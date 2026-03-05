Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη

Σε εξέλιξη παραμένει η ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες μέσω επενδυτικών προγραμμάτων σε κρυπτονομίσματα.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται σε περιοχές της Αττική και της Κρήτη, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 12 συλλήψεις. Ειδικότερα, τρεις συλλήψεις έγιναν στην Αθήνα, έξι στο Ρέθυμνο και τρεις στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης είχαν δημιουργήσει και διατηρούσαν νομιμοφανείς εταιρείες, οι οποίες εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στον τομέα των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, υποσχόμενες στους ενδιαφερόμενους υψηλές και δήθεν εγγυημένες αποδόσεις.

Η «πυραμίδα»

Όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών, η απάτη λειτουργούσε με τη μορφή πυραμίδας. Τα μέλη του κυκλώματος προσέγγιζαν πολίτες που ενδιαφέρονταν να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα και τους έπειθαν να καταθέσουν χρηματικά ποσά, υποσχόμενοι σημαντικά κέρδη.

Στο αρχικό στάδιο, φέρεται να καταβάλλονταν μικρές αποδόσεις σε παλαιότερους επενδυτές, οι οποίες προέρχονταν από τα χρήματα των νεότερων συμμετεχόντων, δημιουργώντας έτσι την εντύπωση μιας κερδοφόρας επένδυσης. Ωστόσο, οι νεότεροι επενδυτές κατέβαλλαν χρήματα χωρίς να λαμβάνουν ποτέ τις υποσχεθείσες αποδόσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα μέλη της οργάνωσης εξαφανίζονταν.

Δομή και ιεραρχία της οργάνωσης

Η εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε δημιουργήσει μία «μητρική» εταιρεία, καθώς και σειρά από άλλες εταιρείες-κλώνους, μέσω των οποίων προωθούνταν τα επενδυτικά προγράμματα και προσελκύονταν νέοι επενδυτές.

Παράλληλα, η οργάνωση φαίνεται ότι λειτουργούσε με ιεραρχική δομή, προκειμένου να ενισχύεται η εικόνα ενός οργανωμένου και διεθνούς επενδυτικού δικτύου.

Ως φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης εμφανίζεται ένας 36χρονος Ιταλός, ενώ υπαρχηγοί του φέρονται να ήταν δύο Έλληνες, ηλικίας 58 και 47 ετών.

Έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία

Από την έως τώρα έρευνα στις τραπεζικές κινήσεις των εμπλεκομένων προκύπτουν συναλλαγές και έσοδα που φτάνουν τα 15 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι το πραγματικό ποσό που διακινήθηκε ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερο.

Οι έρευνες επεκτείνονται πλέον και στα ψηφιακά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων των εμπλεκομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των χρημάτων που αποσπάστηκαν, καθώς και ο συνολικός αριθμός των θυμάτων.

Σημειώνεται ότι η έρευνα της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τη συγκεκριμένη υπόθεση εξελίσσεται από το 2024, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. καθώς προχωρά η αστυνομική επιχείρηση.