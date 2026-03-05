Νέα, Ανανεωμένη Εκπαιδευτική Πλατφόρμα akolouthotinagogi.gr για Ασθενείς με Χρόνια Νοσήματα από τη Servier Hellas

Σε μία περίοδο όπου η πρόληψη και η ενδυνάμωση των ασθενών βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία, η Servier Hellas παρουσιάζει τη νέα, ανανεωμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα https://akolouthotinagogi.gr/ για ασθενείς με χρόνια νοσήματα. Η νέα αυτή πρωτοβουλία, η οποία σαν στόχο έχει τη βελτίωση της εγγραμματοσύνης υγείας και την ουσιαστική υποστήριξη στην αυτοδιαχείριση της νόσου, υλοποιείται στο πλαίσιο της πολυετούς Εκστρατείας Ευαισθητοποίησης για την Ορθή Χρήση Φαρμάκων με τίτλο «Μη γίνεσαι γιατρός του εαυτού σου»

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιπροσωπεύοντας 1,68 εκατομμύρια θανάτους ετησίως (32,7% του συνόλου των θανάτων στην ΕΕ)1. Παρά τις διαθέσιμες αποτελεσματικές θεραπείες, ο έλεγχος της νόσου παραμένει ανεπαρκής: περίπου το 50% των ασθενών με υπέρταση δεν συμμορφώνεται με τη θεραπεία του, ενώ σχεδόν οι μισοί παραμένουν αρρύθμιστοι2. Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης καταγράφονται στη δυσλιπιδαιμία και στην καρδιακή ανεπάρκεια.

Η περιορισμένη κατανόηση της νόσου και της θεραπείας οδηγεί συχνά σε διακοπή της αγωγής, κακές καθημερινές συνήθειες και επιπλοκές που θα μπορούσαν να έχουν αποτραπεί, αυξάνοντας τόσο το ανθρώπινο όσο και το οικονομικό κόστος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το συνολικό ετήσιο κόστος των καρδιαγγειακών νοσημάτων υπερβαίνει τα 210 δισ. ευρώ3, με κύριους επιβαρυντικούς παράγοντες τη νοσοκομειακή περίθαλψη, τη μακροχρόνια αναπηρία και τις απώλειες παραγωγικότητας.

Η νέα πλατφόρμα έρχεται να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη, επενδύοντας στη δύναμη της γνώσης. Η εγγραμματοσύνη υγείας — δηλαδή η γνώση, οι δεξιότητες και η αυτοπεποίθηση να αποκτά, να κατανοεί και να εφαρμόζει κανείς πληροφορίες υγείας στην καθημερινή ζωή — αναγνωρίζεται διεθνώς ως βασικός παράγοντας βελτίωσης της υγείας και ενίσχυσης της αυτονομίας των ασθενών.

Η πλατφόρμα:

Παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση για τα χρόνια νοσήματα

για τα χρόνια νοσήματα Προσφέρει πρακτικές οδηγίες για την καθημερινή διαχείριση της νόσου

Ενισχύει την ενεργή συμμετοχή του ασθενούς στη θεραπευτική του πορεία

στη θεραπευτική του πορεία Υποστηρίζει τη συνέπεια στη θεραπεία και τη μακροχρόνια ρύθμιση

Το περιεχόμενο έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με ειδικούς επαγγελματίες υγείας και ψυχολόγο, ώστε να συνδυάζει την κλινική εγκυρότητα με την κατανόηση των συμπεριφορικών παραγόντων που επηρεάζουν την παραμονή στη θεραπευτική αγωγή. Είναι διατυπωμένο σε απλή και κατανοητή γλώσσα, με έμφαση σε οπτικά στοιχεία, εικόνες και σύντομα, στοχευμένα κείμενα, καθιστώντας την πλοήγηση εύχρηστη και ελκυστική. Παράλληλα, συμβάλλει στην ενίσχυση της ψηφιακής εγγραμματοσύνης υγείας και της ισότητας στην πρόσβαση στην πληροφόρηση.

Το μήνυμα της νέας επικοινωνιακής ταυτότητας «Γνωρίζω. Συνεχίζω. Φροντίζω.», αποτυπώνει τη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας:

Γνωρίζω: Κατανοώ τη νόσο και τους θεραπευτικούς στόχους.

Κατανοώ τη νόσο και τους θεραπευτικούς στόχους. Συνεχίζω: Παραμένω συνεπής και ενεργός στη διαχείριση της υγείας μου.

Παραμένω συνεπής και ενεργός στη διαχείριση της υγείας μου. Φροντίζω: Επιλέγω καθημερινά τη σωστή φροντίδα για καλύτερη ποιότητα ζωής.

Οι τρεις λέξεις, με κοινή κατάληξη το «ζω», υπογραμμίζουν ότι η γνώση, η επιμονή και η φροντίδα δεν είναι απλώς στάδια μιας θεραπευτικής πορείας, αλλά πράξεις ζωής — βήματα που οδηγούν σε μεγαλύτερη αυτονομία, καλύτερη υγεία και ουσιαστικότερα χρόνια ζωής.

Ο Estève Speranza, General Manager της Servier Hellas & Cyprus, δήλωσε: «Ως Servier Hellas συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να συμβάλουμε ουσιαστικά στο φαινόμενο της χαμηλής προσήλωσης των ασθενών στη φαρμακευτική τους αγωγή, ένα ζήτημα το οποίο έχει αναγνωριστεί διεθνώς από οργανισμούς – όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – καθώς σχετίζεται άμεσα με τη δημόσια υγεία, την ποιότητα ζωής των ασθενών και την αποδοτικότητα των συστημάτων υγείας. Η νέα πλατφόρμα δεν αποτελεί απλώς ένα ψηφιακό εργαλείο ενημέρωσης, το οποίο σαν στόχο έχει να συμβάλει στη βελτίωση της εγγραμματοσύνης υγείας και στην ενδυνάμωση του ασθενούς στην αυτοδιαχείριση της νόσου. Αποτελεί μία επένδυση στη γνώση, στην αυτονομία και στη ζωή, καθώς η καλύτερη κατανόηση οδηγεί σε μεγαλύτερη συμμετοχή, βελτιωμένη συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας, καλύτερο μακροπρόθεσμο έλεγχο της νόσου και λιγότερες νοσηλείες. Με αυτόν τον τρόπο, η πρόληψη οξέων επεισοδίων και η διατήρηση μακροχρόνιου ελέγχου, συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση του συνολικού κόστους που προκύπτει από τη νόσο και κατ’ επέκταση στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας».

Περιηγηθείτε στη νέα Εκπαιδευτική Πλατφόρμα μέσω του link: https://akolouthotinagogi.gr/