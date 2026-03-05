Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Νέα, Ανανεωμένη Εκπαιδευτική Πλατφόρμα akolouthotinagogi.gr για Ασθενείς με Χρόνια Νοσήματα από τη Servier Hellas
Τα Νέα της Αγοράς 05 Μαρτίου 2026, 11:54

Νέα, Ανανεωμένη Εκπαιδευτική Πλατφόρμα akolouthotinagogi.gr για Ασθενείς με Χρόνια Νοσήματα από τη Servier Hellas

Ενημέρωση, Εκπαίδευση και Ψηφιακά Εργαλεία για τη βελτίωση της προσήλωσης στη θεραπευτική αγωγή

Σε μία περίοδο όπου η πρόληψη και η ενδυνάμωση των ασθενών βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία, η Servier Hellas παρουσιάζει τη νέα, ανανεωμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα https://akolouthotinagogi.gr/  για ασθενείς με χρόνια νοσήματα. Η νέα αυτή πρωτοβουλία, η οποία σαν στόχο έχει τη βελτίωση της εγγραμματοσύνης υγείας και την ουσιαστική υποστήριξη στην αυτοδιαχείριση της νόσου, υλοποιείται στο πλαίσιο της πολυετούς Εκστρατείας Ευαισθητοποίησης για την Ορθή Χρήση Φαρμάκων με τίτλο «Μη γίνεσαι γιατρός του εαυτού σου»

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιπροσωπεύοντας 1,68 εκατομμύρια θανάτους ετησίως (32,7% του συνόλου των θανάτων στην ΕΕ)1. Παρά τις διαθέσιμες αποτελεσματικές θεραπείες, ο έλεγχος της νόσου παραμένει ανεπαρκής: περίπου το 50% των ασθενών με υπέρταση δεν συμμορφώνεται με τη θεραπεία του, ενώ σχεδόν οι μισοί παραμένουν αρρύθμιστοι2. Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης καταγράφονται στη δυσλιπιδαιμία και στην καρδιακή ανεπάρκεια.

Η περιορισμένη κατανόηση της νόσου και της θεραπείας οδηγεί συχνά σε διακοπή της αγωγής, κακές καθημερινές συνήθειες και επιπλοκές που θα μπορούσαν να έχουν αποτραπεί, αυξάνοντας τόσο το ανθρώπινο όσο και το οικονομικό κόστος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το συνολικό ετήσιο κόστος των καρδιαγγειακών νοσημάτων υπερβαίνει τα 210 δισ. ευρώ3, με κύριους επιβαρυντικούς παράγοντες τη νοσοκομειακή περίθαλψη, τη μακροχρόνια αναπηρία και τις απώλειες παραγωγικότητας.

Η νέα πλατφόρμα έρχεται να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη, επενδύοντας στη δύναμη της γνώσης. Η εγγραμματοσύνη υγείας — δηλαδή η γνώση, οι δεξιότητες και η αυτοπεποίθηση να αποκτά, να κατανοεί και να εφαρμόζει κανείς πληροφορίες υγείας στην καθημερινή ζωή — αναγνωρίζεται διεθνώς ως βασικός παράγοντας βελτίωσης της υγείας και ενίσχυσης της αυτονομίας των ασθενών.

Η πλατφόρμα:

  • Παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση για τα χρόνια νοσήματα
  • Προσφέρει πρακτικές οδηγίες για την καθημερινή διαχείριση της νόσου
  • Ενισχύει την ενεργή συμμετοχή του ασθενούς στη θεραπευτική του πορεία
  • Υποστηρίζει τη συνέπεια στη θεραπεία και τη μακροχρόνια ρύθμιση

Το περιεχόμενο έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με ειδικούς επαγγελματίες υγείας και ψυχολόγο, ώστε να συνδυάζει την κλινική εγκυρότητα με την κατανόηση των συμπεριφορικών παραγόντων που επηρεάζουν την παραμονή στη θεραπευτική αγωγή. Είναι διατυπωμένο σε απλή και κατανοητή γλώσσα, με έμφαση σε οπτικά στοιχεία, εικόνες και σύντομα, στοχευμένα κείμενα, καθιστώντας την πλοήγηση εύχρηστη και ελκυστική. Παράλληλα, συμβάλλει στην ενίσχυση της ψηφιακής εγγραμματοσύνης υγείας και της ισότητας στην πρόσβαση στην πληροφόρηση.

Το μήνυμα της νέας επικοινωνιακής ταυτότητας «Γνωρίζω. Συνεχίζω. Φροντίζω.», αποτυπώνει τη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας:

  • Γνωρίζω: Κατανοώ τη νόσο και τους θεραπευτικούς στόχους.
  • Συνεχίζω: Παραμένω συνεπής και ενεργός στη διαχείριση της υγείας μου.
  • Φροντίζω: Επιλέγω καθημερινά τη σωστή φροντίδα για καλύτερη ποιότητα ζωής.

