του ΣτΕ, με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο και εισηγητές του συμβούλους Επικρατείας Δημήτρη Βασιλειάδη και Κωνσταντίνο Καραλέκα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέβαλε αίτημα αναβολής της συζήτησης, το οποίο όμως απορρίφθηκε. Συνολικά παραστάθηκαν και αγόρευσαν 6 δικηγόροι.

Οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι αντίθετο σε πλειάδα συνταγματικών διατάξεων και παραβιάζει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και την ειρηνική απόλαυσής της, που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

Οι έξι δήμοι που προσέφυγαν

Συγκεκριμένα από τους Δήμους Αλίμου, Αμαρουσίου, Φιλοθέης-Ψυχικού, Κηφισιάς και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, κατοίκους και περιβαλλοντικές οργανώσεις προσβάλλεται το π.δ. 94/2025, εκδοθέν κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 5197/2025, με το οποίο εξειδικεύτηκαν τα μέτρα περιβαλλοντικού ισοδυνάμου στο πλαίσιο του «Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ)» και καθορίστηκαν το ύψος, η διαδικασία και οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις εκκίνησης εργασιών για την υπαγωγή ορισμένων κατηγοριών οικοδομικών αδειών στο σύστημα της αντιστάθμισης της χρήσης κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ).

Το ανωτέρω σύστημα θεσπίστηκε σε συνέχεια των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (146-149/2025) και την ψήφιση του ν. 5197/2025 που ρύθμισε τα κίνητρα και τις προσαυξήσεις του ΝΟΚ και αφορά οικοδομικές άδειες που είχαν εκδοθεί βάσει του ΝΟΚ και είτε ακυρώθηκαν δικαστικά λόγω αντίθεσης στο Σύνταγμα είτε εκκρεμεί κατά αυτών αίτηση ακύρωσης, εφόσον οι οικοδομικές εργασίες εκκίνησαν πριν τις 11.12.2024, καθώς και τις άδειες που εκδόθηκαν μέχρι τις 11.12.2024 και για τις οποίες, μέχρι την ίδια ημερομηνία, υποβλήθηκε αίτηση ένταξης σε ορισμένα χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Το Δικαστήριο που επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφαση του καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, εάν το προσβαλλόμενο π.δ. και οι διατάξεις του ν. 5197/2025 στις οποίες αυτό ερείδεται:

1) παραβιάζουν το Σύνταγμα (άρθρα 2, 4, 24, 17 παρ. 1, 25 παρ. 1, 106 παρ. 2 του Συντάγματος) και το ενωσιακό δίκαιο, διότι, κατά τους αιτούντες, δεν έχει προηγηθεί επιστημονική μελέτη και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), οι δε ρυθμίσεις τους δεν επιδιώκουν δημόσιο σκοπό, αλλά την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος του οικιστικού περιβάλλοντος και του δικαιώματος δικαστικής προστασίας

2) παραβιάζουν την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και την ΕΣΔΑ, διότι, κατά τους αιτούντες, αφενός διευρύνουν ανεπίτρεπτα το πεδίο εφαρμογής των επίμαχων ρυθμίσεων και σε άλλες οικοδομικές άδειες, κατά παράβαση των κριθέντων με τις αποφάσεις της Ολομέλειας, αφετέρου αναβιώνουν ακυρωθείσες οικοδομικές άδειες και επεμβαίνουν ανεπίτρεπτα σε εκκρεμείς δίκες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Κατάρ: Ο πόλεμος θα τερματίσει τις εξαγωγές ενέργειας

Κατάρ: Ο πόλεμος θα τερματίσει τις εξαγωγές ενέργειας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Επιστήμονες έφτιαξαν μέλι σοκολάτας φουλ στα αντιοξειδωτικά

Επιστήμονες έφτιαξαν μέλι σοκολάτας φουλ στα αντιοξειδωτικά

Κόσμος
Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Επαναπατρισμός: Ανακουφισμένοι οι Έλληνες που επέστρεψαν – «Ακούγαμε σειρήνες, αεροπλάνα, εκρήξεις»
Μέση Ανατολή 06.03.26

Ανακουφισμένοι οι Έλληνες που επαναπατρίστηκαν - «Ακούγαμε σειρήνες, αεροπλάνα, εκρήξεις»

Συνεχίζεται ο επαναπατρισμός των Ελλήνων από χώρες της Μέσης Ανατολής - Τι λένε ταξιδιώτες που προσγειώθηκαν στο «Ελ. Βενιζέλος» για όσα βίωσαν μετά την κλιμάκωση της σύρραξης στην περιοχή

