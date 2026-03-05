Ο Νταξ Σέπαρντ αποκαλύπτει ότι το νέο του βιβλίο θα αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον Μάρκους Μούμφορντ, στην εκπομπή του Armchair Expert στις 2 Μαρτίου, ο Νταξ Σέπαρντ αποκάλυψε ότι έχει καταγράψει τη δική του ιστορία σεξουαλικής κακοποίησης σε ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει σύντομα.

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή την εμπειρία, δηλαδή το γεγονός ότι εδώ και χρόνια αναγνωρίζω ότι έχω υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, και αυτό ήταν από μόνο του ένα εμπόδιο για να το πω», είπε ο ηθοποιός.

«Τώρα γράφω τα απομνηνονεύματά μου, και πέρυσι πραγματικά όλο το χρόνο αναρωτιόμουν, έχω το θάρρος να γράψω τις λεπτομέρειες;» συνέχισε.

Πίεση

Προσθέτοντας ότι δεν αντιμετώπισε πρόβλημα στο να μοιρασεί την ιστορία του, ο Νταξ Σέπαρντ, που έχει δύο κόρες, τη Λίνκολν, 12 ετών, και τη Δέλτα, 11 ετών, με τη σύζυγό του Κρίστεν Μπελ, παραδέχτηκε ότι το πιο δύσκολο ήταν να επαναφέρει στη μνήμη του τις λεπτομέρειες για να τις γράψει.

«Σίγουρα μου πήρε τέσσερις μήνες για να διηγηθώ αυτή την ιστορία», θυμήθηκε. «Και όταν τη γράφω, δεν μπορώ να αισθάνομαι εκτεθειμένος, σκεπτόμενος ότι οι άνθρωποι θα γνωρίζουν».

«Ήμουν πολύ πιεσμένος κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη διαδικασία συγγραφής.

Dax Shepard is ready to open up about his childhood sexual abuse in a new memoir. https://t.co/A0r7qQ3U0x — Us Weekly (@usweekly) March 2, 2026

«Είχα πολύ περίεργες, κάπως, εξάρσεις συναισθημάτων και κακοκεφιά, και ξεχνούσα ότι αυτός ήταν ο λόγος που τις είχα. Αλλά το τελείωσα, και το γεγονός ότι υπάρχει εκεί με κάνει να νιώθω σαν να έφυγε ένα μεγάλο βάρος από τους ώμους μου».

«Μου πήρε 12 χρόνια για να το πω σε κάποιον»

Ο Νταξ Σέπαρντ αποκάλυψε για πρώτη φορά το 2020 ότι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ως παιδί, σημειώνοντας ότι είχε βαθιά επίδραση στην ψυχή του και στις μετέπειτα δυσκολίες του με τον εθισμό.

«Μου πήρε 12 χρόνια για να το πω σε κάποιον», είπε στο The Jason Ellis Show του Sirius XM τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

«Και όλο αυτό το διάστημα, σκεφτόμουν είτε ότι είναι δικό μου λάθος είτε ότι είμαι γκέι. Είχα όλες αυτές τις τρελές σκέψεις για 11 ή 12 χρόνια».

Αν και έχει μιλήσει δημόσια για τη μάχη του με τον εθισμό, ο ηθοποιός υποστήριξε ότι η ζωή του άλλαξε, όταν η μητέρα του μοιράστηκε μαζί του στατιστικά σχετικά με τον εθισμό και πώς συνδέεται με την κακοποίηση.

«Αν έχεις υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, έχεις μόνο 20% πιθανότητα να μην εθιστείς σε κάποια ουσία», είπε. «Εγώ μέχρι τότε θεωρούσα ότι απλά μου αρέσει να περνάω καλά», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: People | Φωτογραφία: IMDb