Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του
Από το 2020 είναι γνωστός ως Dani Rojas, ο επιθετικός της AFC Richmond και αγαπημένο παιδί της σειράς Ted Lasso. Ωστόσο ο ηθοποιός Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται μια αληθινή καριέρα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.
Όταν το 2020 ο Τζέισον Σουντέικις παρουσίαζε τη νέα του τηλεοπτική έμπνευση με τίτλο Ted Lasso, κανείς δεν ήταν σίγουρος για το τι θα έβλεπε στις μικρές οθόνες. Άλλωστε το σενάριο, όσο καλογραμμένο κι αν ήταν, δεν θα δυσκολευόταν να μπει στην κατηγορία του «γραφικού» και «γελοίου». Προπονητής του american football να αναλαμβάνει μια αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα; Το λες και… επικίνδυνο.
Μετά από έξι χρόνια και τρεις σεζόν, αυτές οι σκέψεις ανήκουν στο παρελθόν. Το Ted Lasso είναι μια από τις πιο πετυχημένες, αστείες και δραματικές σειρές του Apple TV+, καταφέρνοντας να σαρώσει στα τηλεοπτικά βραβεία και να κερδίσει φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον πλανήτη.
Την ίδια ώρα, η σειρά του 50χρονου δημιουργού, κατάφερε να κάνει γνωστούς μια σειρά από ηθοποιούς, που μέχρι την εμφάνιση του Ted Lasso λίγοι ήξεραν. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Κρίστο Φερνάντες.
Ο 35χρονος μεξικανός ηθοποιός υποδύεται τον Dani Rojas, τον καλόκαρδο και ταλαντούχο επιθετικό της AFC Richmond, που κάθε φορά που μπαίνει στο γήπεδο τραγουδάει το σύνθημά του, ενώ το motto του είναι «το ποδόσφαιρο είναι ζωή».
Ωστόσο, ο Φερνάντες δεν θέλει η ποδοσφαιρική του πορεία να περιοριστεί στους τηλεοπτικούς αγώνες του Ted Lasso – ονειρεύεται καριέρα επαγγελματία ποδοσφαιριστή, έστω και στα 35 του.
Όπως έγινε γνωστό τον περασμένο μήνα δοκιμάστηκε από την 2η ομάδα των Chicago Fire που αγωνίζεται στο MLS, ενώ αυτές τις μέρες κάνει δοκιμαστικά με την El Paso Locomotive – ομάδα που αγωνίζεται στη Β’ κατηγορία του πρωταθλήματος των ΗΠΑ.
Η αλήθεια είναι ότι ο Κρίστο Φερνάντες δεν είναι «καινούργιος» στο ποδόσφαιρο. Μεγαλώνοντας στο Μεξικό έπαιξε με τη φανέλα της Club Deportivo Estudiantes Tecos, ωστόσο ένας τραυματισμός στο γόνατο του «τελείωσε» την καριέρα.
Λίγο καιρό μετά μπήκε στη ζωή του η υποκριτική, μετακόμισε στο Λονδίνο πέφτοντας με τα μούτρα στον κόσμο του θεάματος, ωστόσο το Ted Lasso έφερε ξανά στην επιφάνεια την πρώτη του μεγάλη αγάπη.
Το αν θα τα καταφέρει να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά. Ωστόσο, τα ρεπορτάζ από την απέναντι όχθη του Ατλαντικού, υποστηρίζουν ότι είναι πολύ πιθανό να τον δούμε στα γήπεδα των ΗΠΑ.