Οι τρεις λέξεις, με κοινή κατάληξη το «ζω», υπογραμμίζουν ότι η γνώση, η επιμονή και η φροντίδα δεν είναι απλώς στάδια μιας θεραπευτικής πορείας, αλλά πράξεις ζωής — βήματα που οδηγούν σε μεγαλύτερη αυτονομία, καλύτερη υγεία και ουσιαστικότερα χρόνια ζωής.

Ο Estève Speranza, General Manager της Servier Hellas & Cyprus, δήλωσε: «Ως Servier Hellas συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να συμβάλουμε ουσιαστικά στο φαινόμενο της χαμηλής προσήλωσης των ασθενών στη φαρμακευτική τους αγωγή, ένα ζήτημα το οποίο έχει αναγνωριστεί διεθνώς από οργανισμούς – όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – καθώς σχετίζεται άμεσα με τη δημόσια υγεία, την ποιότητα ζωής των ασθενών και την αποδοτικότητα των συστημάτων υγείας. Η νέα πλατφόρμα δεν αποτελεί απλώς ένα ψηφιακό εργαλείο ενημέρωσης, το οποίο σαν στόχο έχει να συμβάλει στη βελτίωση της εγγραμματοσύνης υγείας και στην ενδυνάμωση του ασθενούς στην αυτοδιαχείριση της νόσου. Αποτελεί μία επένδυση στη γνώση, στην αυτονομία και στη ζωή, καθώς η καλύτερη κατανόηση οδηγεί σε μεγαλύτερη συμμετοχή, βελτιωμένη συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας, καλύτερο μακροπρόθεσμο έλεγχο της νόσου και λιγότερες νοσηλείες. Με αυτόν τον τρόπο, η πρόληψη οξέων επεισοδίων και η διατήρηση μακροχρόνιου ελέγχου, συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση του συνολικού κόστους που προκύπτει από τη νόσο και κατ’ επέκταση στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας».

Περιηγηθείτε στη νέα Εκπαιδευτική Πλατφόρμα μέσω του link: https://akolouthotinagogi.gr/

  1. Cardiovascular diseases statistics – Statistics Explained – Eurostat
  2. Determinants of medication adherence in patients with diabetes, hypertension, and hyperlipidemia | Hormones | Springer Nature Link
  3. EU Action on CVD – European Heart NetworkEuropean Heart Network

Economy
Scope: Ελλάδα και Κύπρος μεταξύ των πιο ευάλωτων στην άνοδο των τιμών ενέργειας 

Scope: Ελλάδα και Κύπρος μεταξύ των πιο ευάλωτων στην άνοδο των τιμών ενέργειας 

Κόσμος
Η Γαλλία επέτρεψε τη χρήση των βάσεών της από τις ΗΠΑ – Εκρήξεις στην Ντόχα

Η Γαλλία επέτρεψε τη χρήση των βάσεών της από τις ΗΠΑ – Εκρήξεις στην Ντόχα

Τα Νέα της Αγοράς
Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 05.03.26

Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας

Οδηγός των εξελίξεων στη ψηφιακή εποχή για κάθε νευραλγικό πυλώνα του Κράτους, η Active για ακόμη μια φορά συμβάλει στην ενίσχυση και υποστήριξη της Εκπαίδευσης, επενδύοντας  στην αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου

Σύνταξη
+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027
Τα Νέα της Αγοράς 02.03.26

+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών: «Στηρίζουμε τη νέα γενιά αποφασιστικά, προασπίζοντας τη δύναμη της γνώσης και της αριστείας ως θεμέλιο προόδου για την πατρίδα και τον Ελληνισμό»

Σύνταξη
Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά
Τα Νέα της Αγοράς 27.02.26

Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά

Αντιμετωπίζετε ξηροδερμία τον χειμώνα; Μάθετε τι την προκαλεί και ποια προϊόντα μπορούν πραγματικά να ενυδατώσουν, να καταπραΰνουν και να επαναφέρουν την ισορροπία σε δέρμα και τριχωτό της κεφαλής.

Σύνταξη
Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα
Τα Νέα της Αγοράς 27.02.26

Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα

Η αρχική επένδυση, που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να έχει σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση διεθνούς φοιτητικού πληθυσμού

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
Κοινωνική πολιτική 05.03.26

Ξεκίνησε η πρώτη Σχολή Γονέων από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Γιάννης Μώραλης: «Η Σχολή Γονέων είναι μια ουσιαστική πρωτοβουλία που προσφέρει γνώση, καθοδήγηση και πρακτικά εργαλεία στους γονείς, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση».

