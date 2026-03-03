Αίσθηση προκαλεί η έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) που αποτυπώνει μια εικόνα που μόνο κολακευτική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί για τη χώρα μας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του ευρωπαϊκού χρήματος.

Η EPPO έχει εκφράσει στο παρελθόν ανησυχίες για τη συνεργασία με τις εθνικές αρχές και το νομικό πλαίσιο που αφορά την ασυλία πολιτικών προσώπων

Στο τέλος του 2025 η EPPO διεξήγαγε έρευνες σε 3.602 υποθέσεις (αύξηση 35% από το 2024), με συνολική εκτιμώμενη ζημία 67,27 δισ. ευρώ για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Εκτιμώμενη ζημία ύψους 2,68 δισ. ευρώ

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, από 53 έρευνες που ήταν σε εξέλιξη το 2023 και αφορούσαν ζημία 700 εκατομμυρίων ευρώ, το 2025 οι εν εξελίξει έρευνες έχουν τριπλασιασθεί φτάνοντας τις 175 με εκτιμώμενη ζημία ύψους 2,68 δισ.

Σύμφωνα με την έκθεση, μέσα στο 2025, «άνοιξαν» 117 νέες υποθέσεις με εκτιμώμενη ζημία 1,02 δισ. ευρώ για τα ευρωπαϊκά ταμεία.

Η ενεργοποίηση των ερευνών για αυτές τις υποθέσεις προήλθε από ένα ευρύ δίκτυο αναφορών και ελέγχων: 100 περιπτώσεις βασίστηκαν σε στοιχεία, που διαβίβασαν οι ελληνικές εθνικές αρχές. 76 αναφορές κατατέθηκαν από ιδιώτες, αναδεικνύοντας τον ρόλο των πολιτών στην αποκάλυψη της διαφθοράς. 8 υποθέσεις ξεκίνησαν αυτεπάγγελτα από τους ίδιους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. 7 υποθέσεις προήλθαν από καταγγελίες θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών της ΕΕ.

Η Ελλάδα κατέχει έναν από τους υψηλότερους αριθμούς ανοιχτών ερευνών ανά αναλογία πληθυσμού και κονδυλίων. Μεγάλο μέρος των ερευνών αφορά το λεγόμενο «carousel fraud» (απάτη τύπου καρουζέλ), όπου εικονικές εταιρείες εισπράττουν ΦΠΑ που δεν απέδωσαν ποτέ.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται έργα υποδομών και ψηφιακού μετασχηματισμού που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ.

«Πυρά» από την αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση εκτοξεύει «πυρά» κατά της κυβέρνησης, με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να τονίζει πως «το απόστημα της διαφθοράς θα σπάσει μόνο με την πολιτική αλλαγή».

Όπως τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, «η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποτελεί κόλαφο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και είναι ιδιαιτέρως αρνητική για τη χώρα μας. Από τα στοιχεία που παραθέτει η έκθεση, προκύπτει πως οι ανοιχτές υποθέσεις που ερευνώνται στην Ελλάδα ανέρχονται σε 175, με τη συνολική εκτιμώμενη ζημία να αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 2,68 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το εύρος των ερευνών καλύπτει σχεδόν κάθε πτυχή της δημόσιας δραστηριότητας, -από την παιδεία και τη μετανάστευση έως την πληροφορική, τις υποδομές και το εμπόριο».

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, «η σύγκριση της χώρας μας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες με αντίστοιχο πληθυσμό είναι συντριπτική εναντίον μας. Η Τσεχία έχει 136 έρευνες σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ζημία ύψους 136 εκατομμυρίων ευρώ, η Πορτογαλία 102 έρευνες σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ζημία ύψους 952,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Σουηδία 20 υποθέσεις ελέγχου σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ζημία ύψους 182 εκατομμυρίων ευρώ. Και οι τρεις χώρες μαζί δεν φτάνουν την εκτιμώμενη ζημία, που αφορά τη χώρα μας».

Ο ίδιος επισημαίνει πως «δυστυχώς αποδεικνύεται πως με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η χώρα μας έγινε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτή η εικόνα δεν αξίζει στην Ελλάδα, δεν αξίζει στους Έλληνες. Το απόστημα της διαφθοράς θα σπάσει μόνο με την πολιτική αλλαγή».

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Α’ Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Νάσος Ηλιόπουλος, τονίζει επίσης ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι «οι καλύτεροι πελάτες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας».