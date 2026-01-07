magazin
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Η Σερ λέει στον Νταξ Σέπαρντ ότι η σύζυγός του αξίζει κάτι καλύτερο: «Πρέπει να έχεις κάτι που δεν βλέπω»
Fizz 07 Ιανουαρίου 2026 | 06:02

Η Σερ λέει στον Νταξ Σέπαρντ ότι η σύζυγός του αξίζει κάτι καλύτερο: «Πρέπει να έχεις κάτι που δεν βλέπω»

Η Σερ βρέθηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή του Νταξ Σέπαρντ, στον οποίο είπε χαριτολογώντας ότι η αγαπημένη του, Κρίστεν Μπελ, ίσως να μπορούσε να βρει και κάποιον καλύτερο.

Αν η Σερ μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω, ίσως να διάλεγε έναν διαφορετικό σύντροφο για την πρώην συμπρωταγωνίστριά της, Κρίστεν Μπελ.

Η μουσική καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε στην εκπομπή του Νταξ Σέπαρντ «Armchair Expert» την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, όπου ο Σέπαρντ δεν δίστασε να αναφερθεί στο γεγονός ότι η τραγουδίστρια του «Believe» δεν είναι και η μεγαλύτερη θαυμάστριά του.

«Ποιος θα ήταν ο ιδανικός σύντροφος για εκείνη; Γιατί ξέρω ότι πιστεύεις ότι θα μπορούσε να βρει κάτι καλύτερο», είπε ο Σέπαρντ για τη σύζυγό του, Μπελ, που εμφανίστηκε στο επεισόδιο.

Αν και η Σέρ δεν είχε κάποιον άλλο στο μυαλό της, σημείωσε: «Η αλήθεια είναι ότι την εμπιστεύομαι. Άρα πρέπει να έχεις κάτι που εγώ δεν βλέπω».

«Όσο πιο πολύ λάμπω, τόσο πιο πολύ νιώθει ότι έχει κερδίσει»

Ο Νταξ Σέπαρντ αποφάσισε ωστόσο να υπερασπιστεί τον ευατό του, λέγοντας στην τραγουδίστρια: «Θα σου πω τι πρέπει να σου αρέσει σε μένα. Δεν αισθάνομαι απειλή από τη λάμψη της. Μου αρέσει. Όσο πιο πολύ λάμπει, τόσο καλύτερα».

Η Σερ σημείωσε ότι ο μακροχρόνιος σύντροφός της, Αλεξάντερ Έντουαρντς, έχει παρόμοιο χαρακτήρα, λέγοντας: «Είναι κι αυτός έτσι. Όσο πιο πολύ λάμπω, τόσο πιο πολύ νιώθει ότι έχει κερδίσει».

«Φαίνεσαι καλός πατέρας»

Η Σέρ συναντήσε για πρώτη φορά την Κρίστεν Μπελ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Burlesque το 2010, όταν εκείνη και ο Σέπαρντ ήταν ήδη αρραβωνιασμένοι. Παντρεύτηκαν επίσημα το 2013 και έχουν δύο κόρες, τη Λίνκολν, 12 ετών, και τη Δέλτα, 11 ετών.

«Τα πηγαίναμε πολύ καλά και την σεβόμουν πολύ», είπε η Σέρ για τη γνωριμία της με την Μπελ.

«Δεν ήξερα ποια ήταν, αλλά ήταν καλή», πρόσθεσε.

Στο τέλος της συζήτησης τους, ο Σέπαρντ είπε στην Σέρ: «Σε λατρεύω και καταλαβαίνω ότι κανείς δεν είναι αρκετά καλός για εκείνη».

Από την πλευρά της, η Μπελ είπε στην συμπρωταγονίστρια της ότι ο Σέπαρντ είναι «πολύ καλός για μένα».

«Φαίνεσαι καλός πατέρας», είπε η Σέρ στον Σέπαρντ και η Μπελ επενέβη λέγοντας ότι είναι «ο καλύτερος πατέρας του κόσμου».

«Κάνω καλή εντύπωση όταν έχουμε καλεσμένους», αστειεύτηκε ο Σέπαρντ.

*Με πληροφορίες από: People

World
Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος

Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος

Chevron: Διασώζει τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Και είναι η μόνη που φορτώνει

Chevron: Διασώζει τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Και είναι η μόνη που φορτώνει

Γιώργος Παπαδάκης: Η βιοπάλη, οι τραγικές απώλειες και η άσπιλη αγάπη για την αδελφή του Μαρία
Αφοσίωση 06.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Η βιοπάλη, οι τραγικές απώλειες και η άσπιλη αγάπη για την αδελφή του Μαρία

Ο δημοσιογράφος των ανθρώπων όπως τον αποκάλεσαν πολλοί, Γιώργος Παπαδάκης δεν είχε άλλη επιλογή από το να είναι αληθινός. Άλλωστε αυτό που τον σμίλεψε ήταν η οικογένεια, το δράμα και η αγάπη που με γενναιοδωρία εξασφάλιζε στους οικείους του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»
3-2-1- Πάμε! 06.01.26

Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»

Η Κέιτ Γουίνσλετ αφηγείται το «Finding Harmony: A King's Vision» (Βρίσκοντας την αρμονία: Το όραμα ενός βασιλιά), το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις περιβαλλοντικές προσπάθειες του βασιλιά Κάρολου.

Σύνταξη
Προσοχή στις fake πριγκίπισσες: SOS από το Παλάτι της Ισπανίας για την «πριγκίπισσα Λεονόρ» που υπόσχεται λεφτά
Fizz 06.01.26

Προσοχή στις fake πριγκίπισσες: SOS από το Παλάτι της Ισπανίας για την «πριγκίπισσα Λεονόρ» που υπόσχεται λεφτά

Μια πρωτοφανής επιχείρηση ψηφιακής απάτης, που χρησιμοποιεί το κύρος της ισπανικής βασιλικής οικογένειας και την αιχμή της τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει τις τελευταίες ώρες το TikTok με την πριγκίπισσα Λεονόρ να είναι στο επίκεντρο μιας σκοτεινής πλεκτάνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» – Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιό του
«Είμαι περήφανος» 06.01.26

«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» - Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιό του

Ο Μίκι Ρουρκ κατακρίνει τις προσπάθειες του GoFundMe να αποτρέψει την έξωση, λέγοντας ότι «ποτέ» δεν θα ζητούσε από τους θαυμαστές του «ούτε ένα σεντ»: «Είναι ταπεινωτικό». Η Λία-Τζόελ Τζόουνς, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «βοηθό της ομάδας διαχείρισης του Ρουρκ», είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η εκστρατεία ξεκίνησε με την «πλήρη άδεια» του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία
AI 06.01.26

«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία

Ο Νίκος Κοκλώνης προκάλεσε συζητήσεις στα social media με φωτογραφία που ανέβασε από την Αμερική στο Instagram. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η εικόνα έχει προκύψει μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του
Fizz 06.01.26

Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του

Λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης του, ο Αναστάσιος Ράμμος μιλά με συγκίνηση για τη νέα του ζωή, παραδεχόμενος πως η πατρότητα επισκιάζει κάθε επαγγελματικό του επίτευγμα και αποτελεί το πιο πολύτιμο δώρο που έχει λάβει ποτέ.

Σύνταξη
Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά
Fizz 06.01.26

Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά

Η σταρ της μεγάλης οθόνης Σιγκούρνι Γουίβερ, που αγαπήσαμε όλοι μέσα από τις ταινίες Alien, έδωσε τα «φώτα» της στη νέα γενιά ηθοποιών που ανέλαβαν να συνεχίσουν την κληρονομιά του franchise.

Σύνταξη
Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης
Βοήθεια 05.01.26

Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης

Ο 73χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός έλαβε ειδοποίηση έξωσης τον Δεκέμβριο. «Ο Μίκι Ρουρκ περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή και είναι απίστευτα συγκινητικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι νοιάζονται για αυτόν και θέλουν να τον βοηθήσουν» δήλωσε μια φίλη του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν
Go Fun 05.01.26

«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν

Η τραγική δυναστεία των Κένεντι θρηνεί τον θάνατο της εγγονής του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, Τατιάνα. Η απώλεια «επιβάλλει» στη μητέρα της, Κάρολαϊν, να αναλάβει τον ίδιο οδυνηρό ρόλο που είχε κάποτε η Τζάκι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση
Οικογένεια 05.01.26

Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση

Ο Γιώργος Παπαδάκης και η Τίνα Παπαδέλη είχαν αποκτήσει δύο γιους μαζί, ενώ ο σπουδαίος δημοσιογράφος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αιφνιδιαστικά, στα 74 του, είχε έναν ακόμη γιο από τον πρώτο του γάμο.

Σύνταξη
Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ
Το σήκωσε 05.01.26

Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ

Ο 30χρονος ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν ο μεγάλος νικητής στα Critics Choice Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο Marty Supreme, απέναντι σε μεγάλα ονόματα της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μήπως δεν ήταν ο Κύκλωπας το τέρας; – Η Οδύσσεια και το στοίχημα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν
«Ούτις με λένε» 07.01.26

Μήπως δεν ήταν ο Κύκλωπας το τέρας; – Η Οδύσσεια και το στοίχημα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

Για αιώνες διαβάζουμε την Οδύσσεια ως ύμνο στην ευφυΐα του Οδυσσέα. Αν όμως αλλάξει η οπτική, ο Πολύφημος μοιάζει λιγότερο τέρας και περισσότερο θύμα. Εκεί ακριβώς δοκιμάζεται το στοίχημα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το δίλημμα της… τσιπούρας
Ελλάδα 07.01.26

Το δίλημμα της… τσιπούρας

Με δεδομένη την υπεραλίευση και την κλιματική κρίση, οι επιλογές είναι δύσκολες και στα ψάρια: Θα συνηθίσουμε την έλλειψή τους ή θα γεμίζουμε τα πιάτα μας με προϊόντα ιχθυοτροφείου – και με τι κόστος;

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ακρίβεια: «Ποδαρικό» με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ – «Ασανσέρ» οι τιμές σε βασικά προϊόντα
Πάνω-κάτω 07.01.26

«Ποδαρικό» με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ - «Ασανσέρ» οι τιμές σε βασικά προϊόντα

Κακοί οιωνοί για το 2026 με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια στο ράφι δεν είναι απλώς ένας οικονομικός δείκτης, αλλά μια κοινωνική πρόκληση που αναγκάζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε διαρκή επαναπροσδιορισμό των αναγκών του.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βολιβία: Αποκλεισμοί δρόμων στο πλαίσιο των διαδηλώσεων ενάντια στην κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα
Καύσιμα - ακρίβεια 07.01.26

Αποκλεισμοί δρόμων στο πλαίσιο των διαδηλώσεων στη Βολιβία

Οι διαδηλωτές στη Βολιβία απαιτούν την ακύρωση του διατάγματος που καταργεί την επιδότηση στα καύσιμα και προχωρούν σε αποκλεισμούς δρόμων καθώς οι συνομιλίες με την κυβέρνηση δεν είχαν αποτέλεσμα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ρωσία στέλνει υποβρύχιο για συνοδεία τάνκερ που προσπάθησαν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ
Βενεζουέλα 07.01.26

Ρωσικό υποβρύχιο σπεύδει για συνοδεία τάνκερ που προσπαθούν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ

Το τάνκερ Bella 1 βρίσκεται στο επίκεντρο μιας παρατεταμένης καταδίωξης από την Αμερικανική Ακτοφυλακή και τώρα έχει εμπλέξει άμεσα τη Μόσχα στη διαμάχη, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Σύνταξη
Λίβανος: Αλλοι 2 νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ
Υπουργείο Υγείας 07.01.26

Αλλοι 2 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Αλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 στις εχθροπραξίες.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τραμπ εξετάζει και τη χρήση «του στρατού» για την απόκτησή της, ξεκαθαρίζει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 07.01.26

Και τη χρήση «του στρατού» για την απόκτηση της Γροιλανδίας εξετάζει ο Τραμπ

Ο Τραμπ συζητά φάσμα επιλογών για τη Γροιλανδία και «ασφαλώς η χρήση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του επικεφαλής του», τονίζεται από τον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Μακρόν δηλώνει πως σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Πούτιν «το συντομότερο δυνατόν»
Εμανουέλ Μακρόν 07.01.26

Σχεδιάζω να μιλήσω με τον Πούτιν «το συντομότερο δυνατόν»

«Ολα πρέπει να οργανωθούν σύντομα», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να συνομιλήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι «οι επαφές αποκαθίστανται αυτήν τη στιγμή».

Σύνταξη
Χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 07.01.26

Μεγάλο μπλακ άουτ στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Χωρίς ρεύμα έμειναν αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εγκλωβισμοί σε ασανσέρ και να διακοπεί η ηλεκτροδότηση φωτεινών σηματοδοτών.

Σύνταξη
Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο
Απουσία δύο μηνών 07.01.26

Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο

«Πάω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και επιστρέφω», είπε ο δήμαρχος Άη Στράτη Κωνσταντίνος Σινάνης, στην ομιλία τους προς τους συμπολίτες του, μετά τη λειτουργία αγιασμού των υδάτων.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων – Η ραγδαία εξέλιξη της TN αλλάζει την αγορά εργασίας
Θύματα της αυτοματοποίησης 07.01.26

Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Η ραγδαία εξέλιξη της αλλάζει την αγορά εργασίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.

Σύνταξη
Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)

Αν κι έχανε από το 13΄ από αυτογκόλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε στο Λονδίνο της Γουέστ Χαμ με 2-1, χάρη στα τέρματα των Νικολάς Ντομίνγκες (55’) και Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (89’) και πήρε μεγάλη νίκη.

Σύνταξη
Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή
Stories 06.01.26

Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή

Η Καρολάιν Κένεντι, η γυναίκα που έγινε το σύμβολο της εθνικής απώλειας πριν καν κλείσει τα έξι της χρόνια, αποχαιρέτησε τη Δευτέρα την 35χρονη κόρη της, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, σε μια τελετή που ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν που όλοι ήλπιζαν πως είχε οριστικά περάσει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν
Μετά την εκεχειρία 06.01.26

Οι Πρόθυμοι συμφώνησαν σε πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία – Γαλλία και Βρετανία δεσμεύθηκαν να συμμετάσχουν

Δηλώσεις αισιοδοξίας μετά τη συμφωνία για ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης. Δύο αγκάθια: το εδαφικό, που στέκεται εμπόδιο στην εκεχειρία, και το γεγονός ότι η Μόσχα απορρίπτει παρουσία ξένων δυνάμεων στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»
Κόσμος 06.01.26

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αλβανία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις – «Παραλίγο να πνιγεί το παιδί μου»

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Αλβανία από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, με τις έντονες βροχοπτώσεις να προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές περιοχές.

Σύνταξη
