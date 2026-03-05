Σμαράγδα Καρύδη – Γιώργος Καπουτζίδης: Εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα, η επιστροφή τους στην Ελλάδα
Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν με την πτήση επαναπατρισμού.
Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Γιώργος Καπουτζίδης αντιμετώπισαν μια περιπέτεια επιστρέφοντας από τις πρόσφατες διακοπές τους στη Σρι Λάνκα.
Οι δύο ηθοποιοί ήρθαν αντιμέτωποι με τον πανικό που έχει προκλιθεί με τις πτήσεις εξαιτίας της έντασης και των πολεμικών συγκρούσεων, όπου ακυρώθηκαν πολλές διεθνείς πτήσεις.
Τελικά, κατάφεραν να φύγουν από τη Σρι Λάνκα και να φτάσουν στο Ομάν, από όπου επιβιβάστηκαν στη μοναδική διαθέσιμη πτήση για την Ελλάδα.
Στο Ομάν έμειναν από το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου έως και σήμερα Πέμπτη 5 Μαρτίου όπου τελικά επέστρεψαν. Μαζί τους και αρκετοί Έλληνες που κατάφεραν να επιστρέψουν στη χώρα μας.
Σμαράγδα Καρύδη: Τα πλάνα μέσα από το αεροπλάνο
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Happy Day οι ηθοποιοί ταλαιπωρήθηκαν και ανησύχησαν:
«Ήταν ένα αρκετά περιπετειώδες ταξίδι. Είχαν προγραμματίσει να φύγουν μία ημέρα νωρίτερα, όμως η πτήση ακυρώθηκε και τελικά ταξίδεψαν την επόμενη.
Η άφιξη ήταν προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα, αλλά υπήρχαν συνεχείς καθυστερήσεις περίπου ανά μισή ώρα. Τελικά έφτασαν γύρω στις 9 το βράδυ στο αεροδρόμιο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»», αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου.
Το εξωτικό ταξίδι
Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Σμαράγδα απόλαυσαν τις διακοπές τους και πριν λίγες ημέρες ο ηθοποιός και σεναριογράφος δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία από την εξόρμησή τους.
Στο στιγμιότυπο, ποζάρει μαζί με τη Σμαράγδα Καρύδη σε έναν πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο, με φόντο καταστήματα, περαστικούς και ένα έντονα καλοκαιρινό σκηνικό και οι δύο εμφανίζονται χαμογελαστοί, με γυαλιά ηλίου και casual σύνολα, στοιχεία που αποτυπώνουν ακριβώς τη χαλαρή διάθεση των διακοπών τους και το vibe που επικρατούσε στο ταξίδι.
