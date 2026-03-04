ΣΥΡΙΖΑ: Ρεκόρ αύξησης των ερευνώμενων υποθέσεων απάτης και σκανδάλων στην Ελλάδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Βέλη κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις ανακοινώσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τα πεπραγμένα του 2025.
Περίοπτη θέση στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2025 έχει η Ελλάδα με 175 υποθέσεις να βρίσκονται υπό έρευνα και τη συνολική εκτιμώμενη ζημία εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ να ξεπερνά τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις «δεν αφήνουν περιθώρια ύπαρξης στο κυβερνητικό αφήγημα αποποίησης ευθυνών ή και παραπομπής τους στο παρελθόν», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Με τις 117 να άνοιξαν το 2025 το κόμμα της Κουμουνδούρου σημειώνει πως «πρόκειται για αλματώδη αύξηση, καθώς το 2023 οι έρευνες σε εξέλιξη ήταν 53» και υπογραμμίζει πως «ένα πολύ μεγάλο μέρος τους εντοπίστηκε έπειτα από καταγγελίες ιδιωτών και από την ίδια την εισαγγελία ή τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όχι από τις ελληνικές αρχές».
«Ρεμούλες, σκάνδαλα, διασπάθιση εθνικών και κοινοτικών πόρων, απευθείας αναθέσεις…»
Και εξαπολύει σφοδρή επίθεση στα κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη της ΝΔ που «πρωταγωνιστούν στις ρεμούλες, τα σκάνδαλα, τη διασπάθιση εθνικών και κοινοτικών πόρων, τις απευθείας αναθέσεις και τις πολιτικές υπέρ των καρτέλ των τραπεζών, των καυσίμων και των τροφίμων και την ίδια στιγμή συγκαλύπτουν τα πάντα ή τα περνούν από τα ‘πλυντήρια’ των εξεταστικών της Βουλής, με τελευταίο παράδειγμα το καραμπινάτο, γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».
Εάν κάπου διαπρέπει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, «είναι στην παραγωγή σκανδάλων και στην συγκάλυψη των ευθυνών στελεχών της».
«Είναι καιρός για μια προοδευτική διέξοδο»
Και καταλήγει: «Το παραμύθι, όμως, φτάνει στο τέλος του, καθώς η κοινωνική πλειοψηφία υφίσταται οδυνηρές συνέπειες από την ασκούμενη πολιτική και τις ρεμούλες. Είναι καιρός για μια προοδευτική διέξοδο, με τις προοδευτικές δυνάμεις και την Αριστερά να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να πρωτοστατήσουν στην έκφραση της λαϊκής βούλησης για πολιτική αλλαγή».
