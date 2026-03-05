newspaper
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»
Πολιτική Γραμματεία 05 Μαρτίου 2026, 15:23

Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τους ναυτεργάτες «που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο»

Όπως τονίζει το ΚΚΕ, «οι ναυτεργάτες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Χτυπήθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ντουμπάι. Συντρίμμια πυραύλων πέφτουν πάνω σε πλοία και προκαλούν πυρκαγιές»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Spotlight

Ερώτηση στη Βουλή, προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, σχετικά με τη «λήψη μέτρων για την προστασία και τον επαναπατρισμό όλων των ναυτεργατών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο» κατέθεσε το ΚΚΕ.

Όπως τονίζει το ΚΚΕ, «οι ναυτεργάτες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Χτυπήθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ντουμπάι. Συντρίμμια πυραύλων πέφτουν πάνω σε πλοία και προκαλούν πυρκαγιές».

Παράλληλα, συμπληρώνει πως «οι ναυτεργάτες είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα ναρκοπέδιο και η ζωή τους έχει τεθεί σε άμεσο κίνδυνο για τα κέρδη των εφοπλιστών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ:

«Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, μετά και από την καταδικαστέα επίθεση των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση βαθαίνει περαιτέρω την εμπλοκή της σε αυτούς τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς που μυρίζουν μπαρούτι.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες! Με την εμπλοκή της στα δολοφονικά Αμερικανο -ΝΑΤΟικά σχέδια, έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε ορμητήριο κατά άλλων λαών και μαγνήτη αντιποίνων.

Οι εφοπλιστές, έχοντας γνώση της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και με βεβαιότητα για το χτύπημα ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, έστειλαν τα καράβια τους μέσα στον Περσικό Κόλπο για να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η κερδοφορία τους.

Οι ναυτεργάτες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Χτυπήθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ντουμπάι. Συντρίμμια πυραύλων πέφτουν πάνω σε πλοία και προκαλούν πυρκαγιές. Στην περιοχή παραμένουν εγκλωβισμένα εκατοντάδες καράβια και χιλιάδες ναυτεργάτες στον Περσικό Κόλπο και εν αναμονή έξω από αυτόν εκτεθειμένοι στη φωτιά του πολέμου, ακόμα και στο στενό του Ορμούζ. Οι Ναυτεργάτες είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα ναρκοπέδιο και η ζωή τους έχει τεθεί σε άμεσο κίνδυνο για τα κέρδη των εφοπλιστών.

Εκτός από τα παραπάνω μετά από καταγγελίες Ναυτικών προς τα σωματεία τους, αποκαλύφθηκε ότι προωθούταν έγκριση δρομολογίου από το ΥΝΑΝΠ, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας GoldenStar, για Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ που θα εκτελούσε δρομολόγιο στην εμπόλεμη περιοχή του Ισραήλ, η οποία απετράπη έπειτα από την απαίτηση των Ναυτεργατικών Σωματείων.

Ερωτάται ο κ. υπουργός τι μέτρα θα πάρει ώστε:

– Να μην προσεγγίζει κανένα πλοίο τις εμπόλεμες περιοχές. Να χαρακτηριστούν άμεσα εμπόλεμες ζώνες όλες οι περιοχές που μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις.

– Να δώσει τώρα τα στοιχεία από τα εμπορικά πλοία και τους ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένα μέσα στον Περσικό Κόλπο που φλέγεται και να ενημερώσει υπεύθυνα τις οικογένειές τους. Να πάρει τώρα, χωρίς άλλα προσχήματα, όλα τα μέτρα για τον άμεσο απεγκλωβισμό και τον ασφαλή επαναπατρισμό των ναυτεργατών χωρίς καμία προϋπόθεση και επιβάρυνση».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέση Ανατολή: Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος

Μέση Ανατολή: Έκτακτα μέτρα στην αγορά αναγγέλλει ο Θεοδωρικάκος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Πρωτεΐνη: Τα 5 τρόφιμα που καταπολεμούν την άνοια

Κόσμος
Η Γαλλία επέτρεψε τη χρήση των βάσεών της από τις ΗΠΑ

Η Γαλλία επέτρεψε τη χρήση των βάσεών της από τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κυβέρνηση: Ευκαιρίες συσπείρωσης του κομματικού τους ακροατηρίου βλέπουν στην αναταραχή του πολέμου
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Κυβέρνηση: Ευκαιρίες συσπείρωσης του κομματικού τους ακροατηρίου βλέπουν στην αναταραχή του πολέμου

Οι στοχεύσεις πίσω από την ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή: Η προβολή της αποστολής φρεγατών στην Κύπρο, η τακτική των «συναινέσεων», το αφήγημα περί «σταθερότητας», οι διαρροές στα δεξιά. Ποια ακροατήρια επιχειρεί να προσεγγίσει η κυβέρνηση στη σκιά του πολέμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη
Διπλωματία 05.03.26

Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη

«Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις», τονίζει η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας υπό την αιγίδα Μητσοτάκη
«Ιδιώτες θησαυρίζουν» 05.03.26

ΠΑΣΟΚ: Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας υπό την αιγίδα Μητσοτάκη

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ που ζητά απαντήσεις για τις «χιλιάδες απευθείας αναθέσεις», ύψους 1,5 δισ., σε συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων. Αντί να στηρίξει την υγεία , την παιδεία και τις υποδομές επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρείες να θησαυρίζουν.

Σύνταξη
Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο
Πολιτική 05.03.26

Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο

Ορισμένοι κύκλοι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις και προβαίνουν σε μια νέα απόπειρα να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα, λέει η Τουρκία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση
Πολιτική αντιπαράθεση 05.03.26

Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση

Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της στήριξης της Κύπρου, υπογραμμίζοντας με έμφαση, ωστόσο, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει καμία συμμετοχή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Τι απαντά η ΝΔ

Σύνταξη
Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ – Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα των πόλεων
Novoville app 05.03.26

Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ - Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα

Για παράνομο παρκάρισμα οι περισσότερες αναφορές - «Στο Novoville App και το 1595 τα αιτήματά σας φτάνουν σε εμάς, προχωρούν και υλοποιούνται κάθε μέρα» έγραψε ο Χάρης Δούκας στα social

Σύνταξη
Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ

Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδοτούν οι εξελίξεις στο «μέτωπο» των υποκλοπών. Επανέρχεται το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη και με «φόντο» την απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του predator.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο φόβος και οι σειρήνες πολέμου δεν θα καλύψουν τις φωνές για τις λαμογιές και τις υποκλοπές
in Confidential 05.03.26

Ο φόβος και οι σειρήνες πολέμου δεν θα καλύψουν τις φωνές για τις λαμογιές και τις υποκλοπές

Ο Τραμπ ψηφίζει με… επιστολική και αποφασίζει για την Ευρώπη και όχι μόνο, ο Σάντσεθ το παλεύει αλλά είναι απελπιστικά μόνος, και ο Μητσοτάκης στη Βουλή μιλά για επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά έχει προ πολλού ξεχάσει την εντιμότητα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Υποκλοπές: Οι κυβερνητικοί που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το έωλο επιχείρημα της αυτεπάγγελτης δίωξης
Πολιτική 05.03.26

Υποκλοπές: Οι κυβερνητικοί που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το έωλο επιχείρημα της αυτεπάγγελτης δίωξης

Γραμμή της κυβέρνησης για τις υποκλοπές είναι ότι τα στελέχη της που αποτέλεσαν στόχους του Predator δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη επειδή υπήρξε αυτεπάγγελτη δίωξη. Γιατί το επιχείρημα είναι έωλο και εκθέτει το Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση
Επικαιρότητα 05.03.26

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση

Δύο κρίσιμα θέματα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον που αφορούν τις εξελίξεις στη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και του σκανδάλου των υποκλοπών προστέθηκαν στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου που ξεκινά τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Βασίλης Σπανάκης: «Η επιστολική ψήφος φέρνει την Ελλάδα πιο μπροστά»
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Βασίλης Σπανάκης: «Η επιστολική ψήφος φέρνει την Ελλάδα πιο μπροστά»

«Δε μπορούμε να κλείνουμε την πόρτα της πατρίδας μας στους Έλληνες», τόνισε ο Βασίλης Σπανάκης. «Η επιστολική ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού φέρνει την Ελλάδα πιο μπροστά», προσέθεσε.

Σύνταξη
Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Δεν έχουμε πληροφορία ότι drones είχαν στόχο τη Σούδα
Πολιτική 04.03.26

Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Δεν έχουμε πληροφορία ότι drones είχαν στόχο τη Σούδα

Ο Δένδιας υπογράμμισε πως η παρουσία και των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο είναι για να προστατευθεί το σύνολο του νόμιμου πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα τα απαραίτητα μέτρα λαμβάνονται και στην ελληνική επικράτεια.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν
Kατάλογος μνημείων UNESCO 05.03.26

Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν

Ζημιές υπέστη το ιστορικό Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη, το μοναδικό μνημείο της πόλης στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μετά από έκρηξη πυραύλου κοντά στο συγκρότημα, ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία
Αθλητισμός & Σπορ 05.03.26

Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη του επικεφαλής της Άστον Μάρτιν, Άντριαν Νιούι, ο οποίος ανέφερε πως πρόβλημα στο μονοθέσιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη νευρολογική βλάβη στους οδηγούς της!

Σύνταξη
Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού
Τα ζητούμενα 05.03.26

Στο Υπουργείο Υγείας η Δήμαρχος Σίφνου για τα θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας του νησιού

Όλα τα αιτήματα που αφορούν στη λειτουργία και στη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου, συζητήθηκαν σε συνάντηση της δημάρχου Σίφνου στο Υπουργείο Υγείας.