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ
Επανεξέταση 05.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε προσωρινά 47.635 αρχεία από το υλικό της υπόθεσης Έπσταϊν για περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και έγγραφα με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς που αφορούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας
ΗΠΑ 05.03.26

«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας

Ο ΜακΓκίνις είναι υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ στη Βόρεια Καρολίνα με το Πράσινο Κόμμα και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκστρατείας του, είναι βετεράνος των Πεζοναυτών

Σύνταξη
Λέρος: «Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου είχε τρυπήσει την παλάμη με κατσαβίδι» – Τι δήλωσε ο 18χρονος πατροκτόνος
Αρνήθηκε την κατηγορία 05.03.26

«Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου τρύπησε την παλάμη με κατσαβίδι» - Η απολογία του 18χρονου πατροκτόνου στη Λέρο

«Πάει σε ένα ράφι με ακριβά ανταλλακτικά, κυλίνδρους και πιστόνια, και άρχισε να παίρνει και να μου τα πετάει» υποστήριξε ο 18χρονος πατροκτόνος περιγράφοντας τι συνέβη προτού πέσει νεκρός ο 50χρονος

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»
Euroleague 05.03.26

Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»

Για την... απουσία πίεσης στον Παναθηναϊκό ενόψει του ντέρμπι της Παρασκευής στο ΣΕΦ, αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος παράλληλα μίλησε και για το σερί που «τρέχει» ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του
Σημαντική εξέλιξη 05.03.26

ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του

Το ΣτΕ ζητεί επί της ουσίας διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κυβέρνηση: Ευκαιρίες συσπείρωσης του κομματικού τους ακροατηρίου βλέπουν στην αναταραχή του πολέμου
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Κυβέρνηση: Ευκαιρίες συσπείρωσης του κομματικού τους ακροατηρίου βλέπουν στην αναταραχή του πολέμου

Οι στοχεύσεις πίσω από την ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή: Η προβολή της αποστολής φρεγατών στην Κύπρο, η τακτική των «συναινέσεων», το αφήγημα περί «σταθερότητας», οι διαρροές στα δεξιά. Ποια ακροατήρια επιχειρεί να προσεγγίσει η κυβέρνηση στη σκιά του πολέμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η αδύνατη ειρήνευση
Κοινωνικός πόλεμος 05.03.26

Η αδύνατη ειρήνευση

Η ασφάλεια και η ειρήνευση παρουσιάζονται ως κομβικές έννοιες του πολιτικού λεξιλογίου, αν και οδηγούν σε περισσότερο φόβο

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Νέο διοικητήριο στο δήμο Ήλιδας
Κέντρο διοίκησης 05.03.26

Νέο διοικητήριο στο δήμο Ήλιδας

«Δόθηκε το «πράσινο φως» του Υπουργείου Υποδομών για την εκκίνηση κατασκευής του νέου Διοικητηρίου στη Σοχιά.

Σύνταξη
Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Εκατοντάδες άνθρωποι 05.03.26

Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

Οι απολογισμοί νεκρών που έχουν έως τώρα ανακοινωθεί από τις εμπλεκόμενες χώρες έως τις 5 Μαρτίου, την έκτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο Ιράν

Σύνταξη
Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη
Διπλωματία 05.03.26

Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη

«Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις», τονίζει η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού

Σύνταξη
Πώς ήταν πέρσι η βαθμολογία την 23η αγωνιστική: Η απόλυτη σύγκριση της Super League (pics)
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Πώς ήταν πέρσι η βαθμολογία την 23η αγωνιστική: Η απόλυτη σύγκριση της Super League (pics)

Η Super League οδεύει προς την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας και έχει ενδιαφέρον η βαθμολογία συγκριτικά με πέρσι – Οι κερδισμένοι Ολυμπιακός και ΑΕΚ το +10 του ΠΑΟΚ, και ο μεγάλος… χαμένος

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Αλβανία: Η πρώτη ψηφιακή υπουργός στο… εδώλιο
Προσωπικά δεδομένα 05.03.26

Η πρώτη ψηφιακή υπουργός της Αλβανίας στο… εδώλιο

Η Αλβανίδα ψηφιακή υπουργός Diella έχει την εικόνα και τη φωνή της ηθοποιού Ανίλα Μπίσα - Η ίδια, ωστόσο, δεν έδωσε ποτέ τη συγκατάθεσή της και τώρα κινείται νομικά κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ
Σνομπαρία 05.03.26

Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ ευχήθηκαν στον Μπρούκλιν για τα 27α γενέθλιά του, ωστόσο εκείνος επέλεξε να τους σνομπάρει, απατώντας μόνο στη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ. Και η μάχη των Μπέκαμ συνεχίζεται.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
