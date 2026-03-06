Στην Ολομέλεια του ΣτΕ η συνταγματικότητα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ)

Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκαν σήμερα οι προσφυγές που έχουν καταθέσει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, έξι Δήμοι της Αττικής, Σύλλογοι και πολίτες, για «τον καθορισμό διαδικασίας έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του ΝΟΚ.

Παρέμβασης υπέρ των προσφευγόντων έχουν κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και μια τεχνική εταιρεία.

Κατά την ακροαματική διαδικασία στην Ολομέλεια του ΣτΕ, με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο και εισηγητές του συμβούλους Επικρατείας Δημήτρη Βασιλειάδη και Κωνσταντίνο Καραλέκα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέβαλε αίτημα αναβολής της συζήτησης, το οποίο όμως απορρίφθηκε. Συνολικά παραστάθηκαν και αγόρευσαν 6 δικηγόροι.

Οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι αντίθετο σε πλειάδα συνταγματικών διατάξεων και παραβιάζει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και την ειρηνική απόλαυσής της, που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

Οι έξι δήμοι που προσέφυγαν

Συγκεκριμένα από τους Δήμους Αλίμου, Αμαρουσίου, Φιλοθέης-Ψυχικού, Κηφισιάς και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, κατοίκους και περιβαλλοντικές οργανώσεις προσβάλλεται το π.δ. 94/2025, εκδοθέν κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 5197/2025, με το οποίο εξειδικεύτηκαν τα μέτρα περιβαλλοντικού ισοδυνάμου στο πλαίσιο του «Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ)» και καθορίστηκαν το ύψος, η διαδικασία και οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις εκκίνησης εργασιών για την υπαγωγή ορισμένων κατηγοριών οικοδομικών αδειών στο σύστημα της αντιστάθμισης της χρήσης κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ).

Το ανωτέρω σύστημα θεσπίστηκε σε συνέχεια των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (146-149/2025) και την ψήφιση του ν. 5197/2025 που ρύθμισε τα κίνητρα και τις προσαυξήσεις του ΝΟΚ και αφορά οικοδομικές άδειες που είχαν εκδοθεί βάσει του ΝΟΚ και είτε ακυρώθηκαν δικαστικά λόγω αντίθεσης στο Σύνταγμα είτε εκκρεμεί κατά αυτών αίτηση ακύρωσης, εφόσον οι οικοδομικές εργασίες εκκίνησαν πριν τις 11.12.2024, καθώς και τις άδειες που εκδόθηκαν μέχρι τις 11.12.2024 και για τις οποίες, μέχρι την ίδια ημερομηνία, υποβλήθηκε αίτηση ένταξης σε ορισμένα χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Το Δικαστήριο που επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφαση του καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, εάν το προσβαλλόμενο π.δ. και οι διατάξεις του ν. 5197/2025 στις οποίες αυτό ερείδεται:

1) παραβιάζουν το Σύνταγμα (άρθρα 2, 4, 24, 17 παρ. 1, 25 παρ. 1, 106 παρ. 2 του Συντάγματος) και το ενωσιακό δίκαιο, διότι, κατά τους αιτούντες, δεν έχει προηγηθεί επιστημονική μελέτη και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), οι δε ρυθμίσεις τους δεν επιδιώκουν δημόσιο σκοπό, αλλά την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος του οικιστικού περιβάλλοντος και του δικαιώματος δικαστικής προστασίας

2) παραβιάζουν την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και την ΕΣΔΑ, διότι, κατά τους αιτούντες, αφενός διευρύνουν ανεπίτρεπτα το πεδίο εφαρμογής των επίμαχων ρυθμίσεων και σε άλλες οικοδομικές άδειες, κατά παράβαση των κριθέντων με τις αποφάσεις της Ολομέλειας, αφετέρου αναβιώνουν ακυρωθείσες οικοδομικές άδειες και επεμβαίνουν ανεπίτρεπτα σε εκκρεμείς δίκες.