Σύνταξη
Μενδώνη για τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής: «Σε 13 μέρες φέραμε εις πέρας όλη τη διαδικασία»
Ελλάδα 05.03.26

Μενδώνη για τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής: «Σε 13 μέρες φέραμε εις πέρας όλη τη διαδικασία»

Το υπουργείο Πολιτισμού αντιμετωπίζει πλέον τη συλλογή των φωτογραφιών των 200 της Καισαριανής ως μνημείο νεότερης ιστορίας, με προτεραιότητες τη συντήρηση, τη διαφύλαξη και την ανάδειξη του υλικού

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Μέση Ανατολή: Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι
Ελλάδα 05.03.26

Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αθήνα, σήμερα από το Ντουμπάι και αύριο από το Μουσκάτ (Ομάν), προκειμένου να μεταφερθούν Έλληνες πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;
Ο «κρυφός» πόλεμος 05.03.26

Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;

Το Ιράν παρείχε περίπου το 15% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας και δεν είναι σαφές πόσο εύκολα ή φθηνά μπορεί το Πεκίνο να αντικαταστήσει αυτό το απόθεμα σε αυτή την συγκυρία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Καθ’ οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη – Πώς θα υποβάλετε ένσταση
ΑΑΔΕ 05.03.26

Καθ' οδόν «τσουχτερά» πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη - Πώς θα υποβάλετε ένσταση

Η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων για ανασφάλιστα και απλήρωτα τέλη έχει ολοκληρωθεί και κοινοποιούνται από την ΑΑΔΕ τα πρόστιμα και οι οφειλές στους ιδιοκτήτες των οχημάτων

Σύνταξη
Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο – «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»
90s vibes 05.03.26

Ο Bill Georgoussis και τα περιοδικά που άλλαξαν τον κόσμο - «Το ίντερνετ δε βοηθάει να είσαι up to date»

«Ήταν το Face, η γαλλική Vogue, τα πιο περίεργα ιταλικά περιοδικά των 80s...» λέει ο Bill Georgoussis για το πρώτο «push» που οδήγησε στην 30ετή πορεία του στη φωτογραφία μόδας. Στη συνέχεια μιλάει για την αναδρομική έκθεσή του Push Plus One στην K-Gold Temporary Gallery της Λέσβου και για τη μετάβαση από το αναλογικό στο digital.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους
Έρευνα 05.03.26

Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους

Παγκόσμια έρευνα δείχνει ότι οι νέοι άνδρες της Gen Z έχουν πιο συντηρητικές απόψεις για τους ρόλους των φύλων σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26

To Πεκίνο ζητά από τα κινεζικά διυλιστήρια να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι της NDRC στην Κίνα «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Σύνταξη
Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
Κοινωνική πολιτική 05.03.26

Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Γιάννης Μώραλης: «Η Σχολή Γονέων είναι μια ουσιαστική πρωτοβουλία που προσφέρει γνώση, καθοδήγηση και πρακτικά εργαλεία στους γονείς, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση».

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ
Επανεξέταση 05.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε προσωρινά 47.635 αρχεία από το υλικό της υπόθεσης Έπσταϊν για περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και έγγραφα με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς που αφορούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας
ΗΠΑ 05.03.26

«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας

Ο ΜακΓκίνις είναι υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ στη Βόρεια Καρολίνα με το Πράσινο Κόμμα και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκστρατείας του, είναι βετεράνος των Πεζοναυτών

Σύνταξη
Λέρος: «Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου είχε τρυπήσει την παλάμη με κατσαβίδι» – Τι δήλωσε ο 18χρονος πατροκτόνος
Αρνήθηκε την κατηγορία 05.03.26

«Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου τρύπησε την παλάμη με κατσαβίδι» - Η απολογία του 18χρονου πατροκτόνου στη Λέρο

«Πάει σε ένα ράφι με ακριβά ανταλλακτικά, κυλίνδρους και πιστόνια, και άρχισε να παίρνει και να μου τα πετάει» υποστήριξε ο 18χρονος πατροκτόνος περιγράφοντας τι συνέβη προτού πέσει νεκρός ο 50χρονος

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»
Euroleague 05.03.26

Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»

Για την... απουσία πίεσης στον Παναθηναϊκό ενόψει του ντέρμπι της Παρασκευής στο ΣΕΦ, αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος παράλληλα μίλησε και για το σερί που «τρέχει» ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του
Σημαντική εξέλιξη 05.03.26

ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του

Το ΣτΕ ζητεί επί της ουσίας διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κυβέρνηση: Ευκαιρίες συσπείρωσης του κομματικού τους ακροατηρίου βλέπουν στην αναταραχή του πολέμου
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Κυβέρνηση: Ευκαιρίες συσπείρωσης του κομματικού τους ακροατηρίου βλέπουν στην αναταραχή του πολέμου

Οι στοχεύσεις πίσω από την ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή: Η προβολή της αποστολής φρεγατών στην Κύπρο, η τακτική των «συναινέσεων», το αφήγημα περί «σταθερότητας», οι διαρροές στα δεξιά. Ποια ακροατήρια επιχειρεί να προσεγγίσει η κυβέρνηση στη σκιά του πολέμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Απόρρητο