Σύνταξη
Τι «βλέπουν» τα Μερομήνια για τον Μάρτιο
Αναμένοντας την άνοιξη 06.03.26

Τι «βλέπουν» τα Μερομήνια για τον Μάρτιο

Τα Μερομήνια βασίζονται στην παρατήρηση των πρώτων ημερών του Αυγούστου, όπου κάθε ημέρα «προβλέπει» τις καιρικές τάσεις ενός μήνα του επόμενου έτους

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Έρευνα για παράνομα εμβόλια εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση της ζωονόσου
Συναγερμός 06.03.26

Έρευνα για παράνομα εμβόλια εν μέσω της αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση της ευλογιάς προβάτων

«Οι επιτήδειοι παραμονεύουν και υπόσχονται 'εμβόλια σωτηρίας' με το αζημίωτο» δήλωσε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφερόμενος στην ευλογιά προβάτων

Σύνταξη
Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ιεράπετρα – Συνελήφθησαν δύο φερόμενοι ως διακινητές
Στην Κρήτη 06.03.26

Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ιεράπετρα - Συνελήφθησαν δύο φερόμενοι ως διακινητές

Η επιχείρηση διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη - Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ο αριθμός των ανθρώπων που επιβαίνουν στις δύο λέμβους

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κατάπιε ηρωίνη προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη
Νοσηλεύεται φρουρούμενος 06.03.26

Κατάπιε ηρωίνη προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο - Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

Ένα επεισόδιο καταδίωξης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατέληξε στη σύλληψη ενός 47χρονου, ο οποίος φέρεται να κατάπιε μικροποσότητα ηρωίνης προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο.

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθη 37χρονος που έφερνε μεγάλες ποσότητες βεγγαλικών από το εξωτερικό
Στα Χανιά 06.03.26

Συνελήφθη 37χρονος που έφερνε στην Κρήτη μεγάλες ποσότητες βεγγαλικών από το εξωτερικό

Οι Αρχές είχαν ειδοποιηθεί για την παράνομη δράση του και γνώριζαν ότι το πρωί της Πέμπτης θα έφτανε στην Κρήτη, με πλοίο της γραμμής, μεταφέροντας ένα ακόμα μεγάλο φορτίο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα
Αγροδιατροφή 06.03.26

Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές και οι αγοραστές είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη - μέλη

Σύνταξη
Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ
Επικαιρότητα 06.03.26

Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ

«Αιτούμαστε την παραχώρηση πρωτογενούς ψηφιακού αντιγράφου των φωτογραφιών -και των δύο όψεών τους- στη μέγιστη δυνατή ανάλυση» αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ
Όλο λάθος 06.03.26

Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ

Γιατί το βίντεο ενός Ιρλανδού σκηνοθέτη με θέμα τον Έπσταϊν και την τεχνητή νοημοσύνη έχει τρομοκρατήσει το Χόλιγουντ; Γιατί βλέπουν το ανεξέλεγκτο τέρας με τα μάτια τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αξιωματούχοι αποκαλύπτουν: Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για να στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις
Άτυπη συμμαχία 06.03.26

Αξιωματούχοι αποκαλύπτουν: Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για να στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις

Οι πληροφορίες που παρέχει η Ρωσία στο Ιράν περιλαμβάνουν τις τοποθεσίες αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Τα Νέα της Αγοράς 06.03.26

Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 30ή αγωνιστική της Euroleague. Ντέρμπι αιωνίων με τεράστια σημασία τόσο για τη βαθμολογία όσο και για την ψυχολογία των δύο ομάδ

Σύνταξη
Επαναπατρισμός: Ανακουφισμένοι οι Έλληνες που επέστρεψαν – «Ακούγαμε σειρήνες, αεροπλάνα, εκρήξεις»
Μέση Ανατολή 06.03.26

Ανακουφισμένοι οι Έλληνες που επαναπατρίστηκαν - «Ακούγαμε σειρήνες, αεροπλάνα, εκρήξεις»

Συνεχίζεται ο επαναπατρισμός των Ελλήνων από χώρες της Μέσης Ανατολής - Τι λένε ταξιδιώτες που προσγειώθηκαν στο «Ελ. Βενιζέλος» για όσα βίωσαν μετά την κλιμάκωση της σύρραξης στην περιοχή

Σύνταξη
Ιράν: Χτύπησε αντιπυραυλικά συστήματα των ΗΠΑ σε Ιορδανία και ΗΑΕ – Δορυφορικές φωτογραφίες
Σφοδρά πλήγματα 06.03.26

Το Ιράν χτύπησε αντιπυραυλικά συστήματα των ΗΠΑ σε Ιορδανία και ΗΑΕ - Δορυφορικές φωτογραφίες

Το Ιράν έχει ως στόχο να αποδυναμώσει τα συστήματα αεράμυνας, καταστρέφοντας αμερικανικής κατασκευής ραντάρ που εντοπίζουν πυραύλους και drones

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες
Καμία υπερβολή 06.03.26

Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες

Η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε μια από τις σπάνιες ντυμένες εμφανίσεις της, ωστόσο είχε λόγο σοβαρό: έπρεπε να καταθέσει στο δικαστήριο για μια αγωγή εναντίον του συζύγου της Κάνιε Γουέστ.

Σύνταξη
Ποιοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία – Διψήφια τα ποσοστά σε νέους και γυναίκες
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 06.03.26

Ποιοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία - Διψήφια τα ποσοστά σε νέους και γυναίκες

Τα υψηλότερα ποσοστά που φτάνουν σχεδόν στο 20% καταγράφονται στους νέους έως 29 ετών - Η ανεργία στις μεγαλύτερες ηλικίες κυμαίνεται μεταξύ 6% και 8,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Το κομβικό δίδυμο Ρέτσος-Πιρόλα και τα ντέρμπι
On Field 06.03.26

Το κομβικό δίδυμο Ρέτσος-Πιρόλα και τα ντέρμπι

Χωρίς το βασικό του αμυντικό δίδυμο ο Ολυμπιακός έχει σε τέσσερα ντέρμπι μόλις μια ισοπαλία, εν όψει ΠΑΟΚ πάντως Ρέτσος και Πιρόλα αναμένεται να ανταμώσουν ξανά…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Πώς η Κρίστι Νόεμ «γκρεμίστηκε» από το βάθρο της στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας
ICE Barbie 06.03.26

Πώς η Κρίστι Νόεμ «γκρεμίστηκε» από το βάθρο της στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Η θητεία της Νόεμ χαρακτηρίστηκε από κακή διαχείριση, αυτοπροβολή και αμφισβητήσιμες αποφάσεις, υπονομεύοντας τελικά την αξιοπιστία της και την αποτελεσματικότητα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ανδρουλάκης: Το κερδοσκοπικό πάρτι των τραπεζών εις βάρος της κοινωνίας πρέπει να σταματήσει
Νέα συνέντευξη 06.03.26

Ανδρουλάκης: Το κερδοσκοπικό πάρτι των τραπεζών εις βάρος της κοινωνίας πρέπει να σταματήσει

«Καθημερινά έχουμε 'ΟΠΕΚΕΠέδες' παντού», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης - Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ταύτισή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου - Τι είπε για τον πόλεμο στο Ιράν

Σύνταξη
Όσκαρ 2026: Πάλτροου, Mουρ, Ντάουνι Τζούνιορ αναλαμβάνουν δράση – Η ελίτ του Χόλιγουντ στη σκηνή
Παρουσιαστές 06.03.26

Όσκαρ 2026: Πάλτροου, Mουρ, Ντάουνι Τζούνιορ αναλαμβάνουν δράση – Η ελίτ του Χόλιγουντ στη σκηνή

Η αντίστροφη μέτρηση για την 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ έχει ξεκινήσει, με την Ακαδημία να ανακοινώνει μια νέα λίστα κορυφαίων ονομάτων που θα ανέβουν στη σκηνή ως παρουσιαστές

Σύνταξη
Επαρκείς και στοχευμένους πόρους για τις Περιφέρειες θέλει ο Νίκος Χαρδαλιάς
Οικονομικά ΟΤΑ 06.03.26

Επαρκείς και στοχευμένους πόρους για τις Περιφέρειες θέλει ο Νίκος Χαρδαλιάς

Νίκος Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων διεκδικώντας ισχυρότερο ρόλο στο νέο δημοσιονομικό τοπίο που διαμορφώνεται».

Σύνταξη
Τι «βλέπουν» τα Μερομήνια για τον Μάρτιο
Αναμένοντας την άνοιξη 06.03.26

Τι «βλέπουν» τα Μερομήνια για τον Μάρτιο

Τα Μερομήνια βασίζονται στην παρατήρηση των πρώτων ημερών του Αυγούστου, όπου κάθε ημέρα «προβλέπει» τις καιρικές τάσεις ενός μήνα του επόμενου έτους

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Απόρρητο