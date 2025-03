O «Ted Lasso» επιστρέφει στα γήπεδα: Όλα όσα ξέρουμε για την τέταρτη σεζόν

Ευχάριστα τα νέα για τους οπαδούς του «Ted Lasso», καθώς η αγαπημένη σειρά είναι έτοιμη να επιστρέψει για μια ακόμη «αγωνιστική».

Το Apple TV+ ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής ότι η σειρά, για έναν λαϊκό Αμερικανό προπονητή που προσλαμβάνεται για να ηγηθεί της φανταστικής AFC Richmond στην Premier League της Αγγλίας, θα επιστρέψει για άλλη μια σεζόν, την τέταρτη σε σειρά.

Ο Τζέισον Σουντέικις, ο οποίος δημιούργησε τη σειρά μαζί με τους Μπρένταν Χαντ, Τζο Κέλι και Μπιλ Λόρενς, θα επιστρέψει για να επαναλάβει τον ομώνυμο ρόλο και να είναι εκτελεστικός παραγωγός.

