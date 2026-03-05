Συγκλονίζουν οι Έλληνες που επιστρέφουν από τη Μέση Ανατολή – «Φτιάξαμε μια βαλίτσα και φύγαμε»

Με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους και την ανακούφιση της επιστροφής να διαδέχεται τον φόβο του πολέμου, Έλληνες επαναπατρίζονται από τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

«Προλάβαμε, κρυφτήκαμε στο χολ και κάνα μισάωρο περίπου ακούγαμε μπαμ μπουμ και μετά πήραμε ό,τι προλάβαμε σε μια βαλίτσα και φύγαμε»

Η κλιμάκωση της σύρραξης στην ευρύτερη περιοχή ανάγκασε πολλούς να εγκαταλείψουν τις εστίες και τις δουλειές τους, ακολουθώντας εξαντλητικές διαδρομές προκειμένου να φτάσουν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

«Ακούσαμε σειρήνες, πήραμε ό,τι προλάβαμε σε μια βαλίτσα και φύγαμε»

Μια Ελληνίδα που ζει στο Μπαχρέιν περιέγραψε σε μια συγκλονιστική μαρτυρία τις δραματικές στιγμές που την οδήγησαν στην απόφαση να πάρει τα δύο παιδιά της και να φύγει μόνη, αφήνοντας πίσω τον σύζυγό της.

«Εκεί μένω μόνιμα με την οικογένειά μου, δίπλα στη βάση και ξαφνικά χτύπησε το κινητό σαν το 112 ας πούμε. Πριν προλάβουμε να το πιάσουμε, χτύπησαν σειρήνες πολέμου και μετά ακούστηκαν τα μπαμ», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια, περιγράφοντας πώς κρύφτηκαν στο χολ του σπιτιού για μισή ώρα ακούγοντας τις εκρήξεις.

«Προλάβαμε, κρυφτήκαμε στο χολ και κάνα μισάωρο περίπου ακούγαμε μπαμ μπουμ και μετά πήραμε ό,τι προλάβαμε σε μια βαλίτσα και φύγαμε. Πέρασα το Causeway Μπαχρέιν-Khobar με ταξί μόνη μου με τα παιδιά», εξήγησε, περιγράφοντας ένα οδοιπορικό τεσσάρων ωρών οδικώς μέχρι το Ριάντ και μια εξαντλητική αναμονή δώδεκα ωρών στο Κάιρο πριν την τελική πτήση για την Αθήνα.

Όπως λέει, ο άνδρας της έχει μείνει στο σπίτι μιας φίλης τους που μένει σε απόσταση ασφαλείας και φιλοξένησε την οικογένεια τις πρώτες ημέρες.

«Τα είδαμε όλα να περνούν από πάνω μας»

Την ίδια ώρα, ένας άλλος Έλληνας που επέστρεψε από την Ιορδανία, όπου παραμένουν οι γονείς του, μετέφερε την εικόνα μιας χώρας που βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. «Εντάξει, τα είδαμε όλα να περνούν από πάνω μας», δήλωσε αναφερόμενος στα βλήματα, ενώ σημείωσε πως υπάρχουν αυστηρές οδηγίες προς τους πολίτες να παραμένουν μακριά από τα τζάμια και να αναζητούν ασφαλή σημεία.

Όπως εξήγησε, οι πτήσεις εκτελούνται μόνο μετά τις εννέα το πρωί, καθώς το βράδυ ο εναέριος χώρος κλείνει. «Το έχουμε ακούσει, το έχουμε νιώσει. Έχει πέσει κάτι, απλά πολύ μακριά από σπίτια. Το έχουν βρει οι άνθρωποι κανονικά», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ανησυχία που επικρατεί παρά το γεγονός ότι η Ιορδανία παραμένει σχετικά ασφαλής σε σύγκριση με τα γειτονικά μέτωπα.

Οι επαναπατρισμοί αναμένεται να συνεχιστούν -με κυβερνητικές αποστολές αλλά και ίδια μέσα- και τα επόμενα εικοσιτετράωρα, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εκρηκτική, με πολλούς Έλληνες του εξωτερικού να αναζητούν τρόπους διαφυγής προς την πατρίδα.