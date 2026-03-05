Τάνια Τσανακλίδου: Με μπαστούνι στη σκηνή μετά την περιπέτεια με την υγεία της

Μια περιπέτεια με την υγεία της είχε η Τάνια Τσανακίδου.

Η τραγουδίστρια το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου βρισκόταν στο θέατρο Ακροπόλ και έπαιζε στην παράσταση.

Αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και εμφανίστηκε τελικά υποβασταζόμενη με μπαστούνι, ώστε να μη διακοπεί το έργο. Στο τέλος αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να σιγουρευτεί πως δεν ήταν τίποτα σοβαρό.

Τάνια Τσανακίδου: Η νοσηλεία και η ρήξη μηνίσκου

Χθες έγινε η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας», όπου η ίδια μίλησε για την περιπέτεια με την υγεία της:

«Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ με τις πρόβες, αλλά τώρα πια δεν κάνω χορευτικά. Έπαθα ρήξη μηνίσκου. Μια βδομάδα δε μπορούσα να παίξω, αλλά τώρα είμαι με το μπαστουνάκι μου».

Τι είχε πει για την περιπέτεια της

«Είναι παλιός τραυματισμός που λόγω κούρασης έγινε επώδυνος και αναγκάστηκα να πάω στο νοσοκομείο.

Έκανα μια μαγνητική και ο γιατρός πιστεύει σε δυο – τρεις ημέρες με παυσίπονα και ξεκούραση θα είναι εντάξει γιατί το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό.

Λυπάμαι που αναγκαστικά ακυρώσαμε την χθεσινή και σημερινή παράσταση, αλλά την Πέμπτη πρώτα ο Θεός θα είμαστε εκεί στις επάλξεις.

Στην τελευταία σκηνή, ήταν απολύτως γελοίο, γιατί βγήκα με μπαστούνι και υποβασταζόμενη και φυσικά μας έπιασαν και τα γέλια ενώ έκλαιγα από τους πόνους. Είναι συγκινητικό που οι συνάδελφοί μου όλοι με αγκάλιασαν και με περιποιήθηκαν.

Τους ζητώ συγγνώμη που εξαιτίας μου θα χάσοτν δύο παραστάσεις».

Ποιοι παίζουν μαζί της στην παράσταση

Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ελένη Ουζουνίδου, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ασημένια Βουλιώτη, Γιάννης Αναστασάκης, Γιώργος Γλάστρας, Στέλλα Αντύπα, Μαριάμ Ρουχάτζε, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Χρήστος Γκρόζος, Φάνης Κοσμάς.