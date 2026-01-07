Η Σερ λέει στον Νταξ Σέπαρντ ότι η σύζυγός του αξίζει κάτι καλύτερο: «Πρέπει να έχεις κάτι που δεν βλέπω»

Αν η Σερ μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω, ίσως να διάλεγε έναν διαφορετικό σύντροφο για την πρώην συμπρωταγωνίστριά της, Κρίστεν Μπελ.

Η μουσική καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε στην εκπομπή του Νταξ Σέπαρντ «Armchair Expert» την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, όπου ο Σέπαρντ δεν δίστασε να αναφερθεί στο γεγονός ότι η τραγουδίστρια του «Believe» δεν είναι και η μεγαλύτερη θαυμάστριά του.

«Ποιος θα ήταν ο ιδανικός σύντροφος για εκείνη; Γιατί ξέρω ότι πιστεύεις ότι θα μπορούσε να βρει κάτι καλύτερο», είπε ο Σέπαρντ για τη σύζυγό του, Μπελ, που εμφανίστηκε στο επεισόδιο.

Αν και η Σέρ δεν είχε κάποιον άλλο στο μυαλό της, σημείωσε: «Η αλήθεια είναι ότι την εμπιστεύομαι. Άρα πρέπει να έχεις κάτι που εγώ δεν βλέπω».

«Όσο πιο πολύ λάμπω, τόσο πιο πολύ νιώθει ότι έχει κερδίσει»

Ο Νταξ Σέπαρντ αποφάσισε ωστόσο να υπερασπιστεί τον ευατό του, λέγοντας στην τραγουδίστρια: «Θα σου πω τι πρέπει να σου αρέσει σε μένα. Δεν αισθάνομαι απειλή από τη λάμψη της. Μου αρέσει. Όσο πιο πολύ λάμπει, τόσο καλύτερα».

View this post on Instagram A post shared by Dax Shepard (@daxshepard)

Η Σερ σημείωσε ότι ο μακροχρόνιος σύντροφός της, Αλεξάντερ Έντουαρντς, έχει παρόμοιο χαρακτήρα, λέγοντας: «Είναι κι αυτός έτσι. Όσο πιο πολύ λάμπω, τόσο πιο πολύ νιώθει ότι έχει κερδίσει».

«Φαίνεσαι καλός πατέρας»

Η Σέρ συναντήσε για πρώτη φορά την Κρίστεν Μπελ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Burlesque το 2010, όταν εκείνη και ο Σέπαρντ ήταν ήδη αρραβωνιασμένοι. Παντρεύτηκαν επίσημα το 2013 και έχουν δύο κόρες, τη Λίνκολν, 12 ετών, και τη Δέλτα, 11 ετών.

«Τα πηγαίναμε πολύ καλά και την σεβόμουν πολύ», είπε η Σέρ για τη γνωριμία της με την Μπελ.

«Δεν ήξερα ποια ήταν, αλλά ήταν καλή», πρόσθεσε.

Στο τέλος της συζήτησης τους, ο Σέπαρντ είπε στην Σέρ: «Σε λατρεύω και καταλαβαίνω ότι κανείς δεν είναι αρκετά καλός για εκείνη».

Από την πλευρά της, η Μπελ είπε στην συμπρωταγονίστρια της ότι ο Σέπαρντ είναι «πολύ καλός για μένα».

«Φαίνεσαι καλός πατέρας», είπε η Σέρ στον Σέπαρντ και η Μπελ επενέβη λέγοντας ότι είναι «ο καλύτερος πατέρας του κόσμου».

«Κάνω καλή εντύπωση όταν έχουμε καλεσμένους», αστειεύτηκε ο Σέπαρντ.

*Με πληροφορίες από